순직을 재미의 수단으로? 선 넘은 예능 '운명전쟁49'

디즈니플러스 '운명전쟁49'디즈니플러스
이에 김모 소방교의 조카라고 밝힌 A씨는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "제작진은 숭고한 희생을 기리기 위한 취지로 방송을 제작했다고 하는데, 솔직히 나는 전혀 이해가 가지 않는다. 어딜 봐서 그게 공익적 목적을 가진 방송인지 모르겠다"라며 "다른 사람을 구하다 순직한 사람의 죽음을 저런 식으로 폄훼하는지 이해할 수 없다"는 글을 올렸다.
이후 프로그램에 대한 비난이 쇄도하자 〈운명전쟁49〉 제작진은 "프로그램에 등장하는 개인의 이야기는 당사자 또는 가족 등 대표자와의 사전 협의와 설명을 거쳐 동의를 받아 사용했다"며 "사안의 민감성을 충분히 인지하고 제작 전 과정에서 신중히 검토했다"고 주요 언론을 통해 입장을 밝혔다.
유족 측 동의를 받아 제작했다고 해명했지만, 그 어디에도 사과나 유감 표명이 없었기에 추가적인 비판이 이어졌다. 이후 19일 공노총 소방노조와 순직소방공무원추모기념회는 '순직소방공무원의 죽음이 예능의 소재가 될 수 없다'라는 제목의 성명서를 내고 〈운명전쟁49〉를 강하게 질타하는 한편, 법적 대응 가능성도 언급했다.
예능적 재미 소재로 전락한 공적 희생