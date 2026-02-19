4년 만에 휴스턴 찾은 UFC, '스트릭랜드 vs 에르난데스' 빅뱅

▲
타이틀 경쟁의 분수령 될까
현재 UFC 미들급은 치열한 상위권 경쟁이 이어지고 있다. 랭킹 3위와 4위의 맞대결은 사실상 차기 타이틀 도전자 구도에 직접적인 영향을 줄 수 있는 중요한 승부다. 특히 스트릭랜드는 전 챔피언이라는 상징성이 있는 만큼, 승리 시 다시 한 번 타이틀 도전 명분을 확보하게 된다.
에르난데스에게는 이번 경기가 커리어 최대 시험대다. 전 챔피언을 꺾는다면 단숨에 타이틀 경쟁의 중심에 설 수 있다. 단순한 랭킹 상승 이상의 의미를 갖는 이유다. 상승세를 이어가며 '진짜 강자'로 인정받을지, 혹은 경험 많은 베테랑의 벽을 넘지 못하고 한계를 드러낼지는 경기 당일 케이지 위에서 판가름 난다.
휴스턴 팬들 앞에서 펼쳐질 이번 대회는 단순한 지역 이벤트를 넘어, 미들급 판도를 재편할 수 있는 분수령이 될 전망이다.
4년 만에 돌아온 UFC가 어떤 명승부를 남길지, 그리고 스트릭랜드와 에르난데스 중 누가 한 발 더 타이틀에 가까워질지 전 세계 격투기 팬들의 시선이 텍사스로 향하고 있다.