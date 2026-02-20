사이트 전체보기
당신을 위한 OTT 이야기 순직을 재미의 수단으로? 선 넘은 예능 '운명전쟁49'

순직을 재미의 수단으로? 선 넘은 예능 '운명전쟁49'

[리뷰] 화제성 얻었지만 윤리적 도의는 외면... 이래도 괜찮나

김상화(steelydan)
26.02.20 15:59최종업데이트26.02.20 15:59
디즈니플러스 '운명전쟁49'
디즈니플러스 '운명전쟁49'디즈니플러스

디즈니플러스(디즈니+)의 새 예능 프로그램 〈운명전쟁49〉가 설 연휴를 전후해 뜨거운 화제의 중심에 올랐다. 무속, 관상, 타로, 사주 등 동서양을 아우르는 운명술사 49인이 자존심을 걸고 펼치는 서바이벌 경쟁뿐만 아니라, 현재 활동을 중단한 예능인 박나래가 MC로 출연한다는 점에서 방영 전부터 관심을 모았다.

그 결과 공개 직후 플릭스패트롤 기준 한국·대만 디즈니+ TV쇼 부문 1위, 전 세계 10위에 오르며 국내 제작 비(非)넷플릭스 예능으로서는 모처럼 글로벌 시장에서도 유의미한 성과를 내고 있다.

그런데 이러한 화제성의 이면에는 순직 소방관 모독, 조작 의혹 등 끊이지 않는 잡음이 자리하고 있다. 지금까지 총 7회분이 공개된 〈운명전쟁49〉는 도대체 어떤 내용을 담았기에 각종 논란을 야기하고 있는 것일까?

순직 소방관+경찰관 모독 논란 일으킨 2회 방영분

디즈니플러스 '운명전쟁49'
디즈니플러스 '운명전쟁49'디즈니플러스

〈운명전쟁49〉 중 가장 큰 문제가 된 장면은 2회 '망자 사인 맞히기' 미션 부분이었다. 특정 인물의 사진과 성명, 생년월일시를 제시하면 운명술사들이 그 사람의 사망 원인을 맞히고, MC들이 참가자들의 해석을 분석해 승자를 결정하는 방식으로 진행되었다.

이 과정에서 사고로 숨진 산악인, 소방관, 경찰관 등 실존 인물들이 퀴즈 문항처럼 제시되었고, 누군가의 죽음이 단순한 재미의 수단으로 전락하는 불편한 상황이 연출되었다. 특히 방송 시작 4~20분 무렵에는 최악의 참사로 기록된 2001년 홍제동 화재 사고로 순직한 고 김모 소방교의 사망 원인을 추리하는 장면이 담겨 큰 반발을 불러일으켰다.

"압사", "깔렸다" 등의 표현을 사용하고 때로는 휘파람을 불며 웃음 섞인 어조로 순직자의 죽음을 다루는가 하면, MC들은 참가자들의 추리에 과도한 감탄과 리액션으로 호응해 숭고한 죽음을 재미의 수단으로 전락시켰다는 비난을 자초했다. 또한 범죄자 제압 과정에서 칼에 찔려 순직한 이모 경찰관과 관련해서는 '칼빵' 등 비속어 섞인 표현이 거침없이 등장해 불쾌감을 자아냈다.

유족 측 반발 vs 제작진 "동의 받았다" 엇갈린 반응

디즈니플러스 '운명전쟁49'
디즈니플러스 '운명전쟁49'디즈니플러스

이에 김모 소방교의 조카라고 밝힌 A씨는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "제작진은 숭고한 희생을 기리기 위한 취지로 방송을 제작했다고 하는데, 솔직히 나는 전혀 이해가 가지 않는다. 어딜 봐서 그게 공익적 목적을 가진 방송인지 모르겠다"라며 "다른 사람을 구하다 순직한 사람의 죽음을 저런 식으로 폄훼하는지 이해할 수 없다"는 글을 올렸다.

이후 프로그램에 대한 비난이 쇄도하자 〈운명전쟁49〉 제작진은 "프로그램에 등장하는 개인의 이야기는 당사자 또는 가족 등 대표자와의 사전 협의와 설명을 거쳐 동의를 받아 사용했다"며 "사안의 민감성을 충분히 인지하고 제작 전 과정에서 신중히 검토했다"고 주요 언론을 통해 입장을 밝혔다.

유족 측 동의를 받아 제작했다고 해명했지만, 그 어디에도 사과나 유감 표명이 없었기에 추가적인 비판이 이어졌다. 이후 19일 공노총 소방노조와 순직소방공무원추모기념회는 '순직소방공무원의 죽음이 예능의 소재가 될 수 없다'라는 제목의 성명서를 내고 〈운명전쟁49〉를 강하게 질타하는 한편, 법적 대응 가능성도 언급했다.

예능적 재미 소재로 전락한 공적 희생

디즈니플러스 '운명전쟁49'
디즈니플러스 '운명전쟁49'디즈니플러스

한편 직장인 커뮤니티 블라인드에는 "작가에게 들었다"는 미확인 폭로 글이 등장하기도 했다. "49명이 추측한 내용 중 맞는 것만 편집하고, 패널들이 힌트를 줬다"는 내용이 공개되면서 〈운명전쟁49〉 전반의 신뢰성을 흔들기도 했다. 이렇듯 〈운명전쟁49〉는 방영 2주 만에 각종 잡음을 양산하는 '트러블 메이커' 예능으로 전락하는 처지에 놓였다.

순직 소방관 및 경찰관의 죽음은 단순히 개인 차원을 넘어 국가가 마땅히 예우해야 할 숭고한 공적 희생이다. 그럼에도 불구하고 〈운명전쟁49〉는 이를 예능의 재미를 높이기 위한 수단과 소재로 활용했다는 점에서 관련자 뿐만 아니라 대중들의 비난을 자초하고 말았다.

"유족 동의를 얻었다"는 제작진의 해명이 있었지만, 이는 결코 "동의를 받았으니 우리 마음대로 다뤄도 된다"는 면책 특권이 아니다. 〈운명전쟁49〉가 화제성을 얻는 데는 성공했을지 몰라도, 윤리적 도리를 외면한 자극적 제작이라는 날 선 비판을 피할 수 없는 이유가 바로 여기에 있다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
운명전쟁49

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김상화 (steelydan) 내방

jazzkid@naver.com

이 기자의 최신기사 부상 악재에도 3골 폭발…'골때녀' 월드클라쓰, 짜릿한 대승