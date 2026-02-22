대한체육회, '대회 2관왕' 김길리 한국 선수단 MVP 선정

쇼트트랙 여자 대표팀의 '새로운 에이스' 김길리(성남시청)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽의 한국 선수단 최우수선수(MVP)로 선정됐다.
22일(한국시간) 이탈리아 밀라노 빌라 네키 캄필리오에 위치한 코리아하우스에서 한국 선수단 해단식이 열렸다. 이날 행사에선 김택수 대한체육회장, 김택수 진천선수촌장, 이수경 선수단장을 비롯해 폐막식 참가를 앞둔 선수 등 40여 명이 참석해 자리를 빛냈다.
이번 대회에서 6개 종목에 71명의 선수를 파견한 한국은 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 3개로 따냈다. 대회 전 목표로 내세운 금메달 3개는 달성했지만 종합 순위 10위 달성에는 실패했다.
대한체육회는 현지 취재기자단을 대상으로 투표를 진행한 결과 이번 올림픽에서 한국 선수단 MVP로 김길리가 선정됐다고 발표했다.
김길리는 수상 직후 "이런 뜻깊은 상을 주셔서 감사하다. 정말 힘든 순간도 많았지만 응원해 주신 분들 덕분에 버틸 수 있었고 앞으로 더 성장하는 선수가 되겠다"고 소감을 밝혔다.
비록 메달권에 들지 못했지만 품격 있는 올림픽 정신을 보여준 선수에게 주어지는 '카스 비욘드 메달 어워즈(Cass Beyond Medal Awards)' 수상자로는 알파인스키 정동현(Excellence), 스피드스케이팅 김민선(Respect), 스켈레톤 정승기, 홍수정(Friendship)이 선정됐다.
김길리, 한국 여자 쇼트트랙의 새로운 에이스