사이트 전체보기
'1군 체질' KIA 유망주... '5선발-신인왕' 두 토끼 다 잡을까?

'1군 체질' KIA 유망주... '5선발-신인왕' 두 토끼 다 잡을까?

[KBO리그] 퓨처스 부진에도 1군 선발로 가능성 보인 KIA 김태형, 26시즌 5선발-신인왕 후보로 주목

케이비리포트(kbreportcom)
26.02.20 17:47최종업데이트26.02.20 17:47
KIA 2년차 유망주 투수인 김태형
KIA 2년차 유망주 투수인 김태형KIA 타이거즈

지난해 하위권으로 추락한 KIA 타이거즈의 선발진을 한 마디로 표현하자면 '풍요 속의 빈곤'이었다. 강력한 외국인 원투펀치인 네일과 올러가 좋은 투구를 보였지만 승운이 따르지 않았고 시즌 중후반 크고 작은 부상으로 인해 '합작 19승'에 그쳤다.

국내 선발진에선 베테랑 양현종과 '트레이드 복덩이' 김도현이 3-4선발로 54경기를 소화했지만 승부처였던 후반기에 부진했다. 선발진의 말단인 5선발 자리는 윤영철, 이의리, 김건국 등 무려 6명의 투수가 번갈아가며 등판할 정도로 시즌 내내 고민이 이어졌다. 하지만 2026시즌 개막을 준비하는 일본 아마미오시마 스프링캠프에서 5선발 고민을 끝낼 유력 후보로 프로 2년차 우완 김태형(20)이 급부상하고 있다.

덕수고 2학년 시절에 15탈삼진 노히트노런(청원고 상대)을 달성했던 김태형은 2025 신인 드래프트 1라운드(전체 5순위)로 화려하게 입단한 바 있다. 입단 당시 신인왕이 목표라는 일성을 내기도 했지만 프로의 벽은 높았다. 시즌 초반 투구 밸런스 붕괴로 퓨처스리그에서 3경기 연속 8실점의 수모를 겪기도 했다. 데뷔 첫해 퓨처스리그 성적은 0승 7패, 평균자책점 8.45로 1라운드 신인의 기대치에 한참 모자랐다.

KIA 김태형의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KB REPORT)
KIA 김태형의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KB REPORT)케이비리포트

반전은 후반기에 찾아왔다. 신인 김태형의 자질에 주목한 이범호 감독은 퓨처스 투구 기록보다는 보완점에 집중할 것을 주문했고 8월 이후 투구 밸런스를 회복한 김태형은 퓨처스리그 마지막 등판8/28)에서 4이닝 무실점(LG 상대)을 기록하고 1군에 호출됐다.

9월 2일 이후 1군에서 등판하기 시작한 김태형은 시즌 막판 선발투수로 나서서 최고 152km/h 이상의 강속구를 뿌리며 가능성을 증명했다. 특히 1군 마지막 선발 등판(9/30)이었던 삼성 라이온즈전에서 보여준 4.1이닝 8탈삼진 위력투는 KIA 벤치와 구단에 강렬한 인상을 남겼다. 구단은 대형 선발 투수로 가능성을 보인 김태형에게 시즌 연봉 100% 인상( 2025년 3,000만 원→ 2026년 6,000만 원)이라는 파격적인 대우로 기대를 숨기지 않았다.

올시즌 5선발 경쟁에 나서는 김태형이 믿는 구석은 150km/h 이상의 패스트볼 뿐만이 아니다. 지난해 23.2이닝 동안 탈삼진 14개에 그쳤던 원인을 확실한 결정구가 없기 때문이라고 판단한 선수와 벤치는 패스트볼의 위력을 더할 수 있는 신무기로 킥체인지업을 연마하고 있다. KIA 에이스 제임스 네일이 구사하는 이 구종은 패스트볼과 같은 팔 스윙에서 나와 타자의 헛스윙을 유도할 수 있다.

2025시즌 막판 선발로 가능성을 보인 김태형
2025시즌 막판 선발로 가능성을 보인 김태형KIA 타이거즈

올시즌 초반 KIA의 1~4선발(네일, 올러, 양현종, 이의리) 로테이션은 사실상 정해진 상황이다. 지난해 붙박이 선발이던 김도현이 팔꿈치 미세 피로골절로 이탈하면서 남은 한 자리를 놓고 김태형을 포함한 황동하, 이도현, 이태양(2차 드래프트), 홍민규(박찬호 보상선수)가 5대 1의 서바이벌 경쟁을 펼쳐야 한다. 지난해 교통사고 후유증을 털어낸 황동하와 전천후로 활용 가능한 베테랑 이태양이 가장 강력한 경쟁자다.

양현종 이후를 준비해야 하는 KIA는 프로 2년차인 김태형을 미래 선발진의 한축으로 점찍고 최대한 세심하게 키울 것으로 보인다. 김태형이 스프링캠프와 시범경기에서 5선발 자리를 따내더라도 무리해서 풀타임 로테이션을 채우기 보다는 등판 간격을 길게 가져가는 식이다.

30대 후반인 양현종의 이닝 관리와 이의리의 풀타임 복귀 시즌임을 고려할 때 김태형, 황동하 등의 5선발 경쟁은 시즌 중에도 계속 이어질 것으로 예상된다. 구단 유튜브에 나와서 "프로 첫 승도 하고 신인상도 노려보겠다"는 김태형의 새해 각오가 과연 현실이 될 수 있을지 주목된다.

[관련 기사] 타이거즈는 다시 강해질 수 있을까? [KBO야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KB REPORT), KBO기록실]

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO KIA타이거즈 김태형 신인왕

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

이 기자의 최신기사 'ML 광속구' 사라진 WBC 대표팀... 수호신은 KT 마무리?