'악동의 귀환' 스트릭랜드, 에르난데스 8연승 저지

UFC 제공

이날 승리로 션 스트릭랜드는 다시금 챔피언 경쟁구도에 뛰어들었다.스트릭랜드는 경기 후 인터뷰에서 현 미들급 챔피언 함자트 치마예프(31·러시아/아랍에미리트)를 공개적으로 언급하며 도전 의사를 드러냈다. 치마예프가 강력한 레슬링과 피니시 능력으로 챔피언 자리를 지키고 있는 만큼, 두 선수의 맞대결은 파이팅 스타일이나 상성 면에서도 주목을 끈다.현재 미들급 상위권은 치마예프를 중심으로 복수의 도전자들이 각축을 벌이고 있다. 스트릭랜드는 전 챔피언이라는 상징성과 함께 랭킹 상위권을 유지하고 있어 명분 면에서도 충분하다. 더불어 이번 TKO 승리는 경기력 논란을 잠재우기에 충분한 결과였다.스트릭랜드는 과감한 언행과 공격적인 경기 스타일로 팬층이 두텁다. 흥행 측면을 고려해도 타이틀전 카드로 손색이 없다는 평가다. UFC 입장에서도 경험과 인지도를 갖춘 스트릭랜드의 재등장은 반가운 요소다.반면 에르난데스는 커리어의 중요한 분수령에서 패배를 맛봤다. 그는 최근 8연승 동안 완성도 높은 그래플링과 체력전을 앞세워 새로운 강자로 급부상했다. 그러나 스트릭랜드의 노련한 타격 운영을 넘지 못했다.이번 패배로 당장 타이틀 도전은 멀어졌지만, 에르난데스의 성장 가능성은 여전히 높게 평가된다. 아직 30대 초반으로 발전 여지가 크고, 강한 압박과 끈질긴 승부 근성은 분명한 자산이다. 상위 랭커와의 재대결에서 약점을 보완한다면 다시금 경쟁 대열에 합류할 수 있다.이번 메인이벤트는 UFC 미들급 판도를 다시 흔드는 결과로 이어졌다. 스트릭랜드의 부활과 에르난데스의 첫 제동은 상위권 매치업 재편을 예고한다. 치마예프를 비롯해 기존 강자들과 신흥 도전자들이 얽히며 한층 치열한 경쟁 구도가 형성될 전망이다.휴스턴 도요타 센터를 가득 메운 팬들은 수준 높은 타격전과 긴장감 넘치는 3라운드 승부에 환호했다. 4년 만에 휴스턴에서 열린 대회는 강렬한 피니시로 메인이벤트가 마무리되며 흥행 면에서도 성공적이다는 평가다.전 챔피언의 귀환이 일시적 반등에 그칠지, 왕좌 재탈환을 향한 본격적인 질주로 이어질지 주목된다. 분명한 것은 이날 밤, 스트릭랜드는 다시 한 번 자신의 이름을 미들급 정상권에 선명하게 새겼다는 사실이다.