아이들이 선보인 9년의 저력, 한계는 없다

콘서트의 하이라이트는 미발매 신곡 'Crow'(크로우)였다. 강렬한 소연의 랩핑으로 시작한 크로우는 우기와 슈화의 줄을 활용한 페어 안무로 합을 선보였다. 한 차례 분위기 환기 후에는 민니가 몽환적인 음색으로 곡을 이끌어갔고 미연이 뜻밖의 랩으로 합류하며 아이들만의 독보적인 카리스마를 표현했다. 이는 자신만의 음악으로 앞으로 나아갈 아이들의 의지로 보인다.



무대가 끝난 뒤 멤버들은 크로우는 까마귀를 의미한다고 설명했다. 이어 까마귀는 불운의 상징이지만 어떤 상황에서도 살아가는 강인한 존재로, 행운과 불운 사이 꿋꿋하게 비행하겠다고 신곡의 의미를 밝혔다. 이 곡은 아이들의 포부를 담은 것으로 느껴졌다. 멤버의 탈퇴 등 우여곡절을 겪은 아이들이지만 꿋꿋이 스스로 장르를 개척해 온 만큼 앞으로도 그들만의 기개를 펼쳐 나갈 것이다.



'네버버'(아이들 팬덤 별칭)가 아니더라도 눈 앞에 펼쳐진 무대에 열광하고 환호하기에는 충분했다. 처음 오는 관객들도 잘 놀 수 있게 무대를 꾸몄다는 소감에 걸맞게 아이들은 히트곡을 아낌없이 선보였다. 앙코르를 외치는 시간에는 남자와 여자, 아이와 어른의 목소리가 뒤섞였고 약 2시간의 콘서트에 다 담지 못한 히트곡의 제목이 튀어나왔다.



이번 콘서트는 10년을 바라보는 아이들의 마중물이 될 것으로 보인다. 해체나 탈퇴의 위기를 겪는다는 '마의 7년'에 대상을 받고 전원 재계약을 선포한 아이들은 서로의 강점과 시너지를 지지대 삼아 그들의 이야기를 계속해 나갈 예정이다. 한계는 없다. 아이들의 미래가 기대되는 이유다.

슈화(왼쪽부터), 미연, 소연, 민니, 우기가 콘서트 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN SEOUL'에서 무대하고 있다.지난 21일 방문한 콘서트장은 신곡 'Mono (Feat. skaiwater)'의 분위기에 맞춘 듯 흑백의 로고와 제목으로 꾸며져, 설렘을 안고 도착한 관객을 반겼다. 신곡으로 시작한 콘서트는 히트곡 'Nxde'와 'oh my god'으로 이어졌다. 멤버들의 연기가 담긴 필름으로 콘서트의 주제를 설명한 다음 '화', 'LION', '싫다고 말해 (Nightmare Version)', 'Revenge'로 강렬함을 선보였다.이후 'Good Thing', 'Wife', '나는 아픈 건 딱 질색이니까', 'I Want That', 'POP/STARS'로 아이들만 내보일 수 있는 색을 보여준 뒤에는 텐션을 올려 미발매 신곡 'Crow'를 필두로 'MY BAG', '퀸카 (Queencard)', 'TOMBOY', 'Super Lady'로 절정을 찍었다.단체곡 뿐 아니라 멤버 개인무대를 통해 각자의 개성도 선보였다. 가장 먼저 솔로 무대를 선보인 민니는 'HER'을 통해 카리스마 넘치는 모습을 보였다. 미연은 무대로 선보인 적 없었던 'Reno (Feat. Colde)'를 남자 댄서와의 합으로 색다름을 보였다. 유일하게 솔로 앨범이 없던 슈화 역시 'Red Redemption'을 선보였고, 우기는 화려함을 내세워 자신만의 무대 'M.O.'를 꾸몄다.특히 이날 소연은 신곡 발매 당시 베일에 감싸졌던 신곡의 프로듀서 'icebluerabbit'의 정체를 공식적으로 밝히며 같은 제목의 솔로 무대를 선보였다. 소연은 "음악적으로 변신을 해보고 싶어 나와 가장 다른 모습의 단어들로 예명을 만들었다"고 설명했다. 토끼 탈을 쓴 댄서들과 함께 강렬한 무대를 펼친 소연에게 관객들은 열광적으로 환호했다.이처럼 아이들은 콘서트에서 자신들의 모습을 당당하게 선보였다. 파격적인 콘셉트와 트렌드를 선도하는 '아이들만의' 무대를 꾸몄다. 또 단체곡 뿐 아니라 개인 무대를 통해 각자의 색을 확실히 표현하는 한편, 함께 있을 때 무엇보다 큰 시너지를 낸다는 것을 증명했다.팬덤이 아닌 대중들에게 그들의 색을 당당히 내보인 아이들인 만큼 계속해서 바뀌는 음악 리스트의 흐름과 분위기는 관객들의 환호를 끌어냈다. 단순히 콘서트용 무대를 꾸미는 것을 넘어서 앞으로의 아이들의 무대를 만들어갈 능력을 재정비하는 것으로도 보였다.