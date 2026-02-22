손흥민, 메시 맞대결서 '1도움'... LAFC, 개막전 승리

연합뉴스/AP

2026 MLS 1라운드

(LA 메모리얼 콜리세움, 미국 로스앤젤레스 - 2026년 2월 22일)

LAFC 3 - 마르티네스(도움:손흥민) 38' 부앙가(도움:틸먼) 73' 오르다스 (도움:부앙가) 94+'

인터 마이애미 0

LA FC는 22일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 메모리얼 콜리세움에서 열린 인터 마이애미와의 2026 MLS 공식 개막전에서 3-0으로 이겼다.LAFC는 4-3-3 포메이션으로 나섰다. 전방은 드니 부앙가-손흥민-다비드 마르티네스가 포진했다. 중원은 티모시 틸먼-마르코 델가도-스티븐 유스타키오, 수비는 에디 세구라-은코시 타파리-라이언 포티어스-세르지 팔렌시아로 구성됐다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.인터 마이애미는 4-2-3-1이었다. 원톱은 헤르만 베르테라메, 2선은 텔라스코 세고비아-리오넬 메시-마테오 실베티가 포진했다. 중원은 야닉 브라이트-로드리고 데 폴, 포백은 노아 앨런-미카엘 도스 산토스-막시밀리아노 팔콘-이언 프레이로 구성됐으며, 골키퍼는 데인 세인트클레어였다.전반 내내 LAFC는 빠르고 효율적인 운영으로 경기를 주도했다. 전반 6분 손흥민-부앙가 듀오가 완벽한 기회를 창출했다. 부앙가의 스루패스 타이밍에 맞춰 손흥민이 수비 뒤 공간을 침투해 결정적인 기회를 맞았다. 골키퍼까지 제쳤으나 슈팅하기에는 적절하지 않았다. 결국 뒤에서 쇄도하는 부앙가에 패스했지만, 마지막 부앙가의 슈팅이 골키퍼 선방에 막혔다.전반 13분, 손흥민이 페널티 박스 바로 앞에서 오른발 프리킥 슈팅이 수비벽에 맞고 흘러나왔다. 곧바로 시도한 논스톱 슈팅은 골문을 빗나갔다.마이애미는 전반전 점유율 우세에도 불구하고 좀처럼 슈팅 기회를 엮어내지 못했다. 이에 반해 LAFC는 인터 마이애미의 수비를 효과적으로 봉쇄했다.전반 23분에 손흥민은 하프라인에서 수비수를 등지고, 절묘한 턴으로 돌파에 성공했다. 이후 상대 진영으로 넘어가며 부앙가에게 패스했지만 부앙가가 수비수에 막혔다.전반 38분 손흥민의 발끝에서 이뤄진 패스로 첫 골이 터졌다. LAFC는 미드필드에서 데 폴의 공을 빼앗으며 역습으로 빠르게 전환했다. 손흥민은 중앙에서 오른쪽으로 파고들던 마르티네스에게 패스했고, 마르티네스의 슈팅이 득점으로 연결됐다.전반 추가 시간인 50분에도 LAFC의 역습이 위협적이었다. 손흥민이 수비수를 분산시키는 침투로 공간을 만들고, 이때 부앙가가 마르티네스에게 빅 찬스를 만들어줬다. 하지만 마르티네스의 왼발슛이 골문을 살짝 벗어났다. 52분에는 모처럼 메시가 첫 번째 슈팅을 시도했다. 박스 아크 정면에서 왼발로 감아찬 슈팅이 골문 왼편으로 빗나갔다. 전반전은 LAFC의 1-0으로 종료됐다.인터 마이애미는 후반 시작과 동시에 프레이 대신 파쿤도 무라를 투입하며 변화를 꾀했다. 후반 들어 더욱 높은 점유율을 기록하며 경기를 주도했다. 메시도 후반 4분 두 번째 슈팅을 시도하며 LAFC를 위협했다.LAFC는 후반 초반 상대 진영으로 넘어가는 걸 버거워 했다. 슈팅 기회 역시 찾아오지 않았다. 손흥민도 공을 만질 기회가 적었다. 인터 마이애미는 후반 17분 무라의 크로스에 이은 베르테라메의 프리 헤더가 옆그물을 때리며 동점골 기회를 무산시켰다.LAFC는 후반 23분 마르티네스 대신 마티유 초이니에를 넣으며 미드필드 강화에 힘썼다. LAFC의 선수비 후역습 전략은 맞아떨어졌다. 후반 28분 틸먼의 롱패스를 받은 부앙가가 바운드 된 공의 흐름을 살려 골키퍼가 나오는 것을 틈타 헤더로 제쳐냈다. 이후 빈 골문으로 가볍게 밀어 넣었다.메시는 후반 31분 먼 거리에서 왼발 프리킥 슈팅을 시도했지만 수비벽에 맞고 공이 튕겨 나왔다. 