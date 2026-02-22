'겨울 이적생' 맹활약한 전북 현대, 대전 돌풍 잠재웠다

사이트 전체보기
[쿠팡플레이 슈퍼컵] 전북 현대, 대전하나시티즌에 2-0 승리... 우승 트로피 '획득'

곽성호(ksho996)
26.02.22 10:17최종업데이트26.02.22 10:17
2026 슈퍼컵에서 격돌한 전북 현대와 대전하나시티즌
'더블'의 클래스를 알린 전북. 그 중심에는 겨울 이적시장서 수혈된 이적생들의 맹활약이 있었기에 가능했다.

정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 21일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열린 '쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026'에서 황선홍 감독의 대전하나시티즌을 2-0으로 제압했다. 이로써 전북은 슈퍼컵 우승 트로피를 추가했고, 2026년 기분 좋은 출발을 알렸다.

20년 만에 부활한 K리그 슈퍼컵이었다. 2006년 이후로 자취를 감췄던 이 대회는 이번 시즌을 앞두고 멈췄던 발걸음을 떼기 시작했다. K리그의 시작을 알리는 공식 행사로 직전 시즌 리그 우승 팀과 코리아컵 챔피언이 맞붙는 단판 승부로 펼처진다. 다만, 지난해에는 전북이 '더블'을 달성했기에, 올해 슈퍼컵은 직전 시즌 리그 2위를 차지한 대전이 나섰다.

우승 팀에 상금은 총 2억으로 리그 우승 상금(5억)의 절반 정도이며, 준우승 팀도 1억을 받게 된다. 규칙도 간소화됐다. 정규 시간 내 승부를 가리지 못할 시에는 연장전이 아닌 승부차기로 넘어가 우승자를 가리는 형태였다.

17도의 따뜻한 온도. 경기장에는 킥오프 2시간 전부터 많은 관중이 운집하며 기대감을 낳았고, 총 17,937명이 몰리며 뜨거운 열기를 자랑했다. 홈 경기장을 찾은 전북 팬들부터, 약 1시간 거리를 떠나온 대전을 응원하는 팬들까지. 전주성 분위기는 화끈하게 달아올랐다.

그렇게 시작된 경기서 전북이 '클래스'를 확실하게 보여줬다. 경기 초반 대전 압박에 흔들렸으나 곧바로 분위기를 되찾았고, 전반 32분 좌측에서 김태현이 크로스를 올렸고, 모따가 안톤을 제압하면서 선제골을 터뜨렸다. 기세를 계속해서 이어간 이들은 후반 22분 교체 투입된 티아고가 또다시 김태현의 크로스를 받아 머리로 추가 득점을 완성했다.

일격을 허용한 대전은 이적생 디오고를 포함해 서진수·주앙 빅토르·이현식을 연이어 투입하면서 기회를 엿봤다. 결국 후반 막판에는 페널티킥을 얻어냈으나 키커로 나선 디오고의 슈팅을 송범근이 완벽하게 선방하면서 추격 의지를 상실했다. 이후 고형진 주심이 곧바로 호루라기를 울렸고, 20년 만에 돌아온 슈퍼컵 챔피언 자리는 전북 현대가 차지하는 데 성공했다.

겨울 이적생 맹활약하며 '슈퍼컵 우승'

슈퍼컵 왕좌에 오른 전북 현대
이처럼 슈퍼컵 정상 자리에 서며 2026년 기분 좋은 출발을 알린 전북, 그 중심에는 겨울 이적시장서 수혈한 이적생들의 맹활약이 있기에 가능했다. 지난해 5년 만에 더블을 달성하며 한 해를 따뜻하게 보냈던 이들은 유독 겨울이 추워 보였다. 주역들인 송민규(FC서울)를 비롯해 홍정호(수원 삼성)·박진섭(저장)이 이탈했고, 한국영(대구)·권창훈(제주)도 유니폼을 갈아입었다.

팀의 중심과 전력의 축이 빠져나가면서 우려를 표했으나 역시 전북 걱정은 필요가 없었다. 가장 먼저 스트라이커 자리에는 검증된 '스트라이커' 모따가 펄펄 날았다. K3리그부터 K2(천안)·K1(안양)을 섭렵하며 성장한 그는 올해 전북 유니폼을 입었다. 기존 공격진인 콤파뇨가 장기 부상으로 월드컵 전까지 경기장을 누비지 못하는 가운데 그의 어깨는 무거웠다.

