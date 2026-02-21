'마법사 4인방'의 평가전 활약, kt가 웃는다

kt 위즈

kt의 국가대표 4인방은 20일 삼성과의 평가전에서 투타 맹활약으로 류지현 감독의 눈도장을 찍었다.2020년 1군에 참가한 지 6년 만에 정규리그 2위로 처음 가을야구에 진출한 kt는 2021년 정규리그 우승에 이어 한국시리즈에서도 7년 연속 한국시리즈에 진출한 두산에게 4연승을 거두며 창단 첫 우승을 차지했다. 그리고 단기간에 우승을 차지한 구단들이 크고 작은 후유증에 시달리며 성적이 떨어지는 것과 달리 kt는 2024년까지 5년 연속 가을야구 티켓을 따내면서 KBO리그의 신흥 강호로 자리매김했다.하지만 2024년 와일드카드 결정전에서 사상 첫 업셋에 성공하며 저력을 보여줬던 kt는 작년 2020년대 들어 처음으로 포스트시즌 진출에 실패했다. 마무리 박영현이 35세이브를 기록하며 세이브왕에 등극했고 고영표, 소형준, 오원석 등 토종 선발 3명도 두 자리 승 수를 기록했지만 외국인 선수 3명이 모두 기대에 미치지 못했고 FA를 앞둔 강백호(한화 이글스)도 95경기에서 15홈런61타점41득점으로 부진했다.그렇게 시즌 막판 9연승을 질주한 NC 다이노스에게 추월을 허용한 kt는 6위로 시즌을 마치며 '가을축제'에 초대 받지 못했지만 kt팬들은 작년 이 선수의 대활약을 보며 가을야구 탈락의 아쉬움을 달랬다. 실질적인 첫 1군 데뷔 시즌에 112경기에서 타율 .334 132안타22홈런80타점72득점OPS(출루율+장타율) 1.018을 기록하며 소형준 이후 5년 만에 kt에 신인왕 타이틀을 안긴 '수원 고릴라' 안현민이었다.터질 듯한 근육질 몸매로 외국인 선수를 능가하는 파워를 자랑하는 안현민은 작년 11월 고척돔과 도쿄돔에서 열린 K-베이스볼 시리즈에서 처음 국가대표에 선발됐다. 안현민은 체코와의 2연전에서 모두 2번 우익수로 선발 출전했지만 8타수1안타3득점2볼넷으로 부진했다. 하지만 안현민은 야구강국 일본과의 2연전에서 2경기 연속 홈런을 포함해 6타수2안타(2홈런)3타점4득점3볼넷으로 맹활약했다.K-베이스볼 시리즈를 통해 한국 타선의 '비밀병기'로 떠오른 안현민은 WBC 최종 엔트리에 포함되면서 유력한 주전 우익수 후보가 됐다. 20일 삼성과의 평가전에서도 2번 우익수로 선발 출전한 안현민은 1회 삼성 선발 최원태를 상대로 가운데 담장을 넘기는 선제 솔로 홈런을 터트리는 등 3타수2안타(1홈런)1타점1득점1볼넷으로 맹활약하며 현재 대표팀에서 가장 컨디션이 좋은 타자임을 증명했다.2020년 13승6패 평균자책점3.86의 성적으로 신인왕에 오르며 한국야구를 이끌어갈 차세대 우완으로 주목 받았던 소형준은 2021년 '2년 차 징크스'에 시달리며 2020 도쿄올림픽 출전이 무산됐다. 소형준은 2022년 13승6패3.05로 부활했지만 항저우 아시안게임이 열렸던 2023년 팔꿈치 수술을 받으면서 또 한 번 대표팀 선발이 좌절됐다. 따라서 소형준에게 이번 WBC는 더욱 뜻 깊은 의미로 다가올 수 밖에 없다.소형준은 삼성과의 평가전에서 선발로 등판해 2이닝 동안 6명의 타자를 상대로 단 한 명의 출루도 허용하지 않는 완벽한 투구를 선보였다. 비록 최고 구속은 시속 144km에 머물렀지만 소형준은 불 같은 강속구보다는 투심 패스트볼과 컷 패스트볼 등 타자의 타이밍을 빼앗는 투구에 능한 투수다. 실제로 소형준은 이날도 2회까지 22개의 투구 수를 기록하면서 포심 패스트볼은 단 하나도 던지지 않았다.극심한 슬럼프에 빠지며 6승8패4.95로 부진했던 2024년을 제외하면 최근 5년 동안 4번이나 두 자리 승 수를 기록했던 고영표는 자타가 공인하는 kt의 토종 에이스다. 리그를 대표하는 잠수함 투수 고영표는 2020 도쿄올림픽과 2023년 WBC, 2024년 프리미어12 등 대표팀에도 단골로 선발된 바 있다. 하지만 지금까지 대표팀에서의 성적은 KBO리그에서 가지고 있는 고영표의 위상에는 한참 미치지 못했다.이번 대회 대표팀에 선발된 15명의 투수 엔트리 중 유일한 잠수함 투수 고영표는 이번 대회 선발보다는 불펜에서 활약할 확률이 높다. 투구 수 제한이 있는 만큼 경우에 따라 선발 투수 뒤에 붙어서 등판할 가능성도 있다. 고영표는 삼성과의 평가전에서도 6회 4번째 투수로 등판해 공 8개로 세 타자를 가볍게 막아냈다. 고영표는 이번 WBC를 통해 KBO리그 넘버원 잠수함 투수의 자존심을 회복하려 한다.작년 KBO리그 세이브왕 박영현은 항저우 아시안게임을 시작으로 2024 프리미어12, 2025 K- 베이스볼 시리즈까지 국제 대회에서 아직 한 번도 점수를 내주지 않았다. 박영현은 이번 대회에서도 메이저리거 오브라이언이 이탈한 대표팀의 유력한 마무리 후보 중 한 명으로 삼성과의 평가전에서 1이닝 무실점으로 예열을 했다. kt는 4명의 대표 선수가 첫 평가전 투타 맹활약을 통해 대표팀의 중심으로 떠오르고 있다.