ICE 총격에 사망한 여성 추모... U2가 새 앨범 낸 이유

유니버설뮤직코리아

"자유로이 죽기 위해 태어난 사람 르네 굿. 세 아이의 미국인 어머니.

증오가 전쟁을 사랑하는 것보다, 우리는 너를 더 사랑해"



- 'American Obituary' 중