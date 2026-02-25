사이트 전체보기
안지훈의 연극 읽기 국악 아이돌부터 충무로 스타까지... 다채로워지는 연극 무대

[안지훈의 연극 읽기] 스크린 주름잡은 명품 배우들의 연기로 채워질 상반기 연극 무대

안지훈(jh510)
26.02.25 11:56최종업데이트26.02.25 11:56
연극 <반야 아재>에 출연하는 배우 조성하·심은경
영화나 드라마 등에서 활약하던 배우들이 무대에 도전하는 모습은 최근 몇 년 간 공연계에서 두드러진 양상이다. 영화나 드라마의 제작 건수가 감소했고, 배우들 사이에서 무대 연기에 대한 관심도가 높아진 것이 원인이라는 분석이다. 올해도 매체 배우들의 무대 진출이 활발하게 이루어지고 있는 가운데 천만 배우는 물론, 국악과 코미디 분야에서 활약하던 스타들도 연극 무대에 도전하고 있다는 점이 특히 두드러진다.

탄탄한 실력과 수려한 외모를 바탕으로 '국악 아이돌'이라는 별명을 얻은 김준수는 오는 27일 국립극장 하늘극장에서 개막하는 연극 <칼로막베스>를 통해 연극 데뷔를 준비하고 있다. 오랜 시간 동안 코미디언으로 활약해온 조혜련은 지난 6일부터 대학로 아트하우스에서 연극 <리타 길들이기>로 관객과 직접 만나고 있다. 조혜련은 최근 연극과 뮤지컬 무대에 꾸준히 오르며 배우로서의 면모를 부각하고 있다.

여기에 다가오는 5월에는 안톤 체호프의 희곡 <바냐 아저씨>를 토대로 스타들이 무대에 오른다. 각기 다른 버전으로 같은 시기에 공연되는 이 연극에는 스크린과 브라운관을 넘나들며 대중에게 명품 배우로 인정받은 조성하와 이서진, 천만 배우 반열에 오른 심은경과 고아성이 출연할 예정이다.

다채로움을 향한 현장의 반응과 관객의 기대를 살펴보고, 올해 상반기 연극계의 큰 틀을 그려본다.

소리꾼 김준수, 이번에는 연극이다

연극 <칼로막베스>에 출연하는 국악인 김준수
소리꾼 김준수가 <칼로막베스>를 통해 연극 무대에 데뷔한다. 2013년 역대 최연소로 국립창극단에 입단한 김준수는 국악계에 참신한 바람을 불러옴과 동시에 각종 방송에도 출연하는 등 국악의 지평을 넓히는 데 크게 기여했다. 2021년과 2023년에는 뮤지컬 <곤 투모로우>, 2022년에는 뮤지컬 <서편제>에 출연하며 자신의 활동 영역을 넓히기도 했다.

김준수가 국립창극단을 떠난 이후 첫 행보로 연극 <칼로막베스> 출연을 결심했다. <칼로막베스>는 윌리엄 셰익스피어의 고전 비극 <맥베스>를 현대적으로 재해석한 무협극으로, 지난해 말까지 서울시극단장을 역임했던 고선웅이 극본과 연출을 맡았다. 여기서 김준수가 맡은 역할은 원작에서 맥베스의 욕망을 부추기는 아내(레이디 맥베스)를 재해석한 여성 캐릭터 '막베스 처'다.

김준수는 이전에도 창극에서 여성 캐릭터를 맡은 바 있다. <패왕별희> <살로메> 등에서 여성 캐릭터를 훌륭히 소화해낸 덕에 여성에 분하는 김준수의 연기는 일종의 '트레이드 마크'처럼 여겨지기도 한다. 하지만 어디까지나 자신의 강점을 살릴 수 있는 활동 영역 안에서 여성 캐릭터에 도전한 것이다. 이번에는 김준수에게 익숙하지 않은 연극의 문법 안에서 여성을 연기해야 하므로 새로운 도전이라고 할 수 있다.

