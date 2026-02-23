1분 41초만에 터진 '골든 골'... 미국 아이스하키, 46년 만에 올림픽 정상

로이터=연합뉴스

남자 아이스하키 우승 차지한 미국 대표팀2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽의 마지막 금메달 주인공은 미국이었다. 동계 올림픽의 피날레, 남자 아이스하키 결승전에서 미국이 캐나다를 연장전 '골든 골' 끝에 승리를 거두며 46년 만에 올림픽 남자 아이스하키의 정상에 섰다.현지 시간 22일 이탈리아 밀라노 산타줄리아 아이스하키 아레나에서 열린 남자 아이스하키 결승전에서 미국이 캐나다를 2대 1로 꺾고 정상에 올랐다. 12년 만에 내셔널 하키 리그(NHL) 선수들이 나설 수 있게 된 이번 올림픽은 결승에서 16년 만에 '북아메리카 대전'이 확정된 가운데 열렸다.16년 전 밴쿠버 대회에서는 미국이 캐나다에 2대 3으로 패배했던 데다, 이번 결승전은 경기 이상의 양국 사이의 갈등을 담고 있었기에 어느 올림픽 결승보다도 치열하게 펼쳐졌다. 주먹다짐만 없었다 뿐이지 NHL을 방불케 하는 몸싸움도 일어날 정도였다. 16년 만에 복수에 성공한 미국은 '밀라노의 기적'을 쓰고 이번 대회 마지막 금메달의 주인공으로 거듭났다.2014 소치 동계올림픽 이후 12년 만에 NHL 스타들이 총출동한 가운데 열린 올림픽이었다. 특히 KHL 리그를 이끄는 러시아가 이번 올림픽 단체전에 출전할 수 없게 되면서 이번 올림픽은 대회 이전부터 16년 만에 미국과 캐나다의 결승 매치가 성사될 수 있을지에 대한 여부가 주목되었다.그런 결승 매치가 실제로 성사되었다. 준결승에서 미국이 슬로바키아를 6대 2로, 캐나다가 핀란드를 3대 2로 꺾으며 결승에 오른 것. 2010 밴쿠버 동계 올림픽 당시의 결승과 동메달 결정전 매치업이 그렇게 16년 만에 다시 성사되었는데, 동메달 결정전에서는 핀란드가 슬로바키아를 6대 1로 격파하고 동메달을 따냈다.모두의 관심 속에 열린 미국과 캐나다의 경기. 초반부터 격렬한 슈팅 싸움을 이어갔던 두 나라였다. 경기 시작 2분 만에 미국의 골대 앞에서 양팀이 몸싸움을 벌일 정도였다. 캐나다는 초반 공격적인 슈팅에 나서는 한편, 상대와의 충돌까지 불사한 강력한 공격으로 미국을 압박했다.하지만 선취점은 경기 시작 6분 만에 터진 미국의 첫 슈팅 시도에서 나왔다. 맷 볼디(미네소타 와일드)가 수비수를 따돌린 뒤 골리와의 1대 1 상황을 놓치지 않고 골대 측면에 퍽을 밀어넣은 것. 미국은 첫 번째 슈팅 시도에서 득점을 따내며 의기양양하게 경기를 시작했다.캐나다는 만회를 시도했지만 쉽지만은 않았다. 셰이 시어도어(베가스 골든나이츠)가 2분 퇴장을 받으며 상대에게 파워플레이를 내주기도 했다. 1피리어드 내내 8개의 유효슈팅에 나섰던 캐나다는 미국의 골리 코너 헬러벅(위니펙 제츠)의 선방 속에 단 한 점도 미국으로부터 뽑아내지 못하며 당혹스럽게 1피리어드를 마쳤다.2피리어드에도 코너 헬러벅의 선방이 빛났다. 