울산웨일즈, 3월 20일 문수야구장에서 롯데와 개막전... 울산시 "역사적"

울산웨일즈

KBO 퓨처스리그 '울산웨일즈' 프로야구단이 2일 문수야구장에서 공식 창단식을 갖고 울산 연고 프로야구단의 출범을 대내외에 선언했다. 김두겸 울산시장, 이성룡 시의회의장, 허구연 KBO총재, 김철욱 시체육회장, 김동진 단장, 장원진 감독, 코치 및 선수들이 기념촬영을 하고 있다.울산 연고 프로야구단 울산웨일즈가 3월 20일 오후 6시 30분 울산 문수야구장에서 롯데 자이언츠와 개막전을 치른다.울산웨일즈는 지방자치단체가 주도해 프로야구단을 육성·운영하는 첫 사례로, 개막전에 대해 울산시는 "역사적"이라고 했다. 또 "울산 연고 프로야구단이 정식 리그 경기를 치르는 첫 시즌으로 지역 스포츠 기반 확충과 시민 여가문화 활성화의 출발점이 될 것"이라고 전망했다.앞서 울산웨일즈는 지난 2월 2일 창단식을 가졌고, 2026 KBO 퓨처스리그는 울산의 신규 창단에 따라 리그 구성을 조정했다. 울산은 남부리그에 편입됐고, 기존 남부리그 소속이던 상무 야구단은 북부리그로 이동했다.이에 따라 남부리그는 울산, KT, NC, 롯데, 삼성, 기아(KIA)로, 북부리그는 상무, 한화, LG, SSG, 두산, 고양 등 각각 6개 팀 체제로 운영된다. 각 팀별로 정규시즌 121경기를 치르며, 전체 일정은 3월 20일부터 9월 20일까지 총 726경기로 진행된다.울산웨일즈는 121경기 중 동일(남부)리그 팀과 43경기, 북부(인터)리그 팀과 18경기 등 총 61경기를 홈구장인 문수야구장에서 치르며, 경기는 시민 관람 편의를 고려해 평일(월·수·목·금)은 저녁 6시 30분, 주말 및 공휴일은 오후 1시에 시작된다.특히 평일 홈경기는 울산시의 요청으로 전 경기를 저녁 시간으로 편성했다.이에 대해 울산시 관계자는 "기존 퓨처스리그 평일 경기 개시 시간인 오후 1시를 퇴근 이후 관람이 가능한 오후 6시 30분으로 조정해 직장인과 청년층, 가족 단위 관람객의 참여 기회를 넓혔다"며 "또한 1군 경기가 없는 월요일에도 홈경기를 편성해 2군 경기의 집중도를 높였으며, 화요일은 고정 휴식일로 운영한다"고 설명했다.오는 7월 15일부터 8월 24일까지는 여름(서머)리그 기간으로 운영한다. 혹서기 선수 보호와 경기력 유지를 위해 해당 기간 모든 경기를 오후 6시에 시작한다. 우천 등으로 경기 취소 시에는 4~5월에 한해 다음 날 연속 경기(더블헤더)로 편성하며, 1·2차전 모두 7이닝 경기로 진행한다.승부치기 운영 방식도 일부 변경된다. 9회말 종료 후 동점일 경우 10회부터 승부가 날 때까지 진행하던 기존 방식에서 12회까지로 제한하고, 이후에는 무승부로 처리한다.울산시 관계자는 "프로야구 관중 1200만 명 시대를 맞아 울산웨일즈 프로야구단의 개막경기는 단순한 경기를 넘어 시민이 함께 즐기고 참여하는 스포츠 도시로 도약하는 계기가 될 것"이라며 "개막전과 홈경기를 내실 있게 준비해 울산웨일즈 프로야구단이 '꿀잼도시 울산'을 대표하는 콘텐츠로 자리매김할 수 있도록 행정적·재정적 지원을 지속해 나가겠다"라고 말했다.