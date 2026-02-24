'블랙홀' 앞세운 아이브의 귀환…"듣고 싶은 수식어 있다"

▲
아이브 가을(왼쪽), 레이스타쉽엔터테인먼트
"그동안 저희가 드리는 메시지가 '나' 위주의 메시지였다면, 이번 앨범을 통해 '나'에서 '우리'로 확장된 메시지를 담았다고 생각합니다." (리즈)
이날 오후 공개된 < REVIVE+ >는 약 2년 10개월 만에 선보이는 정규 음반답게, 멤버들의 솔로곡을 포함한 총 12개 트랙으로 구성된 방대한 앨범이다. 이에 대해 가을은 "무척 특별한 음반이다. 단순한 변화에 그치지 않고 진화한 아이브를 보여드리기 위해 많은 노력을 기울였다. 선공개곡 'BANG BANG'이 많은 사랑을 받고 있어 이 기세를 이어 열심히 활동하겠다"고 포부를 밝혔다.
이어 레이는 "그동안 아이브라는 이름으로 쌓아온 것들을 아이브답게 담아낸 앨범이다. 다채로운 매력을 담아냈다"고 설명했고, 안유진은 "앨범 제목 'REVIVE+'는 다시 불을 피운다는 '재점화'의 의미를 담고 있다. 아이브라는 이름으로 타오르는 불꽃을 더 멀리, 더 넓게 퍼뜨리겠다는 포부도 함께 담았다"고 덧붙였다.
또한 장원영은 "이번에는 정형화된 비주얼과 아름다움보다는, 아이브이기에 더 흥미롭고 새로운 비주얼에 초점을 맞췄다. 앞으로 공개될 무대들도 많은 기대 부탁드린다"고 말했고, 이서는 "올해 스무 살이 되면서 전원이 성인이 된 그룹이 됐다. 아이브의 다양한 모습도 많이 기대해 주셨으면 좋겠다"고 전했다.
"다음이 궁금해지는 아티스트가 되고 싶다"