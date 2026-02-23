엡스타인 사건으로 체포된 전 영국 왕자, 다시 보는 역대급 인터뷰

전 영국 왕자가 체포됐다. 현 영국 국왕의 동생이다. 11시간 경찰 조사를 받고 풀려났다. 하지만 377년 만의 치욕이자 다이애나 왕세자비 사망 이후 영국 왕실의 최대 위기라는 평가가 나온다. 외신에 따르면, 영국 왕실 구성원의 체포는 찰스 1세 국왕 시절이던 1649년 이후 처음이다. 이게 다 제프리 엡스타인이란 문제적 범죄자 때문이다. 심지어 그는 2019년 이미 사망했다. 죽은 엡스타인이 산 영국 왕실을 괴롭히는 형국이다.
지난 19일(현지 시각) 외신이 발칵 뒤집혔다. 영국 경찰이 찰스 3세 영국 국왕의 친동생인 앤드루 마운트배튼-윈저를 체포하면서다. 그의 혐의는 정부 기밀 유출 등 공직 남용 혐의. 그가 영국 정부의 기밀을 전달한 것으로 의심받는 인물이 바로 성범죄자인 고 제프리 엡스타인이다. 이미 같은 의혹으로 지난해 10월 찰스 3세는 친동생의 왕자 작위와 전하 경칭을 박탈한 바 있다.
엘리자베스 2세의 차남인 앤드루는 엘리자베스 2세가 총애했던 아들로 일컬어지며 현재 왕위 계승 서열 8위다. 무역특사 등으로 활동했던 그가 나락으로 떨어진 건 2019년부터다. 맞다. 엡스타인이 미성년자 성범죄 협의로 구속된 이후 앤드루 왕자 역시 연루 의혹이 드러나며 비난에 직면했다. 훗날 의혹이 사실로 드러난 엡스타인 파일에서 앤드루 왕자는 트럼프 미 대통령과 함께 가장 크게 회자된 인물이기도 하다.
특히 앤드루 왕자는 엡스타인과 돈독한 친분을 유지했던 2001년 엡스타인이 소개한 17세 여성을 성폭행했다는 의혹에 휩싸였다. 세 사람의 얼굴이 찍힌 증거 사진이 전 세계에 타전됐다. 앤드루 왕자는 엡스타인이 앞선 2006년 같은 혐의로 유죄 판결을 받은 이후 4년 넘도록 친분을 유지해 비판을 받았다. 엡스타인 사망 후엔 왕실 업무에서 배제되는 치욕을 맛봤다. 각종 훈장도 취소되거나 박탈됐다. 나쁜 친구와 어울린 대가는 혹독했다.
그 나쁜 친구는 엡스타인 하나만이 아니었다. 사실 앤드루 왕자를 미국 거물 사업가인 엡스타인에게 소개해 준 것은 엡스타인의 애인이었던 영국 출신 길레인 맥스웰이었다. 그녀는 영국 옥스퍼드 출신의 상류층 사교계 유명인사였다. 그녀 역시 아동 성매매 등 엡스타인의 성범죄를 도운 혐의로 지난 2022년 뉴욕 연방 법원에서 20년형을 선고 받고 복역 중이다.
여기까지 현실에 관심을 둔 이라면 흥미진진하지 않을 수 없는 영화가 넷플릭스 <특종의 탄생>이다. 앤드루 왕자가 위기에 처했을 2019년 BBC와의 인터뷰와 전 세계의 이목이 집중됐던 인터뷰 성사 과정을 다뤘기 때문이다.
역시 넷플릭스가 엡스타인 의혹을 파헤친 다큐 시리즈 <제프리 엡스타인: 괴물이 된 억만장자>와 함께 시청하기 딱 좋은 시점이기도 하다.
앤드루 왕자와 엡스타인의 실명 등장하는 극영화