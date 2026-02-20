오락실 강자에서 세계 정상까지... 15살 '게임의 신'이 은퇴한 까닭

▲다큐멘터리 <1997 세계최강 아키라키드> 포스터. SBS

버추어 파이터 시리즈는 5편에 이르러 국내에 아케이드 형태로는 출시되지 않고 콘솔 중심으로만 유통됐다. 많은 유저가 자연스럽게 떠날 수밖에 없었다. 게다가 1998년에는 <스타크래프트>와 리니지를 필두로 PC방이 급속히 확산되며 오락실은 설 자리를 잃었다. 시대의 변화에 따라 게임 문화도 이동한 것이다.



그러나 현재의 신의욱이 밝힌 은퇴의 이유는 조금 달랐다. 그는 오랫동안 독보적인 최강자의 자리에 머물렀지만, 더 이상 자신을 위협할 상대가 없었다고 말한다. 부담과 지루함이 쌓였고, 결국 그는 지쳤다. 이후 생업 전선에 뛰어들었다. 그것 또한 시대의 변화가 만들어 낸 선택이었을 것이다.



그 시절을 기억하는 이들에게 이 다큐멘터리는 더없이 반가운 기록이다. 당대 최고의 '게임'을 주제로 삼았다는 점만으로도 의미가 깊다. 멀지 않게 느껴지던 그때가 이제는 역사의 한 장면이 되었다. 지금 우리는 어떤 모습으로 기록될 것인가. 가능하다면, 열정과 희망이 담긴 장면이길 바란다.

