노시환, 307억 원에 한화 품으로... 오버페이인가, 투자인가

한화 이글스

노시환은 단일 계약으로 계약기간 10년 이상, 총액 300억 원을 넘긴 역대 최초의 선수가 됐다.한화 이글스의 간판타자 노시환이 2037년까지 이글스 유니폼을 입게 됐다. 한화 구단은 23일 보도자료를 통해 노시환과 계약 기간 11년, 총액 307억 원 규모의 비FA 다년계약을 체결했다고 발표했다.노시환은 "제 가치를 높이 평가해주시고 역사적인 계약을 제안해주신 구단에 감사드린다"며 "프랜차이즈 선수라는 책임감을 갖고 한화가 명문 구단으로 자리 잡는 데 보탬이 되겠다. 올해 한국시리즈 우승을 위해 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.2019년 신인 드래프트 2차 1라운드 전체 3순위로 한화에 입단한 노시환은 2021년부터 팀의 간판타자로 활약했다. 2023년에는 31홈런 101타점을 기록하며 홈런왕과 타점왕에 올랐다. 지난해에는 전 경기에 출전해 타율 0.260, 홈런 32개, 101타점 97득점을 기록하며 팀의 한국시리즈 준우승에 크게 기여했다. 올 시즌 종료 후 FA 자격을 얻을 예정이었던 노시환은 이번 계약으로 '종신 한화맨'이 될 가능성을 높였다.KBO리그는 2020년까지 FA 자격이 없는 선수의 다년계약을 금지해왔다. 그러나 2020년 1월 안치홍이 롯데 자이언츠와 2+2년 총액 56억 원에 계약하면서 상호 합의 시 FA 자격을 얻을 수 있는 조항을 포함했고, 이에 따른 혼선을 막기 위해 한국야구위원회는 2021년부터 비FA 선수의 원소속 구단과의 다년계약이 허용됐다.노시환 이전까지 총 19명의 선수가 비FA 다년계약을 체결했지만, 모두가 대형 계약을 맺은 것은 아니다. 김상수(2년 6억 원), 김성현(3년 6억 원), 이지영(2년 5억 원), 김재현(6년 10억 원)처럼 10억 원 이하의 계약도 적지 않았다. 반면 총액 100억 원을 넘긴 사례는 노시환 이전까지 5건에 불과했다.삼성 라이온즈의 간판타자 구자욱은 2022년 2월 삼성과 5년 총액 120억 원에 계약하며 비FA 다년계약 최초로 '100억 클럽'에 가입했다. 이후 세 차례 외야수 부문 골든글러브를 수상하며 모범 사례로 평가받고 있다.2019시즌 종료 후 메이저리그에 진출했던 김광현도 2022년 3월 4년 151억 원에 SSG 랜더스와 계약하며 복귀했다. 2022년 12월에는 NC 다이노스가 좌완 투수 구창모와 6+1년 최대 132억 원에 계약해 화제를 모았다. 다만 구창모는 이후 군 복무 기간을 포함해 3년간 2승에 그쳤다.2013년부터 2023년까지 메이저리그에서 활약했던 '코리안 몬스터' 류현진은 2024시즌을 앞두고 한화와 8년 총액 170억 원에 계약하며 국내 무대로 복귀했다. 전성기만큼의 구위는 아니지만, 한화는 류현진 복귀 후 2년 만에 한국시리즈 무대를 밟았다.노시환은 울산에서 태어나 부산에서 학창 시절을 보냈지만 신인 드래프트를 통해 대전 연고의 한화 유니폼을 입었다. 공교롭게도 같은 해 2차 1라운드에서 롯데 자이언츠가 지명한 고승민은 한화 연고인 천안 북일고 출신이었다. 경남고 시절부터 거포 유망주로 주목받은 노시환에게 한화는 김태균의 뒤를 이을 차세대 간판타자로 성장해주길 기대했다.2년 차 시즌 12홈런으로 가능성을 보인 그는 2021년 18홈런 84타점을 기록하며 팀의 중심 타자로 자리 잡았다. 2022년 홈런 6개로 주춤했지만, 2023년 타율 0.298, 31홈런 101타점을 기록하며 홈런왕과 타점왕, 3루수 부문 골든글러브를 휩쓸었다. 2022 아시안게임에서도 한국 대표 4번 타자로 활약하며 금메달을 목에 걸었다.2024년 24홈런 89타점을 기록한 노시환은 지난해 32홈런 101타점 97득점으로 국내 선수 중 가장 많은 홈런을 때려냈다. 한화 구단 역사에서 30홈런 100타점 시즌을 두 차례 이상 기록한 선수는 장종훈과 윌린 로사리오, 그리고 노시환뿐이다.스토브리그 때부터 다년계약 루머가 이어졌지만, 23일 발표된 11년 307억 원은 KBO리그 역사상 전례를 찾기 힘든 규모다. 200억 원대 계약도 드물었던 리그에서 단숨에 300억 원 계약이 체결된 것이다.노시환은 리그 MVP 수상 경력이 없고, 3할 타율 시즌도 기록한 적이 없다. 지난해 타율 역시 0.260이었다. 이 때문에 일부 팬들 사이에서는 '오버페이'라는 지적도 나온다.그럼에도 한화는 노시환을 팀의 미래를 책임질 핵심 자원으로 평가했고, 과감한 투자를 단행했다. 이번 계약으로 노시환은 더욱 큰 주목을 받게 됐다. 이제 그는 그라운드에서 성적으로 구단의 선택이 옳았음을 증명해야 한다. '300억의 사나이' 노시환의 활약이 더욱 주목되는 이유다.