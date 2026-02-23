독재 정권의 그림자 아래, 한 소녀가 마주한 비밀

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
1930년대 하반기를 오롯이 할애한 스페인 내전은 스페인 뿐 아니라 세계 역사에도 지대한 영향을 끼쳤다. 여러 의미가 부여되고 있지만, 제2차 세계대전의 전초전이었다는 해석이 지배적이다. 한편 스페인 내전은 미술, 문학, 음악, 영화, 사진, 게임 등 다양한 분야에서 재현되며 대중문화에도 큰 영향을 남겼다.
특히 영화는 21세기까지도 이 전쟁을 꾸준히 다루고 있다. 페드로 알모도바르, 기예르모 델 토로, 켄 로치, 알레한드로 곤살레스 이냐리투 등 세계적인 거장들이 한 번 쯤 작품 속에 담아냈다. 그리고 빼놓을 수 없는 인물이 바로 빅토르 에리세다. 1973년 작 <벌집의 정령>은 지난해 1월 국내에서 처음 개봉했고, 1983년 작 <남쪽>은 올해 2월 국내 최초로 관객을 만났다.
영화 <남쪽> 역시 스페인 내전의 후일담을 다룬다. 아이의 시선으로 바라본 아버지의 이야기이자, 곧 프란시스코 프랑코 정권 시대를 들여다보는 작업의 일환이다. 아이의 아버지가 프랑코 정권의 압제를 피해 스페인 남쪽에서 북쪽으로 도망치듯 올라온 지식인이기 때문이다.
'남쪽'을 향한 소녀의 호기심
소녀 에스트레야는 아버지 어구스틴을 곧잘 따른다. 어구스틴은 의사라는 본업을 가지고 있지만, 진자를 이용해 수맥을 짚을 줄도 아는 신비로운 인물이다. 차분하고 진중한 성격에 카리스마까지 갖춘 그는 굉장한 사람처럼 보인다. 하지만 에스트레야에게 아버지는 여전히 수수께끼 같은 존재다. 궁금한 점이 한둘이 아니다.