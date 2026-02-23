"프랑스에서 다시 만납시다"... 밀라노-코르티나 올림픽 폐막

연합뉴스

22일(현지시간) 이탈리아 베로나 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 폐회식에서 공연이 펼쳐지고 있다.이어 모든 선수가 한데 어우러져 입장할 시간. 1956년 멜버른 하계 올림픽부터 시작된 전통에 따라 선수들이 함께 아레나 디 베로나로 들어섰다. 이탈리아를 대표하는 대중가요 무대가 이어진 가운데, 선수들은 국적과 경기를 치른 지역, 그리고 종목 구별 없이 한 데 섞여 무대를 한바퀴 돌아 선수석으로 자리했다.지난 올림픽의 하이라이트를 보여줄 차례. 썰매 종목을 시작으로 쇼트트랙, 크로스컨트리 스키, 피겨 스케이팅, 아이스하키 등 다양한 종목의 모습이 펼쳐졌고, 대한민국 선수 가운데에는 스노보드 빅에어 동메달리스트인 유승은이 결선에서 자신의 연기를 성공한 기쁨에 보드를 던졌던 장면이 하이라이트의 한 장면으로 당당히 이름을 올렸다.관례에 따라 이번 대회 크로스 컨트리 스키의 남녀 50km 매스스타트 클래식 개인전에 나섰던 선수들의 시상이 이어질 차례. 특히 이번 대회부터는 여자부 최장거리 종목이 30km에서 50km로 늘어나는 등 변화도 있었다.여자부에서는 스웨덴의 에바 안데르손이 2시간 16분 28초 2의 기록으로 우승한 가운데, 헤이디 뱅(노르웨이)과 나디아 켈린(스위스)가 각각 2-3위를 기록했다. 남자부는 노르웨이가 포디움을 석권했다. 요한네스 회스플로트 클레보가 2시간 6분 44초 8의 기록으로 금메달을 따내며 이번 대회 6관왕의 대기록을 쓴 가운데, 마르틴 뢰브스트림 뉘엔게트가 2위, 에니엘 이베르센이 3위에 올랐다.이번 올림픽에서도 각 경기장에 배치돼 어김없이 큰 헌신을 했던 자원봉사자들을 치하할 시간. 이탈리아의 DJ 가브리 폰테가 DJ 부스에서 대표곡 'Blue'를 재생하며 자원봉사자들을 맞이하는 가운데, 자원봉사자들도 무대 가운데로 올라와 댄스 퍼포먼스를 펼쳤다. 자원봉사자들은 오륜 모양으로, 나비 모양과 이번 대회 앰블럼 모양으로 도열해 춤을 추며 분위기를 끌어올렸다.자원봉사자에게 표창을 건넬 차례. 폐회식을 시작으로 임기를 시작하는 두 명의 신임 IOC 선수위원이 나섰다. 에스토니아의 요한나 타리함과 함께 소개된 인물은 대한민국의 봅슬레이 은메달리스트 원윤종. 이번 올림픽의 IOC 선수위원 선거에서 1위로 당선된 원윤종 신임 IOC 선수위원은 자원봉사자들에게 표창하며 임기 첫 행보에 나섰다.다음 올림픽 개최지인 프랑스로 올림픽기를 이양할 차례. 프랑스는 국가인 '라 마르세예즈' 연주에서 여러 사람들이 하나돼 빛내는 모습을 보여주며 자국의 가치인 연대를 상징했다. 이어지는 개최지 소개 영상에서는 당초 공개될 것으로 예상된 대회 앰블럼이나 구체적인 경기장 소개는 없었지만, '동계 올림픽 발상지'인 프렌치 알프스의 역동적인 영상을 보여주며 기대감을 높였다.이어진 공식 연설에서는 조반니 말라고 2026 밀라노-코르티나 동계 올림픽 조직위원장과 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장이 나섰다.조반니 말라고 조직위원장은 "오늘 밤 올림픽의 성화는 꺼지지만, 밀라노-코르티나담페초의 정신은 꺼지지 않는다"며, "우리는 2주 뒤 2026 밀라노-코르티나담페초 패럴림픽을 맞이한다. 같은 상징적인 경기장, 활기찬 이탈리아의 평화와 연대의 정신이 계속될 것"이라며 2주 뒤 시작될 패럴림픽을 강조했다.이제 17일 동안 올림픽을 밝혔던 성화가 꺼질 차례. 피아노 선율에 맞추어 오페라의 조명이 된 샹들리에의 불이 하나씩 꺼지고, 이탈리아의 쇼트트랙 스타 아리아나 폰타나가 들고 있는 병 안의 성화도, 그리고 밀라노와 코르티나담페초의 성화대를 밝혔던 성화도 소화되며 경기장이 어둠에 잠겼다.성화는 꺼졌지만, 축제의 불은 켜질 시간. 아레나 디 베로나가 가장 현대적인 음악과 함께하는 장소가 됐다. DJ의 선곡에, 그리고 열정적인 무대에 맞추어 선수들이 함께 춤추고 환호했다. 이탈리아의 가수, 아킬레 라우로의 공연은 이번 대회의 '커튼콜'이 되어 이번 대회의 마무리를 알렸다.