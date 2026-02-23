'막장' 요소 극복한 배우들의 연기력, '불새' 시청률 견인

지난 2009년 최고 시청률 43.6%를 기록했던 MBC 드라마 <선덕여왕>은 그 해 MBC 연기대상에서 고현정이 대상, 엄태웅과 이요원이 최우수상, 김남길이 우수상, 유승호가 신인상을 휩쓸었다(닐슨코리아 시청률 기준). 그리고 <선덕여왕> 출연 당시만 해도 신예에 가까웠던 비담 역의 김남길은 2019년과 2022년 <열혈사제>와 <악의 마음을 읽는 자들>로 두 번이나 SBS 연기대상을 수상하는 스타배우로 성장했다.
2016년 최고 시청률 27.6%를 기록했던 <낭만닥터 김사부>도 그 해 SBS 연기대상에서 한석규가 대상, 서현진과 유연석이 우수상 및 베스트 커플상을 수상했다. 그리고 돌담병원의 공식커플이었던 서현진과 유연석은 <낭만닥터 김사부>가 끝난 후에도 승승장구하면서 한 작품을 끌고 갈 수 있는 배우로 성장했다. 이 밖에 양세종과 김민재,서은수 등도 <낭만닥터 김사부>가 배우 인생의 중요한 분기점이 됐다.
이처럼 높은 시청률로 큰 사랑을 받았던 드라마에 출연한 배우들은 드라마가 종영한 후에도 동반 성장하는 경우가 적지 않다. 2004년에 방송돼 30%에 가까운 높은 시청률을 기록했던 <불새> 역시 주연을 맡았던 배우들이 연말 시상식에서 주요상을 휩쓴 후 크게 성장했다. 하지만 <불새>의 히로인이었던 고 이은주는 이듬 해 2월22일 스스로 생을 마감했고, <불새>는 그녀의 드라마 유작이 되고 말았다.