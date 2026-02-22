'겨울 이적생' 맹활약한 전북 현대, 대전 돌풍 잠재웠다

곽성호

슈퍼컵 왕좌에 오른 전북 현대이처럼 슈퍼컵 정상 자리에 서며 2026년 기분 좋은 출발을 알린 전북, 그 중심에는 겨울 이적시장서 수혈한 이적생들의 맹활약이 있기에 가능했다. 지난해 5년 만에 더블을 달성하며 한 해를 따뜻하게 보냈던 이들은 유독 겨울이 추워 보였다. 주역들인 송민규(FC서울)를 비롯해 홍정호(수원 삼성)·박진섭(저장)이 이탈했고, 한국영(대구)·권창훈(제주)도 유니폼을 갈아입었다.팀의 중심과 전력의 축이 빠져나가면서 우려를 표했으나 역시 전북 걱정은 필요가 없었다. 가장 먼저 스트라이커 자리에는 검증된 '스트라이커' 모따가 펄펄 날았다. K3리그부터 K2(천안)·K1(안양)을 섭렵하며 성장한 그는 올해 전북 유니폼을 입었다. 기존 공격진인 콤파뇨가 장기 부상으로 월드컵 전까지 경기장을 누비지 못하는 가운데 그의 어깨는 무거웠다.기대감을 받고 데뷔전에 나선 그는 대전 수비진을 완벽하게 파괴했다. 최전방에서는 김민덕·안톤을 연이어 제압했고, 2선 지역까지 내려와 연계 작업도 훌륭하게 해냈다. 특히 전반 32분에는 안톤의 견제를 이겨내고 선제골을 터뜨리며 전주성 신고식을 제대로 했다.경기 후 MVP로 선정되며 기분 좋은 출발을 알린 그는 <쿠팡플레이>와의 인터뷰를 통해 "행복하다 K3에서 시작했는데 여기 대한민국 최고 구단에 와서 영광이다. 와서 바로 우승해서 너무 행복하다"라며 "앞으로 최선을 다할 것이고, 앞으로 리그 일정도 많이 남았다. 기대해 달라"라고 소감을 밝혔다.모따에 이어 김승섭도 송민규의 빈자리를 완벽하게 메웠다. 좌측 윙어론 나선 그는 빠른 속도와 연계 작업을 통해 '친정' 대전의 측면을 교란했고, 후반 티아고의 추가 득점 당시에는 기점 패스를 성공시키면서 제 임무를 수행했다. 90분간 경기장을 누빈 그는 드리블 성공률 100%·키패스 1회·패스 성공률 96%를 기록하며 눈도장을 찍었다.중원에서는 오베르단이 펄펄 날았다. 2023시즌, 포항 유니폼을 입으며 K리그 무대에 이름을 알린 그는 왕성한 활동량과 수준 높은 패스 플레이로 정상급 플레이어 반열에 올라섰다. 올해를 앞두고 박진섭의 빈자리를 메우기 위해 전주성에 입성한 그는 데뷔전에서 압도적인 클래스를 보여줬다.김진규·맹성웅과 함께 중원을 형성한 가운데 대전 김봉수·이순민을 상대로 유연한 패스 실력과 적절한 위치 선정으로 볼을 가져오는 장면을 연출했다. 또 공격 시에는 측면까지 벌리며 영향력을 발휘했으며 전진 패스도 무려 14개나 기록할 정도였다. 오베르단에 이어 수비 지역에서는 홍정호의 공백을 박지수가 완벽하게 대체했다.인천·경남·광저우(해체)·수원FC·포르티모넨세·우한을 거쳐 다시 K리그로 복귀한 국가대표 수비수 박지수는 후방에서 안정적인 빌드업 능력과 함께 대전의 주포인 주민규·디오고를 완벽하게 봉쇄했다. 파트너인 김영빈과 적절한 임무 분담으로 서로의 단점을 커버했고, 공격 시에도 거침없는 전진 플레이로 대전 공격을 막아내는 데 성공했다.경기 중반, 태클하는 과정에서 무릎 부상이 우려되는 장면도 연출됐으나 털고 일어났고, 풀타임으로 경기장을 누볐다. 박지수는 데뷔전서 패스 성공률 88%·전진 패스 15회·팀 내 최다 롱패스 성공(9회)·팀 내 최다 클리어링(7회)으로 전북에 슈퍼컵 트로피를 안겨줬다.더블 주역들이 연이어 이탈했으나 전북은 이를 완벽하게 메울 수 있는 자원들을 품었고, 슈퍼컵서 그 가능성을 확인했다. 또 거스 포옛 감독이 떠나간 자리에도 정정용 감독이 완벽한 경기력으로 데뷔전을 치르며 활짝 웃었고, 이들이 추구하는 '혁신과 성장의 2.0세대'의 완벽한 출발을 알렸다.승장이 된 정정용 감독은 경기 후 인터뷰를 통해 "20년 만에 부활한 슈퍼컵에 감독으로 있는 자리가 영광스럽다. 오늘 결과는 작년에 남은 유산이다. 리그 잘 준비하겠다"라며 "우리 팬분들의 열정적인 응원 감사하다. 전북다운 축구를 보여주겠다"라고 다가오는 시즌 준비에 대한 각오를 다졌다.한편, 전북은 내달 1일 홈에서 승격 팀인 부천FC를 상대로 2026시즌 K리그1 개막전을 치르게 된다.