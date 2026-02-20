폐허에도 아이들이 있다... '들꽃'에서 발견하는 목소리

▲들꽃포스터 인디플러그

신작 <레이의 겨울방학> 이전에 <들꽃>이 있었다



낮은 곳으로, 또 못한 곳으로 좀처럼 가지 않는 시선이 이와 같은 작품을 통하여 가서 닿는다. 누구도 보호하지 않는 아이들이 시선 바깥에서 사냥감처럼 숨죽여 존재한다. 어른들이 도리어 아이들을 착취하고 괴롭히는 상황이 공공연하게 빚어진다. 아이들은 자연스레 제가 본 어른들을 닮아 간다. 어느 이파리 하나도 나무 전체의 말 없는 이해 없이는 물들지 않는다 했다. 영화 속 폭력과 배신의 대물림은 아이들이 저를 대하는 우리 사회를 학습한 결과다. 영화는 가까이서 그를 관찰하며 이들이 놓인 황폐한 상황을 관객으로 하여금 간접적으로나마 겪어내도록 한다.



통상적인 작품에서 흔히 마주했던 문법, 극화된 장치들을 이 영화 가운데선 찾아보기 어렵다. 날 것 그대로의 이야기가 투박하고 거칠게 화면 밖 관객 앞에 내동댕이쳐진다. 아이들이 마주한 폭력이 관객에게도 그와 같은 강도로 닥쳐오도록 신경 쓴 흔적이 역력하다. 정제되지 않은 폭력적 행위며 언어로부터 관객이 느끼게 되는 것이 현실이라는 듯, 극영화의 사실주의적 태도가 상당한 충격을 일으킨다.



곧 개봉을 앞둔 신작 <레이의 겨울방학>으로 돌아온 박석영 감독이다. 꽃 3부작부터 안온한 <레이의 겨울방학>에 이르는 그의 작품세계가 점차 풍요로워지는 모습이 인상적이다. 더없이 흔들리는 카메라가 땅에 굳건히 뿌리내린 채 지긋이 응시하기까지, 화면 가운데 선 아이들을 통하여 건네는 이야기를 오늘의 한국 관객들이 귀 기울여 듣기를 바란다.



