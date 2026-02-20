오락실 강자에서 세계 정상까지... 15살 '게임의 신'이 은퇴한 까닭

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
약 30년 전인 1997년, 일본 도쿄 조이폴리스에서 최초이자 최후의 대전격투게임 세계대회 '맥시멈 배틀'이 열렸다. 종목은 당대 최고의 게임 버추어 파이터 3였다. 일본을 비롯해 영국, 싱가포르, 대만, 대한민국 등 7개국에서 선발된 최강자들이 맞붙었다. 96명이 본선에 올랐고, 12명이 결선에 진출했다.
모두의 시선은 종주국 일본의 플레이어들에게 쏠렸다. 당시 일본에서는 < 버추어 파이터 3 > 최강자에게 '철인'이라는 칭호를 붙여 스타처럼 대우했을 정도였으니 당연한 일이다. 그 와중에 대한민국에서는 두 명이 본선에 참가해 결선까지 진출했다. 대학생 '이게라우' 조학동과 15세 중학생 '아키라꼬마' 신의욱이었다.
SBS 다큐멘터리 1997 세계 최강 아키라키드는 1997년 도쿄에서 열린 < 버추어 파이터 3 > 세계대회 '맥시멈 배틀'을 되짚는다. 당시를 보여주는 거의 유일한 기록은 천창욱씨가 촬영한 비디오테이프다. 만화 잡지사 기자였던 그는 일본 출장 중 우연히 대회를 참관했고, 조학동과 신의욱의 일본어 통역을 도왔으며 현장 영상을 직접 촬영했다.
'게임의 신'이라 불린 15세 소년