"감정 표현 계획 서지 않았다" '레이디 두아' 신혜선이 꺼낸 속내

-이준혁과 진실 공방을 벌이는 취조실 장면에서 <원초적 본능>, <양들의 침묵> 같은 쫀쫀한 서스펜스를 느낄 수 있었다.

"저는 사라킴으로 연기했다. 위조된 이름이지만 완성된 인물, 사라킴이라는 정체성이 있었다. 취조실 장면을 찍을 때 준혁 오빠도 아팠고 저도 그랬다. 심적으로 부담되는 신이었다. 액션 없이 대화만으로 이루어진 2인 극이잖냐. 작가님도 과감한 선택을 하신 것 같다. 둘의 감정선만 가지고 몇 회차를 끌고 가는 게 쉽지 않았다. <비밀의 숲> 이후부터 친척 오빠 같은 내적 친밀감이 커졌다. 8년 동안 함께 호흡 맞추지 않아도 늘 응원하고 그랬다. 심적으로 의지할 사람이 있어서 큰 위로가 되었다. 저와는 다르게 기술적, 시청자, 소비자의 입장으로 거시적으로 보는 사람이다. 다른 관점을 보고 말해줘서 도움이 되었다."



-부두아가 사라킴 없이도 잘 돌아간다는 소식을 접했을 때 의미심장한 웃음을 지었는데, 어떤 의미로 해석하면 좋을까.

"다중적인 감정이 교차했다. 부두아 디자인이 얼기설기 좋은 것만 붙여 놓은 것 같이 보이는 것도 사라킴을 형상화한 것이기 때문이다. 마지막 교도소에서 그 소식을 들었을 때 좋기도 했지만 씁쓸했다. 자신을 투영한 브랜드의 가치는 진짜가 되었지만 정작 누리지 못하는 아이러니다."



-감옥에서 형을 살고 김미정이란 이름을 얻었다. 출소 후 어떤 인생을 살아갈까.

"음.. 상상해 보자면 능력자인 것을 세상에 증명한 셈이다. 마케팅 천재니까. 주변에 도와줄 사람은 많을 것 같다. 새롭게 만난 사람이든, 이전에 알던 사람이든 도움받게 될 것이며, 죄책감은 없을 거다."



-1인 2역, 1인 다역, 보디 체인지, 해리성 장애 등 다층적인 역할을 많이 맡았다.

"그렇다. 사실 저도 잘 몰랐다. 취향이라면 취향일 수 있겠는데 연기하기 재미있겠다 싶은 것을 지금까지 선택해 왔다. 시도해 볼만한 것, 평범하지 않은 것을 선택하면서 경험을 쌓고 싶었다. 주연 롤을 얻고부터는 무조건 '경험해 보자'는 취지로 해왔다. 저는 인물의 성격을 중점적으로 표현하려고 노력한다. 직관적으로 시각, 청각적인 게 중요하다고 생각해서 목소리 톤을 생각해 본다. 이번에는 미술팀이 꾸며준 분위기에도 도움받았다. 세트, 패션, 헤어, 메이크업 등 시리즈의 톤 앤 매너가 조화로워야 유기적으로 흘러가는데, 초반부터 잘 잡아 줘서 저도 맞춰 갈 수 있었다. 페르소나 별로 헤어, 메이크업, 코디의 디테일이 각각 달랐던 것도 캐릭터의 서사를 구별하는 장치이자 표현법이었다."



- 사라킴의 페르소나 중 공감되는 캐릭터나 자신과 비슷하다고 생각되는 캐릭터를 고른다면.

"내 인생의 주인공은 나지만, 세상의 주인공은 내가 아니라고 생각될 때가 있었다. 이상은 큰데 그에 따르지 못하는 내세울 것 없는 현실을 마주하면서 작아지는 시기가 사춘기였다. 어릴 때는 막연히 반짝이는 배우가 되고 싶었다. 사라킴처럼 현실보다 이상이 크고 그걸 따르고자 했던 욕망이 컸다."





