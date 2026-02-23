'솔로지옥' 출연자의 결혼 소식 없는 이유? PD의 답변은...

▲
김재원 PD넷플릭스 홍보팀
- <솔로지옥> 시즌 5가 10일 종료했는데요. 소회가 어떠신가요?
"사실 시즌 5까지 한 예능이 많지 않아요. 게다가 시즌 5인데도 많이 사랑해 주신 예능은 더 많지 않은 것 같아요. 그래서 특별한 선물을 받은 것 같은 기분이에요. 물론 국내 시청자분들께도 너무 감사드리지만, 해외에서도 많은 분이 <솔로지옥>을 사랑해 주시고 출연자분들에게 응원과 지지를 보내주시는 것 같아서 항상 신기하면서도 또 감사한 마음이 드는 것 같아요."
- 시즌 5가 이전 시즌에 비해 반응이 뜨거웠는데.
"체감으로도 굉장히 뜨겁다는 걸 많이 느끼고요. 데이터상으로도 역대 시즌 중에 가장 많은 시청 뷰 수를 기록했어요. 글로벌 순위도 저희가 최초로 2위 했고 또 화제성 순위나 모든 지표에 있어서 역대 시즌 중에 가장 좋은 추이를 보여주고 있어서 너무 감사해요."
- 예고편 보면 수위가 센 것 같았는데 실제로는 아니었죠.
"예능 PD로서 예고는 무조건 자극적으로 가야 된다는 생각이 있었는데 꼭 자극적으로만 예고를 만드는 게 정답은 아닐 수도 있겠다는 생각을 많이 하게 된 것 같아요. 왜냐하면 실제 본편에서 그렇지 않으면 또 실망을 많이 하시게 되니까요. 어쨌든 궁금하게 만들어서 보게 만들고 싶으니까 그런 건데 그게 옳은 것일까 고민이죠. <솔로지옥> 정도로 어느 정도 이미 인지도가 있는 프로그램의 경우 굳이 자극적인 예고를 만들어야 하나 하는 생각이 들어요. 제 생각도 많이 변하고 있는 것 같습니다."
- 시즌 5의 전체적인 콘셉트는 무엇이었나요?
"작년에 출연자가 13명이었거든요. 근데 이번에 15명으로 2명을 더 늘렸어요. 그렇게 한 이유는 양에서 오는 질이 있다고 생각하거든요. 그 두 명이 늘어남으로써 캐스팅 자체의 다양성이 훨씬 생긴 것 같아요. 천편일률적으로 뽑는 게 아니라 이분은 이런 면이 매력적이니까 뽑고 또 저분은 저런 면이 매력적이니까 뽑을 수 있었던 것 같아요. 실제로도 그 어떤 시즌보다 되게 다양한 캐릭터들이 나왔던 것 같고 또 다양한 캐릭터들이 나온 것만큼 러브 라인도 다양하게 잘 엮인 것 같아요. 이번 시즌 가장 큰 포인트였던 것 같습니다."
- 지옥도(커플이 돼야만 나갈 수 있는 외딴섬)는 어떻게 선정했나요?
"솔직히 얘기하면 지옥도는 지난 시즌 4와 동일해요. 저희가 굉장히 많이 찾긴 했지만 조건에 안 맞거나 촬영 허가가 나지 않아서 어쩔 수 없이 지난 시즌 지옥도로 갔죠. 대신 세트의 콘셉트를 조금 다르게 가져감으로써 달라 보일 수 있게 연출했어요."
- 세트를 꾸미는 것에도 고민이 있었을 것 같아요.
"제일 먼저 정하는 게 세트의 가장 중심이 되는 소재 같은 것이에요. 시즌 4 때는 콘크리트 같은 느낌으로 핵전쟁이 끝나고 난 뒤에 남겨진 외딴섬에 남겨진 사람들 같은 이미지를 주고 싶었어요. 이번 시즌은 나무를 주 소재로 삼았어요. 시즌 1, 2 때 그렇게 했었거든요. 이번 시즌 목표로 삼았던 것 중의 하나가 시즌 1·2 때의 분위기와 느낌을 살려보자는 거였어요."
- 왜 시즌 1·2 때 분위기를 살리려고 했나요?
"저희 <솔로지옥>을 사랑해 주시는 분 중에서 시즌 1, 2 때가 진짜 설렜다고 표현해 주시는 분들도 많아요. 시즌 3부터 재미는 있지만 설렘이 없다는 의견을 많이 주셨어요. 데이팅 프로니까 본연의 자세로 돌아가서 설렘을 다시 한 번 드려야겠다는 생각에 시즌 1 때 세트 분위기를 살리기 위해서 노력 했던 것 같아요."
- 시즌 5에서 최대 주목을 받은 인물이 최미나수씨였던 거 같은데.
"저희가 TV에서 어떤 사람을 볼 때 평면적일 수밖에 없거든요. 왜냐하면 내 앞에 카메라가 있으면 의식 안 할 수가 없잖아요. 좋은 모습만 보여주고 싶죠. 그러나 미나수씨는 점점 시간이 지나면서 그런 생각을 버리고 완전히 몰입해서 자기 감정과 기존에 가지고 그런 생각을 완전히 보여주신 것 같아요."