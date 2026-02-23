'막장' 요소 극복한 배우들의 연기력, '불새' 시청률 견인

<불새> 홈페이지

<대장금>의 후속 드라마였던 <불새>는 30%에 육박하는 높은 시청률로 큰 성공을 이어갔다.어린 시절 피아니스트를 꿈꾸던 이은주는 고교 시절 학생복 모델 선발대회에서 입상하며 연예계에 데뷔했고 1997년 KBS 청소년 드라마 <스타트>에 출연하며 연기를 시작했다. 이은주는 1998년 박종원 감독의 <송어>에서 고 강수연이 연기한 정화의 동생 세화 역을 맡으며 스크린에 데뷔했고 1999년에는 <모래시계>의 송지나 작가가 각본에 참여한 드라마 <카이스트>를 통해 본격적으로 얼굴을 알리기 시작했다.이은주는 <카이스트>에서 집안의 가장 노릇을 하며 장학금을 타기 위해 악착 같이 살지만 속으로는 팀원들을 생각하는 전산학과 4학년 구지원을 연기했다. 이은주는 박채영 역의 채림과 함께 <카이스트>의 최대 수혜자로 떠올랐고 200년에는 홍상수 감독의 영화 <오!수정>에서 주인공 수정 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 이은주는 <오!수정>을 통해 대종상 신인상을 수상하며 '충무로의 샛별'로 떠올랐다.이은주는 <오!수정> 개봉 직전에 출연했던 드라마 <성난 얼굴로 돌아보라>가 국민 드라마 <허준>에 밀려 시청률에서 크게 고전했지만 슬럼프는 오래 가지 않았다. 2001년 판타지 멜로영화 <번지점프를 하다>가 서울에서 50만 관객을 동원하며 큰 사랑을 받은 것이다(영화관입장권 통합전산망 기준). 이은주는 2002년에도 <연애소설>로도 서울관객 58만을 기록하며 영화계를 대표하는 젊은 여성 배우로 자리매김했다.한 동안 영화 출연에 전념하던 이은주는 2004년 MBC 드라마 <불새>를 통해 4년 만에 드라마에 복귀했다. 이은주는 집안의 반대를 무릅 쓴 결혼과 이혼 등 파란만장한 삶을 경험하는 이지은 역을 잘 소화하며 극찬을 받았고 그 해 MBC 연기대상에서 베스트커플상(with 이서진)과 여자 최우수상을 휩쓸었다. 하지만 이은주는 스스로 생을 마감해 주변을 안타깝게 했다.