"연봉 1억도 부족..." 직장인의 욕망은 어디로 가고 있나

넷플릭스

"진실은 빛과 같이 눈을 어둡게 합니다. 반대로 거짓은 아름다운 저녁노을처럼 모든 것을 멋지게 보이게 합니다."

드라마 '레이디 두아'에서 신분 세탁을 완벽하게 마친 사라킴(신혜선 분)의 모습명절 연휴, 넷플릭스 드라마 <레이디 두아>를 정주행했습니다. 드라마는 고지를 향해 브레이크 없이 질주하는 한 여자의 가짜 인생을 그립니다. 주인공 사라킴(신혜선 분)의 처절한 몸부림을 보고 있자니, 어느덧 20년 넘게 직장인이라는 이름으로 버텨온 제 모습이 겹쳐 보이기도 했습니다.주인공 사라킴은 가짜 신분으로 상류층에 입성해 '부두아'라는 가짜 브랜드 론칭에 성공합니다. 그 과정에서 그녀가 보여주는 집착은 단순히 부와 명성을 향한 것이 아니었습니다. 진짜가 되고 싶은, 진짜로 인정받고 싶은, 가짜의 처절한 생존 투쟁이었습니다.사라킴뿐만 아니라, 브랜드 '녹스'의 대표 정여진(박보경 분)은 상류 사회의 문턱에서 밀려나지 않기 위해 무모한 선택을 감행합니다. 인정받고 싶다는 마음, 배제되지 않겠다는 불안은 그녀를 점점 더 위험한 욕망으로 밀어 넣습니다. 가짜 명품백을 만들며 진짜의 세계로 들어가길 갈망하던 여공 김미정(이이담 분)의 불행한 결말, 무너지는 자존심을 지키기 위해 비정상적인 관계와 욕망에 매달리는 최채우(배종옥 분) 회장. 드라마 속 인물들은 저마다 '욕망'이라는 감옥에 갇혀 있습니다.촘촘한 서사 속에서 욕망은 서서히 균열을 드러내고, 결국 모두의 비극으로 완성됩니다. 이 비극을 바라보는 마음이 편치 않았던 이유는 단순합니다. 그들의 모습이 오늘을 사는 직장인들의 자화상과 닮았기 때문입니다.<레이디 두아> 첫 편 도입부의 대사입니다. 설 연휴 마지막 날에 <"다들 400은 벌지" 명절 허세였나?…실제 직장인 월급 300만원도 안돼>라는 제목의 기사를 읽다가 이 말이 떠올랐습니다. 명절이면 오랜만에 만난 친지들 사이에서 은근한 '숫자' 싸움이 벌어지고, 친구끼리 모여도 연봉 이야기가 오가곤 합니다. 저 역시 금융권에 종사하는 형님과의 연봉 차이가 커 비교를 당할 때가 종종 있습니다.기사에 따르면 국내 직장인의 평균 연봉이 '4500만 원' 수준으로 알려졌지만, 이는 소수의 고액 연봉자들이 끌어올린 수치라고 했습니다. 실제로 직장인을 소득순으로 줄 세웠을 때, 정중앙에 위치한 사람의 연봉은 3400만 원대이며, 월 실수령으로 따지면 300만 원이 채 되지 않는다고 합니다.이 기사는 직장인의 허세를 비난하는 내용은 아닙니다. 다만, 우리가 실제 소득 수준과는 별개로 서로를 '숫자'로 평가하고 있다는 현실을 시사하고 있습니다. 모두가 그런 것은 아니지만, 우리는 종종 자신의 벌이를 실제보다 조금 더 부풀려 말하기도 합니다. 체면과 비교의 문화 속에서 숫자는 쉽게 과장되고, 말과 실제 주머니 사정 사이에는 생각보다 큰 간극이 생깁니다.<사회비교 경향성과 주관적 안녕감의 관계: 문화적 자기로 조절된 물질주의 추구의 매개효과>라는 심리학 논문에 따르면, 타인과 자신을 자주 비교할수록 물질적 성공을 더 중요한 가치로 여기고, 소득과 직함을 자신의 가치와 동일시하는 경향이 강해진다고 합니다. 결국 숫자에 대한 집착은 단순한 허세가 아니라, 비교와 불안이 만들어낸 구조일지도 모릅니다.드라마 속 사라킴이 가짜 신분을 유지하기 위해 화려한 겉치레와 거짓말에 집착했듯, 우리도 어쩌면 타인의 시선에 부합하는 가짜 인생을 사느라 허덕이고 있는지도 모릅니다. 빠듯하게 살면서도 값비싼 외제 차를 굴리고, 무리해서 해외여행을 떠나고, 소셜네트워크서비스(SNS)에 명품백 사진을 올립니다. 그것이 나의 진짜 형편이 아니라는 걸 알면서도 타인의 기준에 뒤처지지 않기 위해 자신을 포장합니다.