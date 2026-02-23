'조국 사면' 비판에 "씹어주겠다"... DMZ영화제 신임 위원장 논란

이정민

2025년 5월 22일 민주노동당 장혜영 공동선대위원장이 서울 구로구 민주노동당사에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하고 있다.장혜영 전 의원은 23일 본인의 소셜네트워크서비스(SNS)에 '오동진 신임 집행위원장 선임에 관하여 DMZ국제다큐멘터리영화제에 드리는 공개 질의서'를 올렸다.그는 본인을 "2018년에 개봉한 장편 다큐멘터리 <어른이 되면>을 연출한 독립 다큐멘터리 감독"이라고 소개하며, "오동진 신임 집행위원장은 자신과 다른 정치적 견해를 가진 창작자에게 불이익을 주겠다는 입장을 공개적으로 피력한 부적격 인사"라고 비판했다.장 전 의원은 이어 "2025년 8월 12일, 저는 페이스북에 공개 게시물로 조국 조국혁신당 전 대표의 사면을 비판하는 글을 작성하였다"라며 "이 글의 핵심 내용은 '나는 지금 조국의 사면이 아니라 사실의 사면을 원한다'는 것이며, 조 전 대표가 도의적 사과를 수차례 반복했을 뿐 한 번도 자신의 구체적 범죄사실에 대한 혐의를 공개적으로 인정한 적이 없음을 지적하는 것이었다"라고 상기시켰다.장 전 의원은 해당 글이 공유된 게시물에 오동진 신임 집행위원장이 "앞으로 영화 만든다고 깝죽대기만 해보거라. 자근자근 씹어주마"라고 댓글을 남긴 사실을 강조했다. 장 전 의원은 "이 댓글을 보고 이런 것이 블랙리스트가 아니면 무엇이냐고 공개적으로 문제를 제기했다"라며, 이에 대해 "오동진 신임 집행위원장은 지금까지 이에 관하여 아무런 사과나 반성의 입장을 내놓은 바 없다"라는 점도 꼬집었다. 2025년 당시 논란이 불거졌을 때 <매일신문>이 오 평론가의 입장을 물었으나, 그는 답변을 거부했다.장 전 의원은 이어 "영화제의 조직위원장 산하에 위치하여 사실상 영화제 운영의 모든 것을 총괄하는 집행위원장의 자리에 자신과 정치적 견해가 다른 창작자를 공개적으로 겁박하고 반성하지 않는 인물을 임명하는 것은 DMZ국제다큐멘터리영화제의 위상에 크게 누를 끼치는 일"이라고 지적했다.그러면서 장 전 의원은 "귀 영화제는 오동진 신임 집행위원장의 선임 과정에서 위와 같은 사건이 있었음을 인지하였느냐?"라며 "만일 인지했다면, 위와 같은 부적격 사유가 있었음에도 오동진 신임 집행위원장을 선임한 이유가 무엇인가?"라고 따져 물었다. "만일 인지하지 않았다면, 이제라도 오동진 신임 집행위원장의 선임을 취소할 의향이 있느냐?"라고도 덧붙였다.장 전 의원은 정계에 입문하기 전인 2018년, 동생의 장애를 다룬 다큐멘터리 영화 <어른이 되면>을 촬영해 공개했고, 해당 영화는 2019년 제11회 DMZ국제다큐영화제에서 실제 상영되는 등 인연을 맺었다. DMZ영화제 측은 <오마이뉴스>에 "현재 내부적으로 입장을 정리 중"이라면서 "금명 간에 별도의 입장을 발표할 예정"이라고 전했다.