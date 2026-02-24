한국 감독과 첫 영화 촬영한 일본 여고생, 이 배우가 꼽은 한 장면

▲레이의 겨울방학스틸컷 영화사 삼순

"이 영화, 누구에게 추천하냐면요..."



일본을 떠나 호주라는 낯선 나라, 기존과는 전혀 다른 언어를 쓰며 살고 있는 현재 상황이 구로사키 키리카에게 더욱 특별한 감흥을 일으킨 듯하다. 그녀는 이 영화가 저 자신에게 큰 자극이 됐다며 비슷한 환경에 놓인 이들이 더 흥미롭게 볼 수 있을 거라고 추천했다.



"남녀노소 모든 분에게 추천할 수 있는 영화지만요. 특히 국제 교류나 유학에 관심이 있는 분들에게 추천하고 싶어요. 저 스스로가 영화를 찍으며 '언어의 장벽'이란 게 없다는 걸 깨달았어요. 태어나고 자란 환경, 국적, 사용하는 언어, 문화 모두 중요하죠. 하지만 이게 모두 다르더라도 우리는 얼마든지 관계를 맺을 수 있어요. 비단 한국과 일본만이 아니에요. 전 세계 어느 나라 사람들과도 우리는 서로를 이해하고 교류할 수 있어요. 정말이지 무엇이든 될 수 있다는 얘기죠."



이제 막 넓은 세상으로 나아간 꿈 많은 십 대 소녀의 이야기다. 배우 구로사키 키리카는 저 자신에게 추천하고 싶은 영화 안에서 저의 오늘을 살아낸다. 낯선 이와 마음을 열고 마주하여 관계를 진전시키고 자신의 세계를 확장한다. <레이의 겨울방학>은 온기를 품고 그를 가만히 응시한다. 응원이 깃든 마음으로. 이 영화에 각별한 애정을 가진 평자로서 나는 그와 같은 응원이 더 많은 이에게 닿기를 바란다.





