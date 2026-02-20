'1군 체질' KIA 유망주... '5선발-신인왕' 두 토끼 다 잡을까?

케이비리포트

KIA 김태형의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KB REPORT)반전은 후반기에 찾아왔다. 신인 김태형의 자질에 주목한 이범호 감독은 퓨처스 투구 기록보다는 보완점에 집중할 것을 주문했고 8월 이후 투구 밸런스를 회복한 김태형은 퓨처스리그 마지막 등판8/28)에서 4이닝 무실점(LG 상대)을 기록하고 1군에 호출됐다.9월 2일 이후 1군에서 등판하기 시작한 김태형은 시즌 막판 선발투수로 나서서 최고 152km/h 이상의 강속구를 뿌리며 가능성을 증명했다. 특히 1군 마지막 선발 등판(9/30)이었던 삼성 라이온즈전에서 보여준 4.1이닝 8탈삼진 위력투는 KIA 벤치와 구단에 강렬한 인상을 남겼다. 구단은 대형 선발 투수로 가능성을 보인 김태형에게 시즌 연봉 100% 인상( 2025년 3,000만 원→ 2026년 6,000만 원)이라는 파격적인 대우로 기대를 숨기지 않았다.올시즌 5선발 경쟁에 나서는 김태형이 믿는 구석은 150km/h 이상의 패스트볼 뿐만이 아니다. 지난해 23.2이닝 동안 탈삼진 14개에 그쳤던 원인을 확실한 결정구가 없기 때문이라고 판단한 선수와 벤치는 패스트볼의 위력을 더할 수 있는 신무기로 킥체인지업을 연마하고 있다. KIA 에이스 제임스 네일이 구사하는 이 구종은 패스트볼과 같은 팔 스윙에서 나와 타자의 헛스윙을 유도할 수 있다.