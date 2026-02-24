한국 감독과 첫 영화 촬영한 일본 여고생, 이 배우가 꼽은 한 장면

서울 인디스페이스를 시작으로 전주 무명씨네, 광주독립영화관 GIFT, 부산 무사이극장, 대구 오오극장, 안동 중앙아트시네마, 대전 아트시네마 등 전국 독립영화관을 돌며 상영회를 이어가는 영화가 있다. 25일 개봉을 앞둔 <레이의 겨울방학>이다. 정식 개봉을 한 달여 앞둔 작품이 전국 극장을 돌며 일종의 투어를 벌이는 광경이 이색적이다. 정식 개봉 역시 전국 십수 개의 독립영화 상영관 위주로 이뤄질 예정이라고 한다.
거침없는 걸음에도 무언가 아쉬움이 남는 건 이 영화에 더 많은 관심이 닿기를 바라서다. 편리함과 익숙함, 또 규모에 개의치 않고 다양한 가능성을 모색하는 동시대 작가며 작품을 적극 찾아보는 소수의 영화팬만이 이 영화가 닿아야 할 관객이 아니라 여긴다. <레이의 겨울방학>이 단 한 명의 관객에게라도 더 닿기를 바라는 마음으로 지난 18일 인터뷰를 진행했다.
영화 <레이의 겨울방학> 속 레이, 그러니까 이번 작품이 첫 영화인 일본 고등학생 구로사키 키리카 배우를 만났다. 현재 호주에서 유학 중이라는 구로사키 키리카 배우가 바쁜 와중에도 서면 인터뷰에 응해, 영화의 한국 개봉에 앞서 기사를 작성할 수 있었다.