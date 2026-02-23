엡스타인 사건으로 체포된 전 영국 왕자, 다시 보는 역대급 인터뷰

▲영화 <특종의 탄생> 포스터. 넷플릭스

단연 실화영화다. 앤드루 왕자를 비롯해 대다수 인물이 실명으로 등장한다. 언론 소재 영화다. 엡스타인 사건을 파헤치는 영화라기보다 역대급 특종을 어떻게 다뤄야 하는지, 그 중심에 선 인물과의 역대급 인터뷰를 언론인들이 어떤 자세로 접근해야 하는지를 찬찬히 묘사하는 영화다.



그런 작품이 <특종의 탄생>만은 아니었다. 이런 종류는 대게 실화일 수밖에 없다. 퇴임 후 닉슨을 카메라 앞에 세운 <프로스트 VS 닉슨>이 대표적이다. 실제 사건일수록 극에 힘이 실린다. <특종의 탄생>은 엡스타인 사건의 전말을 파헤치기보다 앤드루 왕자를 비롯한 엡스타인의 친구들이 성범죄 의혹에 대해 어떤 스탠스를 취했는지를 유추하기에 더없이 좋은 보교재다.



한편으로 부러운 영화이기도 하다. 영국 왕자와 왕실을 실명으로 언급하며 그들의 부정한 혐의와 그에 대한 대처를 아우르는 극영화의 쾌감이 전반을 지배한다. 여전히 정치 소재와 관련해서는 실명화에 서툰 우리로서는 분명 용감한 시도가 아닐 수 없다. 실제 인터뷰 영상과 비교해도 좋을 클라이막스의 인터뷰 시퀀스도 참고할 만하다. 그 장면이야말로 앤드루 왕자의 표현이나 어투, 단어 하나하나를 물고 늘어지는 날카로운 인터뷰의 전범이니 말이다.



현실로 나와볼까. 엡스타인과 연루된 유명인사들이 줄줄이 고초(?)를 겪는 중이다. 심지어 진보적인 석학으로 유명한 노엄 촘스키마저 엡스타인 연루 의혹으로 비판에 직면한 상황이다. 미 법무부의 엡스타인 문건 공개 전까지 뉴스를 장식한 인물은 물론 트럼프 미 대통령이었다. 영국 왕실에 이어 죽은 엡스타인이 백악관까지 뒤흔들지 모른다는 전망은 여전히 진행형이다.



이미 <제프리 엡스타인: 괴물이 된 억만장자>(관련 기사: 트럼프가 자초한 '엡스타인 블랙홀', 이 영화에 담긴 실마리)를 자세히 소개한 바 있다. 이게 작년 7월이다. 그만큼 엡스타인 관련 파장은 쉬이 수그러들지 않을 것이다. 미 법무부의 문건 공개를 전후해 불러왔단 파장에 영국 경찰의 앤드루 왕자 체포가 기름을 부은 격이 됐다. 참고로 체포일은 앤드루 왕자의 생일이었다.



앤드루 왕자가 엡스타인과 어떻게 연루됐는지가 더 궁금하다면 <길레인 맥스웰: 괴물이 된 사교계 명사>란 넷플릭스 다큐를 추천한다. 앤드루 왕자와 함께 사진을 찍었던 그 피해여성이 실명으로 직접 등장하여 엡스타인과 맥스웰, 앤드루 왕자 등이 엮인 사교계의 이면과 엡스타인 사건을 또 한 번 조망한 흔치 않은 시리즈다.



그 피해자는 회고록을 내고 결혼에 성공한 동시에 소송전을 벌이는 등 피해 극복을 위해 다각도로 노력해 왔다. 다큐 출연을 위해 용기를 내기도 했으나 지난해 사망 소식이 전해지며 안타까움을 더하기도 했다.



희대의 성범죄자 엡스타인이 남긴 상처와 파장은 이처럼 쉬이 극복되거나 수그러들 성질의 사건이 아니다. <제프리 엡스타인: 괴물이 된 억만장자>가 넷플릭스 공식 톱10 차트에 등장한 것 또한 우연이 아닐 것이다. <특종의 탄생>을 추천하는 것도 같은 맥락이다. 역대급 성범죄에 대한 경각심을 넘어 서구 상류층 인사들의 커넥션이나 권력욕, 현직 미국 대통령과의 연루설 등 엡스타인 사건이 고발하는 추악한 이면은 아직 덜 폭로됐다고 봐도 무방할 듯 싶다.



