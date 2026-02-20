화려한 페레이라, 연패 모드 끊고 텍사스에서 부활할까?

▲
미첼 페레이라(사진 왼쪽)는 화려한 타격기로 인해 팬들에게 인기가 높다.UFC 제공
UFC 파이트 나이트 '스트릭랜드 vs. 에르난데스' 대회가 오는 22일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 도요타 센터에서 열린다. 이번 대회에서 국내 팬들의 관심을 끄는 매치 중 하나는 미들급에 출전하는 미첼 페레이라(32·브라질)와 재커리 리스(31·미국)의 대결이다.
화려한 퍼포먼스로 전 세계 팬들의 사랑을 받아온 페레이라가, 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)를 통해 계약을 따낸 신예 리스를 상대로 어떤 경기를 펼칠지 주목된다.
페레이라는 한때 '가장 예측 불가능한 파이터'로 불렸다. 케이지를 가로지르는 공중제비, 벽을 딛고 도약하는 변칙 공격, 리듬을 타는 듯한 스텝은 그의 트레이드마크였다. 단순히 이기기 위한 싸움이 아니라, 팬들을 열광시키는 쇼적인 부분도 강했다.
그러나 이는 명암이 뚜렷했다. 화려함은 때로 체력 소모라는 약점으로 이어졌고, 경기 후반 집중력 저하로 패배를 허용하기도 했다. 보는 재미는 확실했으나 실속은 다소 떨어졌던 것이다.
최근의 페레이라는 달라졌다. 불필요한 동작을 줄이고, 효율적인 타격과 그래플링을 바탕으로 안정적인 운영을 보여주고 있다. 여전히 예측하기 어려운 타이밍에서 니킥과 스핀 킥을 섞지만, 전체적인 경기 운영은 훨씬 계산적이다.
특히 미들급 전향 이후 체격 조건을 적극 활용하며 클린치 상황에서의 압박과 테이크다운 방어 능력이 크게 향상됐다.
강점은 다양성이다. 타격에서는 긴 리치와 유연성을 바탕으로 원거리에서 킥을 활용하고, 근거리에서는 파워 훅과 니킥으로 데미지를 누적시킨다. 그래플링 역시 브라질리언 주짓수 베이스를 바탕으로 서브미션 위협을 갖추고 있다. 상대가 타격을 경계하면 레벨 체인지로 균형을 무너뜨리고, 그라운드에서 포지션을 장악한다.
최근 경기들에서 '쇼맨'의 이미지 대신 '피니셔'의 면모를 강조하고 있다. 화려함은 여전하지만, 승리를 위한 선택과 집중이 더해졌다. 이는 중상위권 도약을 노리는 지금 시점에서 매우 중요한 변화다.
DWCS 출신 신예 재커리 리스... 젊은 피의 도전
리스는 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈를 통해 계약을 따낸 유망주다. 공격적인 성향과 빠른 피니시 능력으로 주목받았다. 큰 체격과 전진 압박을 앞세운 타격이 강점이며, 초반 러시에서 상대를 몰아붙이는 스타일이다. 1라운드 안에 승부를 끝내려는 적극성이 특징이다.
그러나 경험 면에서는 페레이라가 확연히 앞선다. 다양한 스타일의 파이터들과 맞붙어온 페레이라와 달리, 리스는 아직 정상급 선수들과의 장기전 경험이 많지 않다. 특히 변칙적인 움직임과 리듬 변화를 지닌 상대를 맞아 얼마나 침착함을 유지할 수 있을지가 관건이다.
리스 입장에서는 초반 압박이 중요하다. 페레이라가 경기 리듬을 찾기 전에 강한 타격으로 흔들어야 한다. 반면 시간이 길어질수록 경험과 운영 능력에서 앞서는 페레이라 쪽으로 흐름이 기울 가능성이 크다. 리스의 전진을 어떻게 받아치고, 카운터 타이밍을 만들어낼지가 이번 경기의 핵심 변수다.