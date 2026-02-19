보되/글림트 돌풍, 지난 시즌 준우승 인테르 밀란 3-1로 꺾어

▲
보되/글림트의 옌스 페터 하우게가 노르웨이 보되에서 열린 챔피언스 리그 축구 경기에서 인테르 밀란을 상대로 득점한 후 팀 동료들과 함께 기뻐하고 있다. 2026.2.18AFP=연합뉴스
64분에는 보되/글림트 핵심 선수들이 더 완벽한 조직력으로 인테르 밀란 수비라인을 완전히 무너뜨렸다. 첫 골 주인공 브룬스타드 페트의 결정적인 스루패스가 인테르 밀란 오프 사이드 함정을 완벽하게 허물었고 올레 디드릭 블롬베르그가 골 욕심을 비우고 카스퍼 바르스트 회그에게 빈 골문 왼발 쐐기골 기회를 만들어준 것이다.
지난 달 맨체스터 시티를 3-1로 이길 때도 카스퍼 바르스트 회그가 블롬베르그의 2도움을 받아 2골을 넣었고 옌스 페테르 하우게가 세 번째 골 마침표를 찍었다는 것을 감안하면 인테르 밀란이 맨시티나 AT 마드리드의 패배 교훈을 제대로 살피지 못한 것처럼 보인다.
인테르 밀란을 이끌고 있는 루마니아 전설 크리스티안 키부 감독은 75분에 루이스 엔리케를, 76분에 요안 보니와 피오트르 지엘린스키를 교체 멤버로 들여보내 1골이라도 더 따라붙기를 원했지만 니키타 하이킨 골키퍼가 지키고 있는 보되/글림트 골문을 더 이상 열지는 못했다.
이제 두 팀은 오는 25일 장소를 밀라노에 있는 스타디오 산 시로로 옮겨 다시 만나게 된다.
2025-26 UEFA 챔피언스리그 16강 플레이오프 1차전 결과
(2월 19일 오전 5시, 아스마이라 슈타디온, 보되)
★ 보되/글림트 3-1 인테르 밀란
[골, 도움 기록 : 손드레 브룬스타드 페트(20분,도움-카스퍼 바르스트 회그), 옌스 페테르 하우게(61분,도움-카스퍼 바르스트 회그), 카스퍼 바르스트 회그(64분,도움-올레 디드릭 블롬베르그) / 피오 에스포시토(30분)]
◇ 16강 플레이오프 1차전 나머지 결과
(왼쪽이 홈 팀)
★ 카라바흐 FK(아제르바이잔) 1-6 뉴캐슬 유나이티드(잉글랜드)
★ 클뤼브 브뤼헤(벨기에) 3-3 아틀레티코 마드리드(스페인)
★ 올림피아코스(그리스) 0-2 바이에르 04 레버쿠젠(독일)
◇ 16강 플레이오프 2차전 일정
(2월 25일, 왼쪽이 홈 팀)
★ 인테르 밀란 - 보되/글림트
(스타디오 산 시로, 밀라노)
★ 아틀레티코 마드리드 - 클뤼브 브뤼헤 (에스타디오 메트로폴리타노, 마드리드)
★ 바이에르 04 레버쿠젠 - 올림피아코스 (바이아레나, 레버쿠젠)
★ 뉴캐슬 뉴나이티드 - 카라바흐 FK (세인트 제임스 파크, 뉴캐슬)