"감정 표현 계획 서지 않았다" '레이디 두아' 신혜선이 꺼낸 속내

넷플릭스 시리즈 <레이디 두아>는 가짜와 진짜를 구분할 수 없는 시대에 사각지대를 교묘히 파고든 사라킴(신혜선)과 그녀의 욕망을 추적하는 형사 무경(이준혁)의 이야기를 그렸다.
1화부터 주인공 사라킴의 시체가 발견되고 범인을 추적하며 이야기가 시작된다. 그 과정에서 오히려 피해자 '사라킴은 누구인가'를 끊임없이 되새기게 한다. 매화 끝자락에서는 다음 화를 누르지 않을 수 없는 클리프행어(작품의 마지막에 충격적 결말을 남기는 서사 장치)가 제대로 적중했다. 끊어 보지 않고 8화까지 단숨에 보는 정주행의 묘미가 있다.
새로운 이름과 인물이 끊임없이 등장하며 진실의 국면이 계속해서 바뀐다. 지금까지의 진실이 허구가 되고, 상상이 물거품이 되기도 한다. 사라킴의 네 페르소나는 양파 껍질 벗기듯 계속 등장한 후 작품 속에서 자유롭게 활보한다. 사라킴은 대체 누구였을까? 왜 이런 일을 벌인 걸까?
20일 종로구의 카페에서 '사라킴'을 연기한 신혜선과 작품에 관한 이야기를 심도 있게 풀었다. 그는 사라킴을 연기하며 극도의 어려움을 느꼈다고 토로했다. "모든 연기가 힘들지만 힘들다는 말을 잘 하지 않는 타입인데, 이번에는 감정 표현에 계획이 서지 않았다"라며 "연기 톤과 대사 해결 방식이 도전이었다. 연기 루틴에서 벗어나 새롭고 다른 경험을 했다. 풀어나가는 과정이 재미있었다"고 소회를 밝혔다.
다음은 그와 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 글이다.
사라킴의 진짜 이름은?