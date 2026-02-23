연극으로 떠나는 남미 여행, 특권 하나를 얻게 됩니다

▲
연극 <클럽 라틴> 무대 사진안지훈
스탠드업 코미디의 옷을 입고 탱고 댄스를 곁들이다
<클럽 라틴>은 스탠드업 코미디 형식을 빌려 남미 여행을 이야기한다. 배우 한 명이 30분에 걸쳐 하나의 에피소드를 주도적으로 소개하고, 동료 배우들은 에피소드 진행의 보조적인 역할을 수행한다. 남미 여행에 직접 참여한 배우는 <오징어 게임>, <킹덤> 등에서 감초 역할을 톡톡히 해낸 전석호, <자백의 대가>로 이름과 얼굴을 널리 알린 김다흰, 그리고 박동욱과 임승범이다.
전석호는 정상 가족을 꿈꾸었지만 부부 문제로 어려움을 겪고 남미 여행을 결심한 중년 남성 '김한민'에 분하고, 김다흰은 남미에서 자유롭게 노래를 하는 평범한 여행자 '문필', 박동욱은 여행 작가 '트래블러 장', 임승범은 쌍둥이 동생을 그리워하는 택배 기사 '배영진'을 각각 연기한다. 한번에 에피소드 4개를 모두 만나는 것이 아니라, 한 회차당 3명의 배우가 3개의 에피소드를 풀어내는 방식으로 공연이 이루어진다. 단 <클럽 라틴>이 막을 내리는 오는 3월 14일과 15일에는 4명의 배우가 모두 출연하는 특별 회차가 진행된다.
매일 소개되는 에피소드의 조합이 달라도 공연이 유지될 수 있는 이유는 각각의 에피소드가 독립되어 있기 때문이다. 하지만 연극을 보다 보면 각 에피소드끼리 유기적으로 연결되는 듯한 느낌을 받을 수 있다. 이는 김한민의 에피소드에 문필이 등장하고, 배영진의 에피소드에 트래블러 장이 등장하기 때문이다.
이들은 경험을 공유한다. 김한민과 문필은 숙소에서 만나 함께 여행을 즐기고, 배영진과 트래블러 장은 남미에서 수녀원 봉사 활동을 같이 가기도 한다. 하지만 같은 경험을 공유하더라도 사람에 따라 전혀 다른 이야기가 되곤 한다. <클럽 라틴>은 바로 이 지점을 정확히 포착하고, 각 인물이 같은 상황에서 느낀 다른 감정과 깨달음을 독립된 에피소드에 녹여낸다.
<클럽 라틴>에는 남미를 대표하는 춤 '탱고 댄스'도 등장한다. 탱고 댄서가 직접 무대에 올라 배우들과 함께 한바탕 탱고를 선보이기도 한다. 뿐만 아니라 남미 느낌이 강하게 풍기는 음악을 배우들이 기타, 젬베, 드럼 등을 이용해 직접 연주하기도 한다. 연극의 제목에 '클럽'이란 단어가 괜히 포함된 게 아니다.