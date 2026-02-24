김도영, WBC 주목 선수 11인 선정... "파워·스피드 겸비한 KBO 최고 타자"

KIA 타이거즈

김도영은 메이저리그에서도 주목하는 젊은 대형 타자다.2026 월드베이스볼클래식(WBC)을 앞두고 대한민국 야구대표팀의 간판 타자 김도영(23·KIA 타이거즈)이 세계 무대의 스포트라이트를 받고 있다.메이저리그 공식 홈페이지 MLB.com은 최근 발표한 'WBC에서 지켜봐야 할 선수 11인'에 김도영과 안현민의 이름을 포함시키며 잠재력과 현재 가치를 높이 평가했다.김도영에 대해 "파워와 스피드를 겸비한 최고의 타자다"고 소개했는데 특히 미국 통계 전문 매체 FanGraphs의 국제 유망주 빅보드를 인용, 김도영이 전체 5위이자 야수 중 1위에 올라 있다고 전했다.이는 단순한 기대주가 아닌, 이미 국제 무대에서 검증 단계에 접어든 선수라는 의미를 담고 있다.김도영은 2024시즌 타율 0.347, 38홈런, 40도루, 109타점을 기록하며 리그를 대표하는 '파워·스피드형' 타자로 도약했다. 정규시즌 MVP까지 등극한 가운데 '이종범의 재림'이다는 극찬까지 쏟아졌다.장타력과 주루 능력을 동시에 갖춘 '5툴 플레이어'로서의 완성도가 돋보인다는 평가다. MLB 구단 스카우트들이 그의 이름을 주목하는 배경이기도 하다.이번 WBC는 김도영 개인에게도 중요한 시험대다. 국제 대회에서의 활약은 곧 글로벌 시장에서의 가치 상승으로 직결된다. 이미 해외 매체의 집중 조명을 받고있는 만큼, 실전 성과에 따라 그의 위상은 한층 더 높아질 가능성이 크다.김도영은 최근 일본 오키나와에서 진행 중인 대표팀 연습경기에서 3번 지명타자로 연이어 선발 출전했다. 지난해 8월 햄스트링 부상 이후 첫 실전 무대다. 완벽한 컨디션이라고 보긴 어렵지만, 타격 타이밍과 경기 감각을 끌어올리는 데 초점을 맞추고 있다.21일 연습경기를 중계한 해설진은 "아직 타이밍이 완벽하게 맞아떨어지지는 않는다"고 분석했다. 그러나 대표팀 내부 평가는 다르다. 코칭스태프는 "현재 몸 상태에는 큰 문제가 없다. 타격 리듬을 찾는 과정이다"며 신뢰를 보였다.부상 복귀 직후라는 점을 감안하면 지금 단계는 결과보다 과정이 중요하다. 김도영 역시 무리한 플레이보다는 밸런스 회복과 실전 적응에 집중하고 있다. 대표팀은 그를 중심 타선에 배치하며 공격의 축으로 활용할 계획이다.이번 대회에서 한국 대표팀은 세대 조화를 통한 경쟁력 회복을 목표로 한다. 베테랑과 해외파 자원이 포진한 가운데, 김도영과 같은 젊은 타자들의 역할이 성적을 좌우할 변수로 꼽힌다. 함께 MLB.com의 주목을 받은 안현민 역시 차세대 타선의 한 축으로 기대를 모은다.WBC는 단순한 국가대항전을 넘어 사실상 글로벌 쇼케이스다. 각 구단 스카우트와 관계자들이 현장을 찾고, 선수들의 기량을 면밀히 관찰한다. 특히 메이저리그 진출 가능성이 거론되는 자원에게는 자신의 경쟁력을 증명할 절호의 기회다.김도영에게도 이번 대회는 커리어의 전환점이 될 수 있다. 이미 통계와 잠재력 면에서 높은 평가를 받고 있는 만큼, 국제 무대에서의 실질적인 성과가 더해진다면 그의 이름은 더 자주, 더 크게 거론될 전망이다.'파워와 스피드를 갖춘 KBO 최고 타자'라는 수식어는 이제 시작일지도 모른다. 세계가 지켜보는 무대에서 김도영이 어떤 결과를 만들어낼지 귀추가 주목된다.