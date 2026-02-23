연극으로 떠나는 남미 여행, 특권 하나를 얻게 됩니다

사이트 전체보기
[안지훈의 연극 읽기] 로드 씨어터 <클럽 라틴>

배우들이 자신의 여행담을 털어놓는 연극이 있다. 로드 씨어터(road theatre) 또는 여행 연극이라 불리는 신선한 장르가 그 주인공인데, 예술의전당 자유소극장에서 선보인 <클럽 라틴>이 여행 연극의 매력을 여실히 보여주고 있다. <클럽 라틴>은 1977년 2월 창단하여 창작극만을 공연하겠다는 사명감으로 반세기 동안 명맥을 이어온 '연우무대'가 50주년을 기념해 올리는 연극이기도 하다.

지난 7일 <클럽 라틴>이 개막하기 직전 같은 장소에서 2월 1일까지 또 하나의 여행 연극 <터키 블루스>를 공연한 바 있으니, 연우무대는 올해를 연이은 여행 연극 두 편으로 여는 셈이다. <클럽 라틴>은 창작진과 배우들이 직접 36일 동안 남미를 여행한 경험을 각색해 만든 여행 연극이다. 경험을 각색해 이야기를 재구성하고 그에 맞는 캐릭터를 적절히 만들어냈다. 직접 여행한 배우들의 향기가 짙게 묻어나는 연극이다.

연극 <클럽 라틴> 커튼콜안지훈

여행 연극, 연출가 박선희의 실험

<클럽 라틴>이라는 여행 연극을 기획한 이는 연출가 박선희다. 박 연출은 이전에도 여행 연극을 수차례 시도한 바 있다. <인디아 블로그>, <인사이드 히말라야>, <터키 블루스> 등을 먼저 선보인 데 이어 2017년 <라틴아메리카 콰르텟>이라는 제목으로 <클럽 라틴>의 초기 형태를 발표했다. 이후 지속적인 개발 작업을 거쳐 현재 <클럽 라틴>이 2022년 완성됐다.

필자가 박 연출의 작품을 처음 접한 건 2022년 국립정동극장에서 공연된 연극 <맥베스 레퀴엠>을 통해서다. 당시 국립정동극장에서는 한 해에 배우 한 명을 선정해 그에 맞는 연극을 공연하는 '명배우 시리즈'를 진행하고 있었고, 그해에는 뮤지컬 배우 류정한이 선정되어 무대에 올랐다. 당시 박 연출가는 셰익스피어의 고전 <맥베스>를 현대적으로 각색하고 음악을 입히는 재해석을 주도했다.

셰익스피어의 고전을 참신하게 재해석한 시도는 필자의 뇌리에 깊이 각인되어 이후로도 박 연출이 만든 공연을 수차례 관람했다. <햄릿>을 주인공 햄릿의 내면 상태에 초점을 두고 재해석한 <플레이위드 햄릿>, 형제복지원 사건을 재조명한 다큐멘터리 연극 <집으로 가는 길> 등에서도 박 연출의 실험적인 시도가 돋보였다.

공연계에서 신선한 시도를 거듭하는 연출가로 익히 알려져 있는 그를 대표하는 건, 그럼에도 여행 연극이다. 여행 연극은 박 연출과 배우들이 직접 여행을 떠나고, 여행지에서 겪은 실제 경험을 각색해 무대에서 구현한다. 여행 당시 촬영한 사진과 영상이 적극적으로 활용되고, 여행지 분위기에 맞는 노래와 춤에 곁들여지기도 한다. 배우는 기존의 사실주의 연극에서처럼 이야기 속 인물로만 존재하는 것이 아니라, 서술자가 되어 에피소드를 관객에게 만담 형식으로 풀어놓기도 한다.

연극 <클럽 라틴> 무대 사진안지훈

스탠드업 코미디의 옷을 입고 탱고 댄스를 곁들이다

<클럽 라틴>은 스탠드업 코미디 형식을 빌려 남미 여행을 이야기한다. 배우 한 명이 30분에 걸쳐 하나의 에피소드를 주도적으로 소개하고, 동료 배우들은 에피소드 진행의 보조적인 역할을 수행한다. 남미 여행에 직접 참여한 배우는 <오징어 게임>, <킹덤> 등에서 감초 역할을 톡톡히 해낸 전석호, <자백의 대가>로 이름과 얼굴을 널리 알린 김다흰, 그리고 박동욱과 임승범이다.

