폐허에도 아이들이 있다... '들꽃'에서 발견하는 목소리

시선이 닿지 않는 곳에서도 꽃은 피어난다. 번듯한 화단이며 온실에서만 꽃이 피는 것이 아니다. 아무렇게나 오가는 길가에도 아무렇지 않게 피어나는 꽃들이 있다는 사실을 우리는 너무나 쉽게 잊고는 한다. 들꽃의 존재를 생각하는 일, 그와 같은 마음의 귀함을 떠올린다.
2015년 작 영화 <들꽃>을 기억한다. 한국 독립영화계에 박석영 감독의 존재를 아로새긴 인상적 작품으로, 거칠지만 생명력 있는 연출과 연기가 날 것 그대로 담긴 작품이었다. 그는 이로부터 약 3년여의 기간 동안 '꽃 3부작'이라 불리는 일련의 작품을 발표한다. 2015년 <들꽃>부터, 2016년 <스틸 플라워>, 2017년 <재꽃>에 이르는 프로젝트였다. 각기 1000명에서 2000명, 다시 5000명의 관객이 든 작품들은 분명한 우상향 곡선을 그리고는 있었으나 흥행이라 부르기는 민망한 수치를 기록했다. 그러나 나와 같이 이들 작품을 한국 독립영화 가운데 기억하고 기록할 만한 흐름이라 여기는 이가 분명히 있다고 믿고 있다.
꽃 3부작이라 하지만 꽃에 대한 이야기는 아니다. 십대 중후반의 소녀들, 누구도 돌보지 않는 환경 가운데 놓인 아이들의 이야기를 꽃 3부작이 다룬다. 첫 작품 <들꽃>은 개중에서도 가장 격렬한 작품, 시종일관 흔들리는 카메라로 아이들이 마주하는 거칠고 험난한 현실을 포착해 낸다.