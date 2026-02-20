'162km 싱커볼러' 이탈, 류지현호 새 마무리는?

한국야구위원회

두산의 마무리 김택연은 부상으로 하차한 오브라이언의 대체 선수로 WBC에 출전한다.한 시즌에 100경기 이상 소화하는 장기 레이스에서는 확실한 마무리 투수의 존재가 매우 중요하다. 실제로 감독이 낙점했던 마무리 투수가 시즌 도중에 부상이나 부진 등의 이유로 이탈하면 팀 전체의 마운드 운영에 큰 타격이 생길 수 밖에 없다. KBO리그에서도 2024년2승3패31세이브1홀드2.49를 기록했던 KIA 타이거즈의 마무리 정해영이 작년 블론 세이브 7개로 주춤하면서 KIA의 성적도 함께 추락했다.하지만 짧으면 4~5경기, 길어도 10경기 이내에 팀의 운명과 성적이 결정되는 국제 대회에서는 고장 마무리 투수를 두기 보다는 해당 대회에서 가장 컨디션이 좋거나 담력이 좋은 투수들에게 뒷문을 맡기는 경우가 많다. 과거에도 한국이 좋은 성적을 올렸던 국제 대회에서는 정규리그에서 많은 세이브를 기록했던 마무리 투수보다는 경험이 많거나 두둑한 배짱을 가진 투수들이 뒷문을 지켜 좋은 결과를 얻은 바 있다.어느덧 20년이 지난 초대 WBC에서 김인식 감독은 빅리그 커리어 대부분을 선발 투수로 활약했던 '코리안 특급' 박찬호를 마무리 투수로 활용했다. 박찬호는 1라운드 대만전 3라운드 무실점 세이브, 일본전 1이닝 무실점 세이브, 2라운드 멕시코전 1이닝 무실점 세이브를 기록했다. 박찬호는 2라운드 일본전에서 선발로 등판해 5이닝 무실점을 기록하면서 3세이브 평균자책점 0.00(10이닝 무실점)의 완벽한 투구를 선보였다.2라운드 멕시코전까지 마무리를 맡았던 박찬호가 한일전 선발로 내정되자 김인식 감독은 프로 2년 차를 맡는 신예 오승환에게 뒷문을 맡겼다. 오승환은 2라운드 한일전에서 9회 1사 후에 등판해 강타자 아라이 타카히로와 다무라 히토시를 연속 삼진으로 돌려 세우며 한국의 승리를 지켰다. 당시 미국 대표팀을 이끌었던 벅 마르티네스 감독은 "오승환은 당장 메이저리그에서도 통할 수 있다다"고 극찬했다.2008년 베이징 올림픽에서는 오승환의 컨디션 난조로 '10억팔' 한기주가 마무리를 맡았는데 한기주는 3경기에서 1승 평균자책점19.31로 최악의 부진에 빠졌다. 이에 김경문 감독(한화 이글스)은 집단 미무리 체제로 '플랜B'를 가동했고 윤석민이 준결승에서 6-2로 앞선 9회에 등판해 세 타자를 깔끔하게 막아냈고 쿠바와의 결승에서는 '국내 최고의 싱커볼 투수' 정대현이 끝내기 병살을 유도하며 영웅이 됐다.올해 WBC 대표팀에서 류지현 감독은 작년 메이저리그에서 2.06의 뛰어난 평균자책점을 기록한 오브라이언에게 뒷문을 맡길 예정이었다. 사실 오브라이언도 2024년까지는 메이저리그보다 마이너리그가 더 익숙한 선수였지만 작년 만 30세 시즌에 처음 풀타임으로 활약하며 빅리그에서 손꼽히는 구위를 자랑하는 불펜투수로 성장했다. 하지만 종아리 부상을 당한 오브라이언은 끝내 한국 유니폼을 입지 못하게 됐다.오브라이언이 이탈하면서 한국은 국내 투수들 중에서 새 마무리 투수를 정해야 한다. 그나마 다행스런 부분은 이번 대표팀에 작년 세이브왕(35개) 박영현(kt 위즈)과 1.60의 평균자책점을 기록했던 조병현(SSG랜더스) 등 KBO리그 정상급 마무리 투수들이 있다는 점이다. 여기에 원태인의 대체 선수로 선발된 LG 트윈스의 유영찬 역시 작년 한국시리즈 우승을 확정 짓는 마지막 아웃카운트를 잡아냈던 투수다.2023년 LG의 한국시리즈 우승 멤버로 활약한 후 메이저리그에 진출했지만 2년 동안 한 번도 빅리그 무대를 밟지 못한 고우석(디트로이트 타이거즈)도 대표팀의 새 마무리 후보다. 작년 12월 디트로이트와 마이너 계약을 맺으며 빅리그 재도전을 선택한 고우석은 이번 WBC에서 인상적인 투구를 선보이면 빅리그 진출 확률을 높일 수 있다. 고우석 만큼 이번 WBC를 임하는 자세가 절실한 선수는 없다는 뜻이다.2006년 WBC의 오승환, 2008년 베이징 올림픽의 류현진(한화), 김광현(SSG)처럼 상대적으로 경험이 적은 영건들의 활약도 기대된다. 특히 작년 3승3홀드2.85로 인상적인 루키 시즌을 보냈던 대표팀의 막내 정우주(한화)는 작년 11월 K-베이스볼 시리즈 일본전에서 3이닝 1볼넷4탈삼진 노히트로 호투하며 야구팬들을 놀라게 한 바 있다. 오브라이언의 대체 선수로 선발된 김택연에게도 WBC는 매우 좋은 기회다.한국은 일본 도쿄돔에서 열리는 1라운드 4경기에서 3승 이상을 거둬야 복잡한 '경우의 수'를 따지지 않고 결선 토너먼트에 진출할 수 있다. '디펜딩 챔피언' 일본이 한 수 위의 전력을 가진 만큼 대만과 호주, 체코를 반드시 잡아야 하는데 오브라이언의 부재는 류지현호에게 치명적인 악재가 아닐 수 없다. 17년 만에 1라운드 통과를 노리는 WBC 대표팀은 마무리 이탈이라는 악재를 뚫고 미국행 티켓을 따낼 수 있을까.