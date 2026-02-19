4년 만에 휴스턴 찾은 UFC, '스트릭랜드 vs 에르난데스' 빅뱅

UFC 제공

4년 만에 텍사스로 돌아온 UFC 대회의 메인이벤트는 스트릭랜드와 에르난데스가 장식한다.4년 만에 미국 텍사스주 휴스턴을 찾는 UFC가 다시 한 번 뜨거운 밤을 예고했다. 전 미들급 챔피언과 떠오르는 강자의 정면 충돌이 메인이벤트로 확정되며 현지 팬들의 기대감도 최고조에 달하고 있다. 베테랑의 자존심과 신흥 강자의 패기가 교차하는 이번 대회는 미들급 판도에 적지 않은 파장을 일으킬 전망이다.UFC 파이트 나이트 '스트릭랜드 vs 에르난데스'가 오는 2월 22일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 도요타 센터에서 개최된다. 대회가 열리는 장소는 NBA(미 프로농구) 명문팀 휴스턴 로키츠의 홈구장으로도 유명하다. 약 1만 8천여 명을 수용할 수 있는 이 경기장은 예전부터 적지 않은 격투 스포츠 이벤트를 개최해 왔다.텍사스는 전통적으로 격투 스포츠 열기가 뜨거운 지역이다. 특히 휴스턴은 복싱과 MMA 팬층이 두텁기로 알려져 있다. UFC가 장기간 이 도시를 찾지 않았던 만큼, 이번 대회는 단순한 파이트 나이트 이상의 의미를 갖는다. 현지 언론과 팬들은 벌써부터 매진 가능성을 점치고 있으며, 흥행 성공에 대한 기대가 높아지고 있다.비록 챔피언 타이틀전은 아니지만 메인이벤트의 무게감도 높은 분위기다. 전 챔피언과 톱5 랭커 간의 맞대결은 타이틀 경쟁 구도에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문이다.