순직을 재미의 수단으로? 선 넘은 예능 '운명전쟁49'

한편 직장인 커뮤니티 블라인드에는 "작가에게 들었다"는 미확인 폭로 글이 등장하기도 했다. "49명이 추측한 내용 중 맞는 것만 편집하고, 패널들이 힌트를 줬다"는 내용이 공개되면서 〈운명전쟁49〉 전반의 신뢰성을 흔들기도 했다. 이렇듯 〈운명전쟁49〉는 방영 2주 만에 각종 잡음을 양산하는 '트러블 메이커' 예능으로 전락하는 처지에 놓였다.

순직 소방관 및 경찰관의 죽음은 단순히 개인 차원을 넘어 국가가 마땅히 예우해야 할 숭고한 공적 희생이다. 그럼에도 불구하고 〈운명전쟁49〉는 이를 예능의 재미를 높이기 위한 수단과 소재로 활용했다는 점에서 관련자 뿐만 아니라 대중들의 비난을 자초하고 말았다.

"유족 동의를 얻었다"는 제작진의 해명이 있었지만, 이는 결코 "동의를 받았으니 우리 마음대로 다뤄도 된다"는 면책 특권이 아니다. 〈운명전쟁49〉가 화제성을 얻는 데는 성공했을지 몰라도, 윤리적 도리를 외면한 자극적 제작이라는 날 선 비판을 피할 수 없는 이유가 바로 여기에 있다.



