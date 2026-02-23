독재 정권의 그림자 아래, 한 소녀가 마주한 비밀

M&M

영화 <남쪽>의 한 장면.한편 에스트레야에게 남쪽은 꼭 한 번 가 보고 싶은 곳이면서도, 판타지 속 '가서는 안 되는 장소'처럼 느껴진다. 아버지 어구스틴의 과거와 관련된 곳이기에 갈 수도, 쉽게 말할 수도 없는 공간이다. 그러나 남쪽에는 할머니가 살고 있고, 자신의 나라의 또 다른 얼굴이 자리한 곳이기에 그곳을 궁금해 하는 마음은 어쩌면 당연하다.스페인 내전은 크게 보면 남쪽의 공화파와 북쪽의 국민파가 맞붙은 전쟁이었다. 결국 국민파가 승리해 정권을 장악했고, 우리나라처럼 국토가 분단되지는 않았지만 프란시스코 프랑코의 파시스트 독재 정권이 30년 넘게 이어지며 깊은 상처를 남겼다. 어구스틴처럼 국민파에 반대했으나 적극적으로 행동하지 못한 이들은 빈 껍데기만 남은 삶을 살아가야 했다.<남쪽>은 미완성의 걸작으로 불린다. 영화 촬영 중반, 에스트레야가 남쪽으로의 여정을 결심하고 떠나려 할 무렵, 빅토르 에리세는 제작자로부터 투자 중단 통보를 받았다. 어쩔 수 없이 반쪽짜리 영화를 내놓게 되었지만, 오히려 그 때문에 또 다른 의미의 걸작이 탄생했다. 정작 '남쪽'은 화면에 등장하지 않지만, '남쪽'을 향한 절절한 감정은 더욱 선명하게 드러난다.어구스틴에게 남쪽은 정치적 상처만이 남은 공간은 아니다. 지금은 만날 수 없는 옛 연인과의 실패한 사랑 또한 그를 괴롭힌다. 더불어 국민파를 지지했던 아버지와 단절될 수밖에 없었던 관계 역시 그를 아프게 한다. 그는 과거에 매몰된 채 현재를 온전히 살아내지 못한다.에스트레야에게 그런 아버지는 신비로운 존재이자 절대적인 존재이면서도, 동시에 애처롭고 가엾은 인물이다. 아버지를 향한 양가 감정은 그녀를 괴롭히지만, 동시에 성장의 마중물이 된다. 아버지를 더 깊이 이해하는 과정 속에서 그녀 역시 어른이 되어 간다. 어쩌면 그녀가 끝내 남쪽으로 떠나지 않았기에 이 영화의 완성도는 더욱 높아진 것처럼 느껴지는 것은 아닐까.