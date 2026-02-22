권혁규 선발 데뷔전, 눈도장 찍었다... 카를루스 '4G' 무패 탈출

크리스티안 아이히너 감독이 이끄는 카를스루에 SC는 21일 오후 9시(한국시간) 독일 카를스루에에 자리한 BB방크 빌트파르크에서 열린 '2025-26시즌 독일 분데스리가2' 23라운드서 홀슈타인 킬에 3-1 완승을 거뒀다. 카를스루에는 8승 6무 9패 승점 30점 9위에, 킬은 6승 6무 11패 승점 24점 14위에 자리했다.승격 희망을 살리기 위해서 반드시 승점 3점이 필요했던 카를스루에였다. 경기 시작 전 11위에 자리하고 있던 이들은 승리를 기록하게 되면, 최대 8위까지 순위를 끌어올릴 수 있었다. 다만 패배하게 될 시에는 강등권 마지노선에 자리하고 있는 16위 마그데부르크의 거센 추격을 받을 가능성이 팽배했다.14위에 자리하고 있었던 홀슈타인 킬 역시 승점 3점이면, 11위까지 뛰어오를 수 있었다. 즉, 강등권으로 향하느냐, 아니면 중위권·상위권으로 가는지에 대한 여부를 가리는 경기였던 것. 시작부터 원정을 떠나온 킬이 공세를 펼쳤지만, 골은 카를스루에에서 나왔다. 전반 8분 역습을 진행한 마빈 완니체크가 왼발 슈팅으로 선제 득점을 터뜨렸다.이후 킬도 공세를 펼쳤으나 추가 득점은 카를스루에가 만들었다. 후반 15분 우측을 파고든 루이 벤 파르핫이 정확한 왼발 슈팅으로 팀의 두 번째 골을 완성했다. 기세를 이어 이들은 후반 37분 완니체크가 오른발로 골망을 세 번째 흔들면서 사실상 경기의 끝을 알렸다.카를스루에의 완승으로 끝난 이번 경기에 권혁규도 출전했다. 3-3-2-2의 중앙 홀딩 미드필더로 나선 그는 팀의 허리 역할로 빌드업 핵심 임무를 부여받았다. 수비 상황에서는 넓은 커버 범위를 선보이면서 킬의 공격을 막아냈으며, 특히 후반 2분에는 정확한 태클을 통해 상대 드리블을 방어하는 모습을 보여줬다.또 후방에만 치우치지 않고, 적극적인 전진을 통해 볼을 탈취하기도 했으며 중원에서 동료들과 유려한 호흡으로 전환 패스도 곧잘 해냈다. 풀타임은 소화하지 못했지만, 52분 동안 경기장을 누비면서 패스 성공률 91%, 수비적 행동 5회, 롱패스 성공률 100%, 태클 2회, 걷어내기 3회, 볼 경합 성공 3회로 눈도장을 찍었다.한편, 카를스루에는 내달 1일(한국시간) 마그데부르크와 리그 24라운드 일전을 치르게 된다.