인터 마이애미는 후반 36분 루이스 수아레스를 넣으며 공격 숫자를 늘렸다.후반 42분 LAFC는 기습적인 프리킥 처리로 허를 찔렀다. 왼쪽 뒤 공간을 파고든 손흥민이 골키퍼를 완벽하게 제치며 컷백 패스를 내줬으나 부앙가의 슈팅이 골문 앞에서 대기하던 수비수에게 가로막히며 추가골 기회가 날아갔다. 손흥민은 후반 44분 교체 아웃됐다. 아쉬운 표정으로 나탄 오르다스와 터치한 후 그라운드를 빠져나갔다.LAFC는 후반 추가 시간 49분 부앙가의 왼쪽 크로스에 이은 오르다스의 마무리 득점으로 승부의 쐐기를 박았따. 경기는 LAFC의 3골차 완승으로 종료됐다.손흥민은 지난해 MLS 진출 이후 첫 시즌부터 13경기 12골 4도움을 기록하며, 성공적으로 연착륙했다.올 시즌은 개막전부터 온전히 1년을 뛸 수 있다는 점에서 더욱 기대감을 모았다. 손흥민은 LAFC의 이번 프리시즌 5경기에서 한 차례도 출전하지 않았다. 불필요한 부상을 방지하고, 시즌 개막전에 맞춰 최상의 컨디션으로 준비하기 위한 팀 구단의 배려였다.손흥민은 인터 마이애미와의 이번 MLS 1라운드 개막전에 앞서 지난 18일 열린 2026 CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전 레알 에스파냐(온두라스)전에서 중앙 공격수로 62분을 소화하며 1골 3도움을 기록했다.공식 첫 경기에서 예열을 마친 손흥민의 다음 경기는 MLS 정규리그 개막전이자 메시가 속해있는 전 대회 우승팀 인터 마이애미였다. 축구 역사상 최고의 선수로 평가받는 메시와 아시아 역대 최고 선수 손흥민의 맞대결이라는 점에서 큰 관심을 불러일으켰다.두 선수는 과거 유럽에서 한 차례 맞붙었다. 2018-19시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 조별리그 B조에서 토트넘과 바르셀로나가 홈 앤 어웨이로 2경기를 치렀다. 토트넘 홈 경기에서는 손흥민이 1도움, 메시가 2골을 넣었다. 바르셀로나에서 열린 경기에서 메시는 결장한 반면 손흥민은 선발 출전해 공격포인트 없이 물러났다.미국에서의 만남은 이번이 처음이다. MLS 사무국은 흥행을 위해 개막전부터 LAFC와 인터 마이애미의 대진을 성사시켰다. 이뿐만 아니라 당초 LAFC의 홈구장은 2만 2천석 규모의 'BMO 스타디움'이지만 개막전만큼은 2028년 LA 올림픽의 주경기장이자 '미국 스포츠의 성지'로 불리는 'LA 메모리얼 콜리세움'에서 개최했다. 7만 7천명을 수용할 수 있는 대규모의 경기장이다.경기를 앞두고 지난 21일 LAFC의 공식 유튜브 채널 'On The Mic' 팟캐스트와의 인터뷰에서 손흥민은 메시에 대해 "최고의 선수 중 한 명이다. 그는 상징적인 선수이고, 축구를 아름답고 우아하게 만든다"라고 극찬했다.이어 "특별한 경기에서 무언가를 더 하려고 하기보다는 항상 침착하게 내 경기를 하려고 노력한다. 팀을 위해 열심히 뛰면 모든 것이 자연스럽게 따라온다. 그것이 내 전략이다. 항상 그렇게 경기했고, 개막전에서 그렇게 플레이할 것이다"라고 소감을 밝혔다.손흥민과 메시는 예상대로 선발 명단에 이름을 올렸다. 손흥민은 전반 38분 환상적인 어시스트를 기록하며 선제 결승골에 기여했다. 이날 89분을 소화한 손흥민은 1도움을 포함, 패스성공률 86%, 기회창출 3회, 슈팅 2회, 터치 39회, 드리블 성공 2회, 공격 지역 패스 2회, 지상볼 경합 성공 3회(3회 시도, 성공률 100%), 공중볼 경합 성공 1회(1회 시도, 성공률 100%), 당한 파울 1회의 기록을 남겼다.이에 반해 메시는 LAFC 수비수들에게 집중 견제를 당했다. 여러 차례 슈팅과 기회 창출 능력을 선보였으나 공격 포인트 없이 물러났다. 최근 부상 여파로 인해 정상 컨디션이 아니었다.이로써 손흥민은 공식 대회 2경기에서 1골 4도움으로 5개의 공격 포인트를 기록 중이다. 오는 25일 레알 에스파냐와의 챔피언스컵 1라운드 2차전에서 3경기 연속 공격 포인트를 올릴지 귀추가 주목된다.