전석호는 정상 가족을 꿈꾸었지만 부부 문제로 어려움을 겪고 남미 여행을 결심한 중년 남성 '김한민'에 분하고, 김다흰은 남미에서 자유롭게 노래를 하는 평범한 여행자 '문필', 박동욱은 여행 작가 '트래블러 장', 임승범은 쌍둥이 동생을 그리워하는 택배 기사 '배영진'을 각각 연기한다. 한번에 에피소드 4개를 모두 만나는 것이 아니라, 한 회차당 3명의 배우가 3개의 에피소드를 풀어내는 방식으로 공연이 이루어진다. 단 <클럽 라틴>이 막을 내리는 오는 3월 14일과 15일에는 4명의 배우가 모두 출연하는 특별 회차가 진행된다.

매일 소개되는 에피소드의 조합이 달라도 공연이 유지될 수 있는 이유는 각각의 에피소드가 독립되어 있기 때문이다. 하지만 연극을 보다 보면 각 에피소드끼리 유기적으로 연결되는 듯한 느낌을 받을 수 있다. 이는 김한민의 에피소드에 문필이 등장하고, 배영진의 에피소드에 트래블러 장이 등장하기 때문이다.

이들은 경험을 공유한다. 김한민과 문필은 숙소에서 만나 함께 여행을 즐기고, 배영진과 트래블러 장은 남미에서 수녀원 봉사 활동을 같이 가기도 한다. 하지만 같은 경험을 공유하더라도 사람에 따라 전혀 다른 이야기가 되곤 한다. <클럽 라틴>은 바로 이 지점을 정확히 포착하고, 각 인물이 같은 상황에서 느낀 다른 감정과 깨달음을 독립된 에피소드에 녹여낸다.

<클럽 라틴>에는 남미를 대표하는 춤 '탱고 댄스'도 등장한다. 탱고 댄서가 직접 무대에 올라 배우들과 함께 한바탕 탱고를 선보이기도 한다. 뿐만 아니라 남미 느낌이 강하게 풍기는 음악을 배우들이 기타, 젬베, 드럼 등을 이용해 직접 연주하기도 한다. 연극의 제목에 '클럽'이란 단어가 괜히 포함된 게 아니다.

연극 <클럽 라틴> 커튼콜안지훈

잘 만든 여행 에세이 한 편

여행 연극을 보다 보니 자연스레 여행 예능이 떠올랐다. 여행 연극은 생소한 반면, 여행 예능은 이미 오래 전부터 하나의 장르로 굳건히 자리 잡았다. 그동안 여행 예능을 더 많이 접해온 필자에게 여행 연극의 두드러지는 차별성을 꼽으라면, 인물에게 삶이 있고 여행에 서사가 있다는 점을 말하겠다.

인물이 살아온 삶이 소개되고 그 속에서 여행을 바라보다 보니, 여행에서 각 인물이 느끼는 감상이 그 인물의 고유한 삶의 궤적 안에 위치하게 된다. 그렇기에 같은 것을 봐도 다르게 느끼고, 같은 경험을 해도 다른 결론을 내는 게 가능해진다. 예를 들어 아내와의 문제로 골머리를 앓는 김한민은 이구아수 폭포를 보고 순환과 원점 회귀를 깨닫는다면, 동생을 그리워하는 배영진은 비옷을 써도 이구아수 폭포의 물줄기를 피할 수 없는 상황을 경험하고는 인생에 대해 깨닫게 되는 식이다.

관객에게는 이들의 삶과 여행을 한데 놓고 바라볼 수 있는 특권이 있다. 덕분에 각 인물이 왜 그렇게 느낄 수밖에 없었는지, 이들의 삶을 추적하다 보면 관객도 어느새 깨닫게 된다. 그래서 한 편의 은밀한 여행기를 읽는 듯한 느낌도 든다. 잘 만들어진 여행 예능이 훌륭한 여행 가이드북이라면, 잘 만들어진 여행 연극 <클럽 라틴>은 훌륭한 여행 에세이다.

설 연휴가 끝나고 다시 짧은 연휴가 찾아오는 가운데, 이번에는 예능이 아닌 연극을 통해 남미를 여행해보는 건 어떠실지. 110분 동안 무대에서 전해지는 36일 간의 남미 여행기는 오는 3월 15일까지 관객을 기다린다.
