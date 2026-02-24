10연승 괴력 vs 5전 전승 파괴력… 헤비급 판도 가를 격돌

MAXFC 제공

김성천(사진 왼쪽)은 조금의 빈틈도 놓치지않는 킬러 본능이 돋보이는 선수다.이번 맞대결은 단순한 랭킹전 이상의 의미를 지닌다. 현 챔피언 자리가 공석인 가운데, 상위권 재편이 불가피한 상황이기 때문이다. 이준규가 승리한다면 10연승을 11연승으로 늘리며 명실상부한 차기 타이틀 도전 1순위로 올라서게 된다.반면 김성천이 이변을 일으킨다면 단숨에 상위권을 뛰어넘어 타이틀 경쟁 구도의 중심에 서게 된다.경기 양상은 '창과 방패'의 대결로 요약된다. 이준규의 직선적이고 묵직한 전진 압박, 김성천의 응축된 카운터와 연타 능력이 충돌한다. 초반 흐름을 누가 가져가느냐가 관건이다. 이준규가 거리 장악에 성공해 난타전으로 끌고 간다면 유리한 고지를 점할 가능성이 높다. 반대로 김성천이 침착하게 버티며 카운터 타이밍을 살린다면 승부는 예측 불가다.헤비급은 체급 특성상 단 한 번의 실수, 단 한 번의 적중타로 경기가 끝날 수 있다. 그만큼 집중력과 순간 판단이 승패를 좌우한다.MAXFC 이용복 대표는 "이준규는 현재 챔피언 타이틀에 가장 가까운 선수 중 한 명이고, 김성천은 MMA 전향 이후 폭발적인 경기력을 보여주고 있는 선수다"며 "이번 경기는 헤비급 판도를 뒤흔들 분기점이 될 것이다"고 말했다.익산에서 펼쳐질 이 한 판 승부는 단순한 랭킹 싸움을 넘어, 차기 헤비급 시대의 서막을 알리는 무대가 될 전망이다. 묵직한 피지컬과 파워, 그리고 서로의 자존심이 맞부딪히는 가운데 헤비급의 새로운 질서가 쓰여질지 관심이 집중된다.