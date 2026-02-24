'블랙홀' 앞세운 아이브의 귀환…"듣고 싶은 수식어 있다"

스타쉽엔터테인먼트

아이브(IVE) 리즈(왼쪽), 안유진아이브는 7연속 밀리언셀러 기록을 비롯해 음원과 음반 모두에서 괄목할 만한 성과를 거둔 케이팝 그룹으로 손꼽힌다. 이에 대해 안유진은 "다양한 수식어를 붙여주셔서 영광이다. 멤버들뿐만 아니라 회사 관계자분들의 노력, 그리고 다이브의 응원 덕분"이라고 겸손하게 말했다.이어 리즈는 "뛰어넘고 싶은 성과라기보다 듣고 싶은 수식어가 있다. '다음이 궁금해지는 아티스트'라는 말을 듣고 싶다. 다행히 'BANG BANG'의 반응도 좋고 많은 사랑을 받고 있어 앞으로도 다양한 시도를 이어갈 것 같다"고 밝혔다.기존 아이브가 '나'를 중심으로 한 세계관을 강조해왔다면, 이번 < REVIVE+ >에서는 '우리'로의 확장을 시도했다. 이에 대해 장원영과 가을은 "아이브가 성장한 만큼, 우리가 말해온 키워드도 함께 성장시킨 세계관을 만들어봤다. 아이브뿐만 아니라 우리의 음악을 들어주시는 많은 분들을 모두 포함한 '우리'라고 생각한다. 이번 앨범을 통해 공감과 위로를 전하고, 긍정적인 힘을 드리고 싶다"고 설명했다.