기대감을 받고 데뷔전에 나선 그는 대전 수비진을 완벽하게 파괴했다. 최전방에서는 김민덕·안톤을 연이어 제압했고, 2선 지역까지 내려와 연계 작업도 훌륭하게 해냈다. 특히 전반 32분에는 안톤의 견제를 이겨내고 선제골을 터뜨리며 전주성 신고식을 제대로 했다.

경기 후 MVP로 선정되며 기분 좋은 출발을 알린 그는 <쿠팡플레이>와의 인터뷰를 통해 "행복하다 K3에서 시작했는데 여기 대한민국 최고 구단에 와서 영광이다. 와서 바로 우승해서 너무 행복하다"라며 "앞으로 최선을 다할 것이고, 앞으로 리그 일정도 많이 남았다. 기대해 달라"라고 소감을 밝혔다.

모따에 이어 김승섭도 송민규의 빈자리를 완벽하게 메웠다. 좌측 윙어론 나선 그는 빠른 속도와 연계 작업을 통해 '친정' 대전의 측면을 교란했고, 후반 티아고의 추가 득점 당시에는 기점 패스를 성공시키면서 제 임무를 수행했다. 90분간 경기장을 누빈 그는 드리블 성공률 100%·키패스 1회·패스 성공률 96%를 기록하며 눈도장을 찍었다.

중원에서는 오베르단이 펄펄 날았다. 2023시즌, 포항 유니폼을 입으며 K리그 무대에 이름을 알린 그는 왕성한 활동량과 수준 높은 패스 플레이로 정상급 플레이어 반열에 올라섰다. 올해를 앞두고 박진섭의 빈자리를 메우기 위해 전주성에 입성한 그는 데뷔전에서 압도적인 클래스를 보여줬다.

김진규·맹성웅과 함께 중원을 형성한 가운데 대전 김봉수·이순민을 상대로 유연한 패스 실력과 적절한 위치 선정으로 볼을 가져오는 장면을 연출했다. 또 공격 시에는 측면까지 벌리며 영향력을 발휘했으며 전진 패스도 무려 14개나 기록할 정도였다. 오베르단에 이어 수비 지역에서는 홍정호의 공백을 박지수가 완벽하게 대체했다.

인천·경남·광저우(해체)·수원FC·포르티모넨세·우한을 거쳐 다시 K리그로 복귀한 국가대표 수비수 박지수는 후방에서 안정적인 빌드업 능력과 함께 대전의 주포인 주민규·디오고를 완벽하게 봉쇄했다. 파트너인 김영빈과 적절한 임무 분담으로 서로의 단점을 커버했고, 공격 시에도 거침없는 전진 플레이로 대전 공격을 막아내는 데 성공했다.

경기 중반, 태클하는 과정에서 무릎 부상이 우려되는 장면도 연출됐으나 털고 일어났고, 풀타임으로 경기장을 누볐다. 박지수는 데뷔전서 패스 성공률 88%·전진 패스 15회·팀 내 최다 롱패스 성공(9회)·팀 내 최다 클리어링(7회)으로 전북에 슈퍼컵 트로피를 안겨줬다.

더블 주역들이 연이어 이탈했으나 전북은 이를 완벽하게 메울 수 있는 자원들을 품었고, 슈퍼컵서 그 가능성을 확인했다. 또 거스 포옛 감독이 떠나간 자리에도 정정용 감독이 완벽한 경기력으로 데뷔전을 치르며 활짝 웃었고, 이들이 추구하는 '혁신과 성장의 2.0세대'의 완벽한 출발을 알렸다.

승장이 된 정정용 감독은 경기 후 인터뷰를 통해 "20년 만에 부활한 슈퍼컵에 감독으로 있는 자리가 영광스럽다. 오늘 결과는 작년에 남은 유산이다. 리그 잘 준비하겠다"라며 "우리 팬분들의 열정적인 응원 감사하다. 전북다운 축구를 보여주겠다"라고 다가오는 시즌 준비에 대한 각오를 다졌다.

한편, 전북은 내달 1일 홈에서 승격 팀인 부천FC를 상대로 2026시즌 K리그1 개막전을 치르게 된다.

K리그슈퍼컵 슈퍼컵 전북현대 대전하나시티즌 정정용

