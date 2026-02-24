잊혀져 가던 LG 신인왕... 정우영이 구속 집착을 버린 이유는?

케이비리포트

LG 정우영의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KB REPORT)급격한 내리막의 가장 큰 이유는 팔꿈치 통증 때문이었다. 애초 정우영은 홀드왕을 수상한 2022시즌 후 뼛조각 제거 수술을 할 계획이었지만 수술 일정이 밀리며 통증을 안고 2023시즌을 치렀다. 통증을 피하려다보니 원래의 투구폼이 조금씩 달라졌고 도루를 막기 위한 퀵 모션 수정까지 겹치며 정우영의 특장점이던 강력한 투심 구위가 사라졌다.여기에 패스트볼 최고 157km/h를 찍던 시절에 대한 강박 때문에 구속 회복에 대한 집착을 버리지 못했다. 스프링캠프에서 스피드건에 찍히는 숫자를 올리려다 투구 메커니즘은 더 망가졌고, 이른바 투구가 날리는 빈도가 늘어났다.2025시즌을 앞두고는 자비를 들여 미국의 야구전문 트레이닝 센터인 트레드 애슬레틱스를 찾아가 개인 훈련까지 받았다. 하지만 결과는 참담했고 1군 무대에서 자취를 감췄다. 퓨처스리그에서 조차 평균자책점 9.82로 부진했던 정우영은 "타자와 싸운 게 아니라, 내 자신과 싸웠다"고 토로할 정도로 투구 폼과 구속 회복에만 사로잡혀 있었다.