김준수는 지난 1월 29일 제작 발표회에 참석해 "노래가 아닌 대사와 호흡으로 관객과 만나고 싶다"며 '배우 김준수'로의 변신을 절치부심 준비하고 있다고 밝혔다. 고선웅 연출 역시 김준수에게 거는 기대가 상당하다. 소리꾼 김준수의 연극을 향한 관객들의 높은 기대감은 예매 성적으로 드러나고 있다.

기대와 동시에 우려도 있다. 김준수의 역할은 자신을 향한 우려를 불식시키는 것이다. 김준수의 회차를 예매했다는 한 관객은 "그동안 김준수가 보여준 소리꾼으로서의 색채를 얼마나 덜어낼 수 있는지가 관건이 될 것"이라고 말하며 "작품 안에 한 명의 배우로 잘 녹아들어 다른 국악인들에게도 기회를 열어주는 좋은 선례가 되길 바란다"고 밝혔다.

연극 <칼로막베스>에 출연하는 배우 김호산(왼쪽)과 김준수(오른쪽)
명품 배우들의 연기 대결... "연극계의 큰 자산 될 것"

러시아를 대표하는 극작가 안톤 체호프가 쓴 <바냐 아저씨>가 각기 다른 두 버전으로 동시에 무대에 오를 예정인 가운데, 출연진의 면면이 화려하다. LG아트센터가 기획한 연극 <바냐 삼촌>은 5월 7일부터 31일까지, 국립극단이 기획한 연극 <반야 아재>는 5월 22일부터 31일까지 각각 공연된다.

영화와 드라마는 물론 예능까지 섭렵하며 오랫동안 큰 인기를 구가하고 있는 배우 이서진이 <바냐 삼촌>에서 주인공 '바냐' 역을 맡는다. 데뷔 27년 만에 첫 연극 도전이다. 이서진과 호흡을 맞추는 '소냐' 역에 발탁된 배우는 바로 고아성이다. 2006년 아역 배우로 <괴물>에 출연해 천만 배우가 된 고아성 역시 20년에 달하는 연기 커리어에 있어 이번이 첫 연극 도전이다.

같은 기간 국립극단이 선보이는 <반야 아재>는 바냐를 '박이보'로, 소냐를 '서은희'로 각색했다. 박이보 역에는 드라마와 영화에서 장르와 배역을 넘나들며 활약해온 배우 조성하, 서은희 역에는 고아성과 마찬가지로 아역부터 시작해 <광해, 왕이 된 남자>를 통해 천만 배우 반열에 오른 배우 심은경이 발탁되었다. 심은경은 데뷔 23년 만에 처음으로 무대에 선다.

충무로 스타, 안방극장을 점령한 명품 배우들이 총출동해 펼치게 될 연기 대결에 벌써부터 사람들의 관심이 쏠린다. 관심을 더 자극하는 건 지난해 비슷한 사례가 있었기 때문이다. 지난해에도 헨리크 입센의 대표작 <헤다 가블러>를 LG아트센터와 국립극단이 같은 시기, 다른 버전으로 선보인 바 있다. 국립극단 공연에서는 '연극 여제' 이혜영, LG아트센터 공연에서는 '한류 스타' 이영애가 주인공 '헤다'를 맡았다.

당시 32년 만에 연극 무대에 오른 이영애가 호평을 받은 만큼 올해 벌어지게 될 연기 대결의 주역들을 향한 기대감도 커지는 게 당연하다. 한 공연계 관계자는 "과거에는 다른 장르에서 활약하던 아티스트들이 '경험 삼아' 연극을 한번 해보는 모습이 종종 보이기도 했다면, 최근에는 진정성을 가지고 절실하게 준비하는 스타들이 많아졌다"며 "이런 다채로움이 우리 연극계에 큰 자산이 될 것"이라고 내다봤다.

지난해 국립극단의 <헤다 가블러>를 관람한 데 이어 올해 <반야 아재>도 관람할 예정이라는 한 관객은 "조성하, 심은경 배우는 물론 연극에 잔뼈가 굵은 손숙, 남명렬 배우도 출연한다. 다른 장르에서 각각 활동하던 배우들이 한데 모여 이루는 앙상블이 기대된다"고 밝혔다.

연극 <바냐 삼촌>에 출연하는 배우 이서진과 고아성
김준수 조성하 심은경 이서진 고아성

