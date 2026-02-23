'솔로지옥' 출연자의 결혼 소식 없는 이유? PD의 답변은...

▲김재원 PD 넷플릭스 홍보팀

- 이번 시즌에서 이색적이었던 게 김민지씨와 최미나수 씨의 대화였어요.

"그런 면이 시즌 5를 되게 특별하게 만들어줬다고 생각하는데 동성끼리의 진지한 대화 혹은 감정이 들어간 대화가 연애를 주제로 한 프로그램에서 없었던 게 오히려 이상한 일이잖아요. 사실은 어쨌든 경쟁하는 거고 또 타인을 이해한다는 게 쉬운 일이 아니잖아요. 하지만 대부분 속으로만 생각하고 회피해 버렸던 것 같은데 이번에는 민지씨가 정면으로 미나수씨를 부르고 자기의 속마음에 대해 얘기하면서 감정도 드러낸런 장면이 나왔어요. 너무 자연스러운 일 같아요."



- 미나수씨가 민지씨와 대화하고 울었잖아요.

"사실 이 지옥도에 있다 보면 진짜 많이들 우시거든요. 방송에 다 나가지는 않지만 막 여기저기 조용히 혼자 우시는 분들도 있어요. 너무 자연스럽게 눈물이 날 수도 있는 그런 상황이기 때문에, 방송에 담겼던 것 같고 또 그 눈물의 의미에 대해서도 미나수씨가 잘 설명해 주신 것 같아요. 정말 사람마다 느끼는 게 다르고 받아들이는 게 다르구나라는 걸 또 한 번 느끼게 해 준 그런 눈물이었던 것 같습니다."



- 이번 시즌에서 천국도(커플이 이동해 밤을 보내는 최고급 호텔) 아침 장면이 많이 없었던 거 같아요.

"맞습니다. 이번 시즌에 사람도 많아지고 러브 라인도 다양해지다 보니까 천국도도 많이 갔거든요. 때문에 아침까지 보여주기에는 천국도 분량이 너무 길어질 수 있어서 과감하게 아침은 자르고 저녁 시간에 집중했던 것 같습니다."



- 조이건씨와 김고은씨의 수영장 신이 역대급인 것 같던데.

"저희도 편집실에서 보고 깜짝 놀랐어요. 연애 잘하는 매력적인 남자와 여자가 서로에게 끌리면서도 또 그 끌림을 부정하기도 하고 또다시 어쩔 수 없이 끌리는 밀당이 굉장히 잘 담겨 있는 수영장 신이라고 생각해요. 일단 둘의 비주얼적인 합이 정말 잘 맞다고 생각하거든요. 지난 시즌까지 봤을 때 비주얼적 케미는 이 두 분이 가장 좋다고 생각해요. 보고만 있어도 드라마를 보는 것 같았어요. 설레고 (둘이) 잘 됐으면 좋겠다는 마음이 드는 예쁜 커플인 것 같아요."



- 시즌 5에서 달라진 점 중 하나가 최종 커플 선택을 포기할 수 있게 한 거잖아요.

"사실은 포기가 있는 게 더 자연스럽긴 하죠. 왜냐하면 실제로 마음에 드는 사람이 없을 수도 있으니까요. 근데 그동안 못했던 이유는 '혹시나 그렇게 해서 다 포기해버리면 어떡하지'란 우려때문이었어요. 이번에는 사람이 늘어나다 보니까 당연히 커플도 기본적으로 더 많이 나올 수밖에 없는 환경이죠. 좀 더 리얼리티에 가깝게 포기하고 싶은 사람은 포기할 수 있는 선택지를 주자고 판단했던 것 같아요."



- 시즌 5가 끝나고 <솔로지옥 리유니언>을 올리시잖아요. 이건 <솔로지옥> 촬영 후 6개월 만에 만난 멤버들 모습을 담았는데.

"늘 <솔로지옥>에 대한 가장 큰 피드백이 최종 커플은 어떻게 됐는지 많이 물어보시는데 그 이후 이야기는 사생활이다 보니 제가 얘기할 수 없잖아요. 그래도 팬분들이 원하시니까 어떤 형태로든 그 이후의 이야기를 들려드리는 게 맞겠다는 생각이 들었고 이번에 넷플릭스에서 먼저 제안을 또 해 주셔서 기쁜 마음으로 6개월 후에 어떤 겨울의 이야기를 저희가 담을 수 있었어요. 현재 어떤 관계인지를 가감 없이 들려달라고 저희가 인터뷰 다 했어요."



- 다른 연애 프로그램의 경우 출연자 결혼 소식도 들리는데, '솔로지옥'은 그런 건 없는 것 같아요.

"저희는 연애 프로잖아요. 결혼은 또 다른 영역이라고 생각하거든요. 젊은 시절 연애하다 모두 결혼하는 게 아니고 헤어지기도 하잖아요. 결혼을 목적으로 하는 프로그램이라면 결혼까지 하는 게 중요하겠지만 저희는 전혀 그렇지 않고 철저하게 젊은 친구들의 연애 중심으로 다루고 있는 프로그램이기 때문에 결혼까지는 전혀 생각하고 있지 않고요. 다만 끝나고 예쁘게 서로 잘 만나는 게 가장 중요하다고 생각해요. 이번 시즌은 그게 잘 이루어진 것 같아요."







