아빠를 이해 못하던 딸이 할머니에 대한 진실을 알고 한 행동

영화 <센티멘탈 밸류> 스틸컷영화는 아버지, 큰딸, 작은딸 각자의 센티멘탈 밸류를 이해하는 과정을 유려한 시선으로 담았다. 어쩌면 영화란 퍽퍽한 삶을 비추는 거울이자, 달콤 씁쓸한 치유제라는 사실을 재확인했다.이혼한 아내의 장례식으로 오랜만에 아버지 구스타브(스텔란 스카스가드)는 두 딸 노라(레나테 레인스베)와 아그네스(잉가 입스도테 릴리오스)와 재회한다. 자매는 아버지의 오랜 부재로 힘든 유년 시절을 보냈다. 평온한 일상에 느닷없이 나타난 아버지로 인해 단단했던 자매의 관계에도 틈이 생겨난다.첫째 노라는 어릴 적 가족을 떠난 아버지에게 원망과 애증의 복잡한 마음을 품고 있다. 사랑하지만 비슷한 기질의 아버지와 시시콜콜 부딪혀 한계에 도달했다. 마치 거울을 보는 것 같아 불편하고 가까이하기 겁난다. 아버지로부터 예술적 기질을 물려받은 프로 배우지만 무대 공포증이 때문에 무대에 오르는 데 어려움이 크다. 공연 전 도망하는 것은 예삿일. 급기야 공연 당일 몸이 아프다며 취소할 정도다.하지만 연기를 시작하면 좌중을 압도해 버린다. 상처의 기억을 연기에 녹여 내는데 능숙하지만 본인 감정을 드러내는 것은 어려워 한다. 늘 아버지처럼 되고 싶다가도 부정적인 면을 닮아 여전히 두렵다. 그래서일까. 진중한 관계 보다 쉽게 휘발되어 버리는 인스턴트 관계를 원한다. 무대 스태프와 불륜을 이어가는 이유도 그 중 하나다.그러던 어느 날, 아버지는 '너를 위해 쓴 각본이다'라며 주연을 맡아 줄 것을 권유한다. 두 사람은 영화(매체)와 연극(무대)라는 다른 영역에서 활동하는 예술인이다. 작품을 대하는 견해가 상충하고 싸우고 만다. 연극은 배우의 표정을 자세히 볼 수 없어 싫다는 아버지는 연극 무대를 폄하하는 말로 딸의 심기를 건드리기 일쑤다. 그런 일이 반복될까 봐 노라는 시나리오를 읽어보지도 않고 아버지와 함께 일할 수 없다며 단박에 거절해 버린다.