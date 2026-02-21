수원 삼성, 고승범 복귀로 '황금 중원' 구축... 울산HD는 미래 자원 확보

리그 개막이 일주일 앞으로 다가온 가운데, 수원 삼성과 울산HD의 대형 트레이드가 성사됐다. 과연 이 거래가 양 팀에 어떤 변화를 가져올지 관심이 쏠린다.오는 28일, 우승 후보로 급부상한 FC서울과 2024시즌 다이렉트 강등의 굴욕을 딛고 승격한 윤정환 감독의 인천 유나이티드가 맞붙으며 '2026 하나은행 K리그'의 막을 올린다. 개막 열기가 뜨거운 가운데, 길고 길었던 이적 사가의 결말을 알리는 소식이 전해졌다.바로 울산HD 수뇌부와 갈등을 겪으며 이적설이 돌았던 고승범이 친정인 수원 삼성으로 전격 복귀한 것이다. 수원은 20일 공식 채널을 통해 영입을 발표했다. 고승범을 품는 대신 울산에는 유망한 2선 자원 이민혁과 수비형 미드필더 박우진을 내주며 트레이드 조건을 충족시켰다.이번 트레이드는 울산과 수원의 필요가 맞아떨어진 사례로, 팬들의 관심을 모았다. 수원은 고승범 복귀로 K리그2에서 1부 승격을 위한 강력한 전력을 확보했다. 1994년생인 그는 프로 데뷔를 빅버드에서 하며 팬들의 사랑을 받았다.데뷔 초반 실책으로 고개를 숙이기도 했지만, 2019시즌 하반기부터 중앙 미드필더로 자리 잡으며 기량이 만개했다. 2021년 박건하 감독 아래 압도적인 활약으로 K리그 정상급 미드필더로 도약했으며, 생애 첫 A대표팀 승선으로 전국구로 이름을 알렸다.팀이 K리그2로 강등된 뒤, 고승범은 2024시즌 울산에 합류해 42경기 4골 4도움을 기록하며 리그 3연패 주역으로 우뚝 섰고, 생애 첫 K리그 베스트 11에도 선정됐다. 하지만 지난해 9월 둘째 출산 과정에서 구단 수뇌부의 부적절한 문자 논란이 불거지며 친정 빅버드로 돌아가기로 결정했다. UAE 동계 전지훈련에도 포함되지 않았다.수원에게도 고승범 복귀는 큰 힘이다. 이정효 감독 부임 후 수비·공격 포지션에 국가대표급 자원을 확보했지만, 중원에는 공백이 있었다. 겨울 이적시장을 통해 박현빈과 정호연을 확보했지만, 정호연은 십자인대 부상으로 초반 활용이 어렵다. 결국 즉시 활용 가능한 자원은 홍원진·강현묵·박현빈·김민우뿐이었다.여기에 고승범이 합류하며 수원은 3선과 2선, 유사시 측면까지 소화할 수 있는 멀티 자원과 리더십을 갖춘 '황금 중원'을 완성했다.고승범은 구단 인터뷰에서 "집처럼 편안한 빅버드로 돌아올 수 있어 감사하고 행복하다. 승격 이상의 목표를 가지고 수원에 돌아왔다. 팀이 기대하는 부분에 보탬이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.고승범이 수원 유니폼을 입으며 울산HD를 떠난 가운데, 울산은 미래 자원인 이민혁과 박우진을 확보했다. 당장 중원 에이스를 내준 아쉬움은 있지만, 장기적 전력 강화라는 점에서 긍정적이다.2002년생 이민혁은 전북 현대 유스 출신으로, 2023시즌 프로 데뷔 후 경남 임대를 거치며 2선에서 존재감을 알렸다. 2024년에는 28경기 3골 3도움을 기록하며 활약했다. 준수한 신체 조건과 창의적인 패스를 갖춘 그는 팀의 미래 2선 에이스로 기대된다.박우진은 2003년생으로 3선에서 활동 가능하며, 팀 내 공백을 메울 잠재력을 갖췄다. 울산은 이번 영입을 "유망 자원의 합류로 전술적 선택지를 넓히고 중원에 새로운 활력을 더하기 위한 전략적 선택"이라고 설명했다.길었던 이적 사가가 마무리되면서, 수원과 울산은 모두 만족할 만한 트레이드를 성사시켰다. 이번 시즌 이 거래가 어떤 효과를 만들어낼지 주목된다.