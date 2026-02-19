보되/글림트 돌풍, 지난 시즌 준우승 인테르 밀란 3-1로 꺾어

AFP=연합뉴스

큰사진보기 ▲보되/글림트의 옌스 페터 하우게가 노르웨이 보되에서 열린 챔피언스 리그 축구 경기에서 인테르 밀란을 상대로 득점한 후 팀 동료들과 함께 기뻐하고 있다. 2026.2.18 AFP=연합뉴스

64분에는 보되/글림트 핵심 선수들이 더 완벽한 조직력으로 인테르 밀란 수비라인을 완전히 무너뜨렸다. 첫 골 주인공 브룬스타드 페트의 결정적인 스루패스가 인테르 밀란 오프 사이드 함정을 완벽하게 허물었고 올레 디드릭 블롬베르그가 골 욕심을 비우고 카스퍼 바르스트 회그에게 빈 골문 왼발 쐐기골 기회를 만들어준 것이다.



지난 달 맨체스터 시티를 3-1로 이길 때도 카스퍼 바르스트 회그가 블롬베르그의 2도움을 받아 2골을 넣었고 옌스 페테르 하우게가 세 번째 골 마침표를 찍었다는 것을 감안하면 인테르 밀란이 맨시티나 AT 마드리드의 패배 교훈을 제대로 살피지 못한 것처럼 보인다.



인테르 밀란을 이끌고 있는 루마니아 전설 크리스티안 키부 감독은 75분에 루이스 엔리케를, 76분에 요안 보니와 피오트르 지엘린스키를 교체 멤버로 들여보내 1골이라도 더 따라붙기를 원했지만 니키타 하이킨 골키퍼가 지키고 있는 보되/글림트 골문을 더 이상 열지는 못했다.



이제 두 팀은 오는 25일 장소를 밀라노에 있는 스타디오 산 시로로 옮겨 다시 만나게 된다.



2025-26 UEFA 챔피언스리그 16강 플레이오프 1차전 결과

(2월 19일 오전 5시, 아스마이라 슈타디온, 보되)



★ 보되/글림트 3-1 인테르 밀란 [골, 도움 기록 : 손드레 브룬스타드 페트(20분,도움-카스퍼 바르스트 회그), 옌스 페테르 하우게(61분,도움-카스퍼 바르스트 회그), 카스퍼 바르스트 회그(64분,도움-올레 디드릭 블롬베르그) / 피오 에스포시토(30분)]



◇ 16강 플레이오프 1차전 나머지 결과(왼쪽이 홈 팀)



★ 카라바흐 FK(아제르바이잔) 1-6 뉴캐슬 유나이티드(잉글랜드)

★ 클뤼브 브뤼헤(벨기에) 3-3 아틀레티코 마드리드(스페인)

★ 올림피아코스(그리스) 0-2 바이에르 04 레버쿠젠(독일)



◇ 16강 플레이오프 2차전 일정(2월 25일, 왼쪽이 홈 팀)



★ 인테르 밀란 - 보되/글림트 (스타디오 산 시로, 밀라노)

★ 아틀레티코 마드리드 - 클뤼브 브뤼헤 (에스타디오 메트로폴리타노, 마드리드)

★ 바이에르 04 레버쿠젠 - 올림피아코스 (바이아레나, 레버쿠젠)

★ 뉴캐슬 뉴나이티드 - 카라바흐 FK (세인트 제임스 파크, 뉴캐슬)



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 보되/글림트의 옌스 페터 하우게가 노르웨이 보되에서 열린 챔피언스 리그 축구 경기에서 인테르 밀란을 상대로 득점한 후 팀 동료들과 함께 기뻐하고 있다. 2026.2.1864분에는 보되/글림트 핵심 선수들이 더 완벽한 조직력으로 인테르 밀란 수비라인을 완전히 무너뜨렸다. 첫 골 주인공 브룬스타드 페트의 결정적인 스루패스가 인테르 밀란 오프 사이드 함정을 완벽하게 허물었고 올레 디드릭 블롬베르그가 골 욕심을 비우고 카스퍼 바르스트 회그에게 빈 골문 왼발 쐐기골 기회를 만들어준 것이다.지난 달 맨체스터 시티를 3-1로 이길 때도 카스퍼 바르스트 회그가 블롬베르그의 2도움을 받아 2골을 넣었고 옌스 페테르 하우게가 세 번째 골 마침표를 찍었다는 것을 감안하면 인테르 밀란이 맨시티나 AT 마드리드의 패배 교훈을 제대로 살피지 못한 것처럼 보인다.인테르 밀란을 이끌고 있는 루마니아 전설 크리스티안 키부 감독은 75분에 루이스 엔리케를, 76분에 요안 보니와 피오트르 지엘린스키를 교체 멤버로 들여보내 1골이라도 더 따라붙기를 원했지만 니키타 하이킨 골키퍼가 지키고 있는 보되/글림트 골문을 더 이상 열지는 못했다.이제 두 팀은 오는 25일 장소를 밀라노에 있는 스타디오 산 시로로 옮겨 다시 만나게 된다.(2월 19일 오전 5시, 아스마이라 슈타디온, 보되)[골, 도움 기록 : 손드레 브룬스타드 페트(20분,도움-카스퍼 바르스트 회그), 옌스 페테르 하우게(61분,도움-카스퍼 바르스트 회그), 카스퍼 바르스트 회그(64분,도움-올레 디드릭 블롬베르그) / 피오 에스포시토(30분)](왼쪽이 홈 팀)★ 카라바흐 FK(아제르바이잔) 1-6 뉴캐슬 유나이티드(잉글랜드)★ 클뤼브 브뤼헤(벨기에) 3-3 아틀레티코 마드리드(스페인)★ 올림피아코스(그리스) 0-2 바이에르 04 레버쿠젠(독일)(2월 25일, 왼쪽이 홈 팀)(스타디오 산 시로, 밀라노)★ 아틀레티코 마드리드 - 클뤼브 브뤼헤 (에스타디오 메트로폴리타노, 마드리드)★ 바이에르 04 레버쿠젠 - 올림피아코스 (바이아레나, 레버쿠젠)★ 뉴캐슬 뉴나이티드 - 카라바흐 FK (세인트 제임스 파크, 뉴캐슬) 축구 보되글림트 챔피언스리그 인테르밀란 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원 심재철 (soccer) 내방 구독하기

