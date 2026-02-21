LG '슈퍼 루키' 김영우, 소포모어 징크스 극복할까

LG트윈스

지난 시즌 LG 불펜진의 히트 상품이었던 김영우2년 만에 LG가 통합우승팀으로 돌아왔다. 144경기에서 85승 3무 56패(승률 0.603)로 정규시즌 1위를 차지한 데 이어, 한국시리즈에서 한화를 4승 1패로 꺾고 통합우승을 완성했다.지난 시즌 LG 우승의 원동력은 단연 타선이었다. 타자 WAR 36.35로 삼성(29.61)을 제치고 압도적인 1위를 기록했다. 이 밖에도 wRC+ 118.7로 1위, 타율 0.278로 1위, OPS 0.770으로 2위를 기록했다.그렇다고 해서 마운드의 힘이 약한 것도 아니었다. 투수 WAR은 25.50(3위), 평균자책점 3.79(3위)로 상위권에 있었다. 굳이 약점을 꼽자면, 불펜이었다. 그럼에도 불펜 WAR이 5.17(4위), 불펜 평균자책점 4.25(3위)로 준수한 편이었다.그 불펜에서 '히트 상품'이 탄생했다. 2025년 신인드래프트 1라운드 전체 10순위로 LG의 지명을 받은 우완 파이어볼러 김영우가 주인공이다.김영우는 시범경기부터 강렬한 인상을 남겼다. 5경기에 등판해 1홀드, 평균자책점 0을 기록하며 기대감을 높였다. LG 불펜에 힘을 보탤 자원으로 충분하다는 평가가 따랐다.정규시즌 초반 흐름도 나쁘지 않았다. 4월까지 12경기에서 1승 1홀드, 평균자책점 2.53을 기록했다. 필승조는 아니었지만, 위력적인 구위로 존재감을 드러냈다.5월에는 13경기에서 1패 1세이브, 평균자책점 0.77로 더 안정된 모습을 보였다. 다만 출루 허용률이 1.46으로 조금 높았고, 피안타율(0.268)과 피OPS(0.671)도 낮은 편은 아니었다.5월의 불안함은 6월에 탈이 나고 말았다. 12경기에서 1패, 평균자책점 4.91로 흔들렸다. 출루 허용률 2.09, 피안타율 0.364, 피OPS 1.101 등 세부 지표도 좋지 않았다. 전반기 성적은 38경기 1승 2패 1홀드 1세이브, 평균자책점 2.62. 6월의 부진이 전체 평균자책점 상승에 영향을 미쳤다.