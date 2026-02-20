'1군 체질' KIA 유망주... '5선발-신인왕' 두 토끼 다 잡을까?

▲
2025시즌 막판 선발로 가능성을 보인 김태형KIA 타이거즈
올시즌 초반 KIA의 1~4선발(네일, 올러, 양현종, 이의리) 로테이션은 사실상 정해진 상황이다. 지난해 붙박이 선발이던 김도현이 팔꿈치 미세 피로골절로 이탈하면서 남은 한 자리를 놓고 김태형을 포함한 황동하, 이도현, 이태양(2차 드래프트), 홍민규(박찬호 보상선수)가 5대 1의 서바이벌 경쟁을 펼쳐야 한다. 지난해 교통사고 후유증을 털어낸 황동하와 전천후로 활용 가능한 베테랑 이태양이 가장 강력한 경쟁자다.
양현종 이후를 준비해야 하는 KIA는 프로 2년차인 김태형을 미래 선발진의 한축으로 점찍고 최대한 세심하게 키울 것으로 보인다. 김태형이 스프링캠프와 시범경기에서 5선발 자리를 따내더라도 무리해서 풀타임 로테이션을 채우기 보다는 등판 간격을 길게 가져가는 식이다.
30대 후반인 양현종의 이닝 관리와 이의리의 풀타임 복귀 시즌임을 고려할 때 김태형, 황동하 등의 5선발 경쟁은 시즌 중에도 계속 이어질 것으로 예상된다. 구단 유튜브에 나와서 "프로 첫 승도 하고 신인상도 노려보겠다"는 김태형의 새해 각오가 과연 현실이 될 수 있을지 주목된다.
