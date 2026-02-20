FC서울, 요르단 '철벽' 야잔과 재계약... '최상급' 수비 라인 구축

FC서울 공식 홈페이지

FC서울과 재계약을 체결한 요르단 국가대표 DF 야잔 알아랍길었던 협상 끝에 재계약 소식을 알리며 FC서울 유니폼을 다시 입게 된 요르단 '철벽' 야잔이다.프로축구 K리그1 FC서울은 19일 공식 채널을 통해 야잔과의 재계약 소식을 전했다. 서울과 재계약 협상을 마무리한 야잔은 "우선 저의 개인적인 일들로 재계약이 늦어진 것에 대해 구단과 팬들에게 죄송하게 생각한다. 하지만 FC서울과 팬들에 대한 저의 충성심과 사랑은 단 한 번도 변하지 않았다"라며 "어떤 순간에도 서울의 선수라는 자부심을 가지고 끝까지 최선을 다하는 선수가 되겠다"라고 소감을 밝혔다.서울과 재계약 협상에 성공한 야잔이었지만, 그 과정은 참으로 험난했다. 2024시즌 여름, FC서울은 김기동 감독의 요청에 따라 수비진 강화를 위해 요르단 국가대표 수비수 야잔 알아랍을 영입했다. 당시 권완규·김주성과 같은 걸출한 자원이 있었으나 실수가 연이어 나오면서 보강 필요성에 제기됐고, 이에 따라 야잔이 상암벌에 합류했다.기대감은 상당했다. 당시 2023 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵서 우리 대표팀을 상대로 조별리그와 4강전에서 조규성·손흥민·이강인 등과 같은 공격 자원을 틀어막으면서 팬들에 이름을 각인했기 때문. 그 기대는 현실이 됐다. 야잔은 합류 후 빠르게 팀에 녹아들면서 김주성과 찰떡궁합을 선보였고, 팀의 파이널 A 진출에 혁혁한 공을 세웠다.특히 후반기에 단 12경기만 뛰었음에도 K리그1 베스트 11 DF 부문에 선정될 정도로 압도적인 퍼포먼스를 뽐냈다. 지난 시즌에는 더욱 빛났다. 변치 않는 실력으로 든든하게 후방을 지켰으며, 후반기에는 영혼의 파트너인 김주성이 일본으로 떠나갔음에도 안정적인 수비로 김기동 감독의 신뢰와 총애를 받았다.이에 더해 뛰어난 워크에식과 자기 관리를 통해 1년 동안 공식전 40경기에 나설 정도로 탄탄한 모습을 보여줬다. 그렇게 1년 반이라는 시간 동안 환상적인 퍼포먼스로 팬들의 마음을 사로잡았던 그는 지난 시즌 종료 후 재계약 의사를 확실하게 밝혔다. 야잔은 "서울은 나의 집이며, 이곳에서 더 성장하겠다"라고 말하며 팬들로 하여금 환호를 이끌기도 했다.실제로 야잔은 서울에서 완벽하게 성장한 모습을 보여줬다. K리그는 물론, 챔피언스리그 엘리트 무대에서도 확실한 실력을 선보였고, 국가대표 유니폼을 입고 요르단에 사상 첫 월드컵 본선 진출을 선물하는 괴력을 뿜어내기도 했다. 상암에서 커리어 중 가장 빛나는 시기를 만들며 재계약 의사를 밝혔으나 그를 탐내는 구단이 다수 등장하며 협상이 미궁으로 들어갔다.K리그 타 팀은 물론, 스페인·중동 무대 진출설까지 불거지며 동계 훈련 합류가 지체됐던 가운데 서울은 바르셀로나 유스 출신 후안 로스를 품으면서 야잔 공백에 대비했다. 이후 뚜렷한 소식이 들려오지 않으며 동행이 끝이 나는 줄 알았으나 그의 선택은 결국 서울 잔류였다. 이유는 명백했다. 가장 먼저 월드컵 출전을 앞두고 무리한 도전을 할 수 없었다는 것.당장 4개월 앞으로 다가온 북중미 월드컵 출격을 앞두고 팀을 옮기는 거는 개인과 대표팀으로서 치명적으로 다가올 수 있다. 새로 옮긴 팀에서 빠르게 적응하며 경기장에 밟으면 무리가 없지만, 경쟁에서 밀리게 되면 엄청난 손해다. 요르단 대표팀은 수비진 핵심인 야잔의 컨디션이 떨어지게 되면 본선 경쟁력을 잃을 수 있고, 이는 팀 성적에도 분명한 악영향이다.이미 서울에서 적응을 끝마친 야잔은 재계약을 통해 생애 첫 월드컵 본선까지 무리하지 않고, 컨디션을 끌어올릴 수 있는 발판을 마련했다. 서울에도 큰 이득이다. 지난해 수비 조직력에서 문제를 보였던 가운데 이들은 올해 2번의 공식전(비셀 고베·산프레체 히로시마)에서도 4골을 내주면서 골머리를 앓았다.후방에서 안정감이 부족했던 상황 속 야잔이 다시 복귀하게 되면서, 큰 탄력을 받게 됐으며 K리그 최상급 후방 라인을 구축했다. 중앙 수비진에는 야잔을 비롯해 후안 로스·박성훈·이한도·이상민·함선우로 이어지는 현재와 미래 자원이 자리하고 있고, 측면에는 국가대표 풀백인 최준·김진수까지, 리그 어느 팀에도 꿀리지 않는 수비 전력을 완성했다.야잔의 합류로 단숨에 불안했던 후방 문제를 해결한 서울이다. 과연 이들은 이번 시즌 불안했던 출발을 뒤로 하고 K리그1 무대에서 반전을 선보일 수 있을까. 오는 28일(토) 인천 유나이티드를 상대로 개막전을 치르는 이들의 경기력과 성과에 귀추가 주목된다.