코너 헬러벅은 상대의 유효슈팅을 수 차례 막아내면서 힘을 보탰다. 미국에 승기가 잡혔던 순간도 있었다. 미국의 찰리 매커보이와 제이크 겐츨이 연달아 2분 퇴장을 명받으며 5대 3 파워플레이 상황이 펼쳐진 것. 유리한 고지를 잡았던 캐나다가 강세 상황에서도 득점을 얻어내지 못하며 미국에 분위기를 잡았다.캐나다가 고대하던 동점골은 2피리어드 종료 2분을 남기고 터졌다. 데번 테이브스(콜로라도 애벌랜치)의 패스를 받은 케일 마카(콜로라도 애벌랜치)가 미국 골대의 빈틈을 노려 골망을 흔드는 데 성공한 것. 치열했던 승부는 이렇게 원점이 되었다.2피리어드가 마무리되는 순간에도 양팀이 다툼을 벌이며 치열한 경기의 양상을 보여줬던 미국과 캐나다. 하지만 이어진 3피리어드에는 양 팀의 골문이 열리지 않았다. 정확히는 열렸던 골문을 코너 핼러벅이 닫고 나섰다. 코너 핼러벅이 미국을 구하는 '슈퍼 세이브'를 3피리어드 초반 두 번이나 펼친 것. 그런 선방 속에 승부는 연장전으로 이어졌다.치열했던 승부의 끝은 연장전이었다. 3대 3 상황으로 경기를 펼쳐 상대의 골문을 여는 순간 끝나는 경기로 펼쳐진 연장전. 앞서 3피리어드 치열한 선방쇼를 펼쳤던 양팀이기에 이번에도 긴 싸움을 예상하는 이들도 많았다.하지만 연장전은 길지 않았다. 갑작스러운 미국의 역습 상황 잭 휴즈(뉴저지 데블스)가 상대 골망의 빈틈을 노린 슛을 날린 것. 잭 휴즈가 쳐낸 퍽은 캐나다의 골망을 뒤흔들었다. 연장전 1분 41초 만에 잭 휴즈의 골든 골이 터지며 미국은 46년 만의 금메달, '밀라노의 기적'을 써내는 데 성공했다. 최종 스코어 2대 1.잭 휴즈는 앞니를 잃은 대신 미국을 살리는 '골든 골'을 만들었다. 3피리어드 상대의 하이 스틱 반칙으로 인해 앞니가 부러졌음에도 연장전까지 나섰는데, 그런 잭 휴즈가 결국 집념 속 골든 골을 성공시켰다. 왜 아이스하키 선수들이 앞니가 빠지거나 부러진 것에 대해 자랑스러움을 느끼는지 한번에 알 수 있었던 결승전이었다.미국은 1980년 레이크플래시드 대회 이후 무려 46년 만에 남자 아이스하키 정상에 오르는 대기록을 썼다. 레이크플래시드 대회 당시에는 미국이 '사실상의 금메달 결정전'이었던 준결승에서 당대의 역대 최강 팀, 소비에트 연방(소련)을 만나 4대 3으로 승리하는 '은반 위의 기적'을 만들었다. 그런 미국은 역시 이번 대회에서 세계 최강인 캐나다를 꺾고 정상에 오르며 기적을 썼다.특히 미국은 앞서 열린 여자 아이스하키 결승에서도 역시 연장전 끝에 2대 1로 캐나다를 꺾는 데 성공, 미국의 남녀 아이스하키 대표팀이 동반으로 '하키 종주국' 캐나다를 상대로 결승에서 웃는 대이변의 주인공이 되었다.마침 이번 미국의 아이스하키 세계 제패를 표현하는 '밀라노의 기적'은 1952년 칸 영화제 황금종려상을 받았던 영화의 제목이기도 했다. 2차 세계대전 직후 이탈리아의 피폐했던 삶을 웃음으로 위로했던 '밀라노의 기적'이, 이제는 내우외환의 도전 속에 놓인 미국 시민들에게 스포츠 우승의 웃음을 통해 '밀라노의 기적'을 안겨줬던 셈이었다.