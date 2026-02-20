ICE 총격에 사망한 여성 추모... U2가 새 앨범 낸 이유

▲
록밴드 U2의 신보유니버설뮤직코리아
아일랜드 출신의 록밴드이자 세계에서 가장 거대한 밴드 중 하나인 U2가 작금의 현실에 대한 목소리를 냈다. U2는 지난 19일 총 6곡이 담긴 EP <Days of Ash>를 발표했다. U2가 새 앨범을 발표하는 것은 2017년 정규 앨범 <Songs Of Experience> 이후 9년 만이다.
U2가 오랜만에 새 앨범을 발표하게 된 이유는 2026년 세계가 마주한 현실에 있다. 수록곡 'American Obituary'는은 미국 이민세관단속국(ICE)의 총격에 사망한 30대 여성 르네 굿을 기리는 추모곡이다. U2의 데뷔 초로 회귀한듯한 직선적인 포스트 펑크 사운드는 물론, 날카롭고 직설적인 메시지가 인상적이다.
"자유로이 죽기 위해 태어난 사람 르네 굿. 세 아이의 미국인 어머니.
증오가 전쟁을 사랑하는 것보다, 우리는 너를 더 사랑해"
- 'American Obituary' 중
또 다른 수록곡 'Song of the Future'에서는 2022년 이란 시위 중 사망한 16세 여성 인권 운동가 사리나 에스마일자데를 기린다. 'One Life at a Time'에서는 이스라엘 정착민에 의해 살해당한 팔레스타인 활동가 아우다 하탈린에 대한 추모의 메시지를 담았다. 'Yours Truly'에서는 팝스타 에드 시런, 그리고 음악가에서 군인이 된 우크라이나인 타라스 토폴리아와 함께 호흡을 맞추며 우크라이나 시민들과 연대했다. U2의 리드보컬 보노(본명 폴 데이브드 휴슨)는 이번 EP의 수록곡들을 두고 "세상 밖으로 나오고자 조급했던 곡들이며, 저항과 참담함의 노래들"이라고 소개했다. 동시에 투쟁하는 시민들에 대한 응원의 메시지 역시 전했다.
수십년 동안 침묵하지 않은 록 거장
U2는 1979년 데뷔 이후 2억 장의 앨범을 판매하는 등 세계에서 가장 성공한 록밴드로 군림했다. 타의 추종을 불허하는 공연, 그리고 사회참여적인 행보가 오늘날 U2의 위상을 만들었다. 'Sunday Bloody Sunday'에서는 '피의 일요일 사건'으로 대표되는 영국과 아일랜드 간의 극심한 분쟁을 노래했다. 밴드 최고의 명반 <The Joshua Tree>에서는 남미 국가에 대한 무기 판매, 냉전 등 미국의 그림자를 노래했다.
그래미 '올해의 노래상'을 받은 노래 'Walk On'에선 미얀마의 정치가 아웅산 수치에 대한 헌사를, 'Pride((In The Name Of Love)'에선 마틴 루터 킹 목사에 대한 헌사를 담았다. 2017년에는 'Get Out On Your Way'라는 노래를 통해 당시 트럼프 정권과 미국 내 인종 차별에 대한 문제식을 공유하기도 했다.
U2의 신념은 곡에서만 머물지 않았다. 무대, 그리고 무대 바깥에서의 행동으로도 연결되었다. 공연에서는 평화와 여성에 대한 지지를, 트럼프 대통령에 대한 규탄의 메시지를 던졌다. 2022년에는 우크라이나 키이우로 달려가 평화를 기원하는 공연을 펼치기도 했다. 보노는 꾸준히 빈곤 퇴치 운동과 에이즈 퇴치 운동에 참여하며 노벨평화상 후보에 오르기도 했다.
시민에 대한 압제부터 장기화된 전쟁까지, 수많은 폭력이 지난 수년간 고개를 들고 있다. 이미 최근 미국의 록 거장 브루스 스프링스틴이 트럼프 정부의 이민 정책을 규탄한 'Streets of Minneapolis'를 발표한 데에 이어, U2도 폭력의 시대를 향한 목소리를 보탰다. 지난 수십 년간 세상에 대한 목소리를 멈추지 않아 온 거장 아티스트들에게도, 2026년은 유독 다른 의미로 다가오고 있다.