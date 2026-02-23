사이트 전체보기
독재 정권의 그림자 아래, 한 소녀가 마주한 비밀

[리뷰] 빅토르 에리세의 <남쪽>

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

1930년대 하반기를 오롯이 할애한 스페인 내전은 스페인 뿐 아니라 세계 역사에도 지대한 영향을 끼쳤다. 여러 의미가 부여되고 있지만, 제2차 세계대전의 전초전이었다는 해석이 지배적이다. 한편 스페인 내전은 미술, 문학, 음악, 영화, 사진, 게임 등 다양한 분야에서 재현되며 대중문화에도 큰 영향을 남겼다.

특히 영화는 21세기까지도 이 전쟁을 꾸준히 다루고 있다. 페드로 알모도바르, 기예르모 델 토로, 켄 로치, 알레한드로 곤살레스 이냐리투 등 세계적인 거장들이 한 번 쯤 작품 속에 담아냈다. 그리고 빼놓을 수 없는 인물이 바로 빅토르 에리세다. 1973년 작 <벌집의 정령>은 지난해 1월 국내에서 처음 개봉했고, 1983년 작 <남쪽>은 올해 2월 국내 최초로 관객을 만났다.

영화 <남쪽> 역시 스페인 내전의 후일담을 다룬다. 아이의 시선으로 바라본 아버지의 이야기이자, 곧 프란시스코 프랑코 정권 시대를 들여다보는 작업의 일환이다. 아이의 아버지가 프랑코 정권의 압제를 피해 스페인 남쪽에서 북쪽으로 도망치듯 올라온 지식인이기 때문이다.

'남쪽'을 향한 소녀의 호기심

소녀 에스트레야는 아버지 어구스틴을 곧잘 따른다. 어구스틴은 의사라는 본업을 가지고 있지만, 진자를 이용해 수맥을 짚을 줄도 아는 신비로운 인물이다. 차분하고 진중한 성격에 카리스마까지 갖춘 그는 굉장한 사람처럼 보인다. 하지만 에스트레야에게 아버지는 여전히 수수께끼 같은 존재다. 궁금한 점이 한둘이 아니다.

영화 <남쪽>의 한 장면.M&M

낮 동안 집에 있으면 방에서 혼자 무엇을 하는지, 남쪽에서 올라왔다는데 무슨 일이 있었는지, 그리고 결정적으로 '남쪽'이 어떤 곳인지 알고 싶다. 그런 가운데 에스트레야의 첫 영성체 행사를 보러 남쪽에서 계속 살고 있는 할머니가 올라온다. 오랫동안 할머니를 보필해 온 밀라그로스는 그녀에게 이런저런 이야기를 들려준다.

그러던 중 에스트레야는 아버지가 자리를 비운 틈을 타 몰래 방에 들어갔다가 비밀을 알게 된다. 확실하진 않지만, 아버지에게 어머니 말고 다른 여자가 있을지도 모른다는 사실이다. 그녀는 그 여자가 남쪽에 있을 것이라 짐작하며, 남쪽에 가야겠다는 열망을 키워 간다.

상처와 분단의 기억

영화 <남쪽>에서 '남쪽'은 여러 의미를 지닌다. 어구스틴에게 남쪽은 돌아가고 싶어도 돌아갈 수 없는 고향이자, 지식인으로서의 정체성을 상실하게 만든 공간이다. 그는 육체적으로는 북쪽에서 살고 있지만 정신적으로는 여전히 남쪽에 머물러 있다. 그래서인지 그는 신비로워 보이면서도 매사에 무기력하고 세상사에 무관심한 인물처럼 보인다.

영화 <남쪽>의 한 장면.M&M

한편 에스트레야에게 남쪽은 꼭 한 번 가 보고 싶은 곳이면서도, 판타지 속 '가서는 안 되는 장소'처럼 느껴진다. 아버지 어구스틴의 과거와 관련된 곳이기에 갈 수도, 쉽게 말할 수도 없는 공간이다. 그러나 남쪽에는 할머니가 살고 있고, 자신의 나라의 또 다른 얼굴이 자리한 곳이기에 그곳을 궁금해 하는 마음은 어쩌면 당연하다.

스페인 내전은 크게 보면 남쪽의 공화파와 북쪽의 국민파가 맞붙은 전쟁이었다. 결국 국민파가 승리해 정권을 장악했고, 우리나라처럼 국토가 분단되지는 않았지만 프란시스코 프랑코의 파시스트 독재 정권이 30년 넘게 이어지며 깊은 상처를 남겼다. 어구스틴처럼 국민파에 반대했으나 적극적으로 행동하지 못한 이들은 빈 껍데기만 남은 삶을 살아가야 했다.

보이지 않는 남쪽

<남쪽>은 미완성의 걸작으로 불린다. 영화 촬영 중반, 에스트레야가 남쪽으로의 여정을 결심하고 떠나려 할 무렵, 빅토르 에리세는 제작자로부터 투자 중단 통보를 받았다. 어쩔 수 없이 반쪽짜리 영화를 내놓게 되었지만, 오히려 그 때문에 또 다른 의미의 걸작이 탄생했다. 정작 '남쪽'은 화면에 등장하지 않지만, '남쪽'을 향한 절절한 감정은 더욱 선명하게 드러난다.

어구스틴에게 남쪽은 정치적 상처만이 남은 공간은 아니다. 지금은 만날 수 없는 옛 연인과의 실패한 사랑 또한 그를 괴롭힌다. 더불어 국민파를 지지했던 아버지와 단절될 수밖에 없었던 관계 역시 그를 아프게 한다. 그는 과거에 매몰된 채 현재를 온전히 살아내지 못한다.

에스트레야에게 그런 아버지는 신비로운 존재이자 절대적인 존재이면서도, 동시에 애처롭고 가엾은 인물이다. 아버지를 향한 양가 감정은 그녀를 괴롭히지만, 동시에 성장의 마중물이 된다. 아버지를 더 깊이 이해하는 과정 속에서 그녀 역시 어른이 되어 간다. 어쩌면 그녀가 끝내 남쪽으로 떠나지 않았기에 이 영화의 완성도는 더욱 높아진 것처럼 느껴지는 것은 아닐까.

영화 <남쪽> 포스터.M&M