페이스북 인천 대인고등학교에서 교사로 일합니다. 축구 및 라켓 스포츠 기사, 교육 현장의 이야기를 여러분과 나누고 싶습니다. 이 기자의 최신기사 데지레 두에의 왼발 2골 'PSG', 모나코 상대로 UCL 대역전승

마누엘 아칸지(왼쪽)와 보도/글림트의 노르웨이 포워드 10번 옌스 페터 하우게가 노르웨이 보도의 아스프미라 경기장에서 열린 UEFA 챔피언스리그 1차전 플레이오프 축구 경기 보도/글림트 대 인테르 밀란 동안 공을 두고 경쟁하고 있다. 2026.2.18셰틸 크누트센 감독이 이끌고 있는 FK 보되/글림트(노르웨이)가 한국 시각으로 19일(수) 오전 5시 보되에 있는 아스마이라 슈타디온에서 벌어진 2025-26 UEFA 챔피언스리그 16강 플레이오프 1차전 인테르 밀란(이탈리아)과의 홈 게임에서 간판 미드필더 카스퍼 바르스트 회그의 1골 2도움 맹활약에 힘입어 3-1로 완승을 거두고 2차전을 위해 밀라노로 날아가는 발걸음을 한결 가볍게 만들었다.밀라노도 현재 동계 올림픽을 열고 있을 정도로 이탈리아에서는 조금 쌀쌀한 도시이기는 하지만 이날 노르웨이 보되의 기온은 -3℃까지 내려가 꽤 추웠다. 더구나 아스마이라 슈타디온 피치는 인조잔디이기 때문에 어웨이 팀 인테르 밀란 선수들이 어려움을 느낄 수밖에 없는 환경이었다.지난 달 21일 맨체스터 시티와의 리그 페이즈 홈 게임에서 FK 보되/글림트가 3-1로 이긴 것도 놀라운 일이었지만 그로부터 8일 뒤 스페인 마드리드에서 열린 아틀레티코 마드리드와의 어웨이 게임까지 2-1로 이긴 것은 FK 보되/글림트를 결코 쉽게 볼 수 없다는 것을 분명히 가르쳐주는 사건이었다.챔피언스리그 16강 플레이오프 대진표가 발표되었을 때 인테르 밀란도 맨시티나 AT 마드리드처럼 어려움을 겪을 줄은 알았지만 막상 뚜껑을 열어보니 FK 보되/글림트와의 어웨이 게임은 훨씬 어려움이 컸다. 피오르드 협곡의 노랑 돌풍이 예상보다 강하다는 것을 실감할 수 있는 결과였다.홈 팀 FK 보되/글림트의 첫 골이 게임 시작 후 20분 만에 나왔다. 간판 미드필더 카스퍼 바르스트 회그가 감각적인 원 터치 패스로 손드레 브룬스타드 페트의 오른발 첫 골을 도운 것이다. 인테르 밀란 수비수들이 보되/글림트 미드필더 호콘 에브옌의 왼발 스루패스 각도를 쉽게 예측하지 못한 이유도 있었다.그래도 지난 시즌 챔피언스리그 준우승 팀 인테르 밀란은 10분 뒤에 귀중한 동점골을 만들어냈다. 니콜로 바렐라의 오른쪽 측면 크로스를 받아 카를로스 아우구스토가 헤더슛을 시도한 순간 보되/글림트 수비수 몸에 맞고 떨어진 공을 인테르 밀란 유망주 피오 에스포시토가 기막히게 돌아서며 오른발 터닝슛으로 꽂아넣은 것이다.1-1 점수판 그대로 후반이 시작되고 얼마 지나지 않아 인테르 밀란 간판 골잡이 라우타로 마르티네스의 결정적인 오른발 슛(46분)이 역전골로 들어가는 줄 알았지만 보되/글림트 골문 오른쪽 기둥에 맞고 나왔다. 전반 26분 마테오 다르미안의 오른발 슛 골대 불운이 계속 이어진 것이라고 할 수 있다.그리고 후반 중간에 홈 팀 보되/글림트의 멋진 승리 공식이 3분 간격으로 적중했다. 61분에 카스퍼 바르스트 회그의 짧은 횡 패스를 받은 옌스 페테르 하우게가 왼발 강슛으로 인테르 밀란 골문 왼쪽 톱 코너를 뚫어버린 것이다.