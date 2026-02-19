사이트 전체보기
4년 만에 휴스턴 찾은 UFC, '스트릭랜드 vs 에르난데스' 빅뱅

전 챔피언 션 스트릭랜드, 타이틀 재도전 향한 시험대

김종수(oetet)
26.02.19 16:44최종업데이트26.02.19 16:44
4년 만에 텍사스로 돌아온 UFC 대회의 메인이벤트는 스트릭랜드와 에르난데스가 장식한다.
4년 만에 미국 텍사스주 휴스턴을 찾는 UFC가 다시 한 번 뜨거운 밤을 예고했다. 전 미들급 챔피언과 떠오르는 강자의 정면 충돌이 메인이벤트로 확정되며 현지 팬들의 기대감도 최고조에 달하고 있다. 베테랑의 자존심과 신흥 강자의 패기가 교차하는 이번 대회는 미들급 판도에 적지 않은 파장을 일으킬 전망이다.

UFC 파이트 나이트 '스트릭랜드 vs 에르난데스'가 오는 2월 22일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 도요타 센터에서 개최된다. 대회가 열리는 장소는 NBA(미 프로농구) 명문팀 휴스턴 로키츠의 홈구장으로도 유명하다. 약 1만 8천여 명을 수용할 수 있는 이 경기장은 예전부터 적지 않은 격투 스포츠 이벤트를 개최해 왔다.

텍사스는 전통적으로 격투 스포츠 열기가 뜨거운 지역이다. 특히 휴스턴은 복싱과 MMA 팬층이 두텁기로 알려져 있다. UFC가 장기간 이 도시를 찾지 않았던 만큼, 이번 대회는 단순한 파이트 나이트 이상의 의미를 갖는다. 현지 언론과 팬들은 벌써부터 매진 가능성을 점치고 있으며, 흥행 성공에 대한 기대가 높아지고 있다.

비록 챔피언 타이틀전은 아니지만 메인이벤트의 무게감도 높은 분위기다. 전 챔피언과 톱5 랭커 간의 맞대결은 타이틀 경쟁 구도에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

전 챔피언 션 스트릭랜드는 벨트 재탈환에 대한 의지가 강하다.
스트릭랜드 vs 에르난데스, 미들급 판도 흔들 빅매치

메인 이벤트는 전 UFC 미들급(83.9kg) 챔피언이자 현 랭킹 3위 션 스트릭랜드(34·미국)와 랭킹 4위 앤서니 에르난데스(32·미국)의 5라운드 경기로 펼쳐진다.

스트릭랜드는 특유의 직선적이고 공격적인 복싱 스타일 그리고 강인한 멘탈로 정상에 올랐던 파이터다. 잽과 전진 압박을 중심으로 한 타격 운영 능력은 미들급에서도 손꼽힌다. 챔피언 벨트를 내려놓은 이후에도 여전히 상위권 경쟁력을 유지하며 타이틀 재도전을 노리고 있다.

이에 맞설 에르난데스는 최근 몇 년간 가파른 상승세를 보인 미들급 파이터 중 한 명이다. 강한 체력과 끈질긴 그래플링 그리고 점점 발전해가는 타격 능력을 앞세워 연승을 이어왔다. 특히 상대를 압박해 그라운드로 끌고 가는 능력은 상위 랭커들에게도 위협적인 요소로 평가받는다.

이번 경기는 '타격 중심의 전 챔피언'과 '그래플링 기반의 상승세 파이터'라는 뚜렷한 스타일로 요약된다. 스트릭랜드가 특유의 페이스 조절과 거리 싸움으로 경기를 지배할지 아니면 에르난데스가 체력과 압박으로 흐름을 빼앗을지가 관전 포인트다.

앤서니 에르난데스는 드디어 큰 기회를 잡게 됐다.
타이틀 경쟁의 분수령 될까

현재 UFC 미들급은 치열한 상위권 경쟁이 이어지고 있다. 랭킹 3위와 4위의 맞대결은 사실상 차기 타이틀 도전자 구도에 직접적인 영향을 줄 수 있는 중요한 승부다. 특히 스트릭랜드는 전 챔피언이라는 상징성이 있는 만큼, 승리 시 다시 한 번 타이틀 도전 명분을 확보하게 된다.

에르난데스에게는 이번 경기가 커리어 최대 시험대다. 전 챔피언을 꺾는다면 단숨에 타이틀 경쟁의 중심에 설 수 있다. 단순한 랭킹 상승 이상의 의미를 갖는 이유다. 상승세를 이어가며 '진짜 강자'로 인정받을지, 혹은 경험 많은 베테랑의 벽을 넘지 못하고 한계를 드러낼지는 경기 당일 케이지 위에서 판가름 난다.

휴스턴 팬들 앞에서 펼쳐질 이번 대회는 단순한 지역 이벤트를 넘어, 미들급 판도를 재편할 수 있는 분수령이 될 전망이다.

4년 만에 돌아온 UFC가 어떤 명승부를 남길지, 그리고 스트릭랜드와 에르난데스 중 누가 한 발 더 타이틀에 가까워질지 전 세계 격투기 팬들의 시선이 텍사스로 향하고 있다.

