솔직한 테토녀·신중한 에겐남, '나는 솔로' 대혼돈의 러브라인

▲나는솔로30기 SBS ENA

<나는 솔로> 30기의 러브라인이 솔직한 여성과 신중한 남성들의 극명한 성향차이로 인하여 예측불허의 양상으로 흘러갔다.



18일 방송된 SBS Plus와 ENA의 리얼 연애예능 <나는 솔로> 241회에서는 30기 출연자들의 본격적인 로맨스 현장이 전개됐다.



변호사인 영식과 건설회사 직원인 영자는 1대 1 데이트에 돌입했다. 영자는 초보운전자인 영식을 위하여 이런저런 가이드를 해주며 분위기를 이끌었다. 운전이 서툴어서 미안하다는 영식에게 영자는 "그럴수 있다. 처음부터 잘하는 사람이 어디 있느냐"고 격려했다. 영식은 영자의 배려넘치는 태도에 고마움을 드러냈다.



두 사람은 횟집에 도착하여 편안한 대화를 이어갔다. 영자는 "어차피 잠깐인 인생인데 세상의 모든 일에 관심을 가질 필요는 없다고 생각한다"며 트렌드나 물욕에 초탈한 소신을 드러냈다. 영자는 명품백 가방 대신 저렴한 쇼핑백이나 비닐봉지를 들고 다닌다거나, 여행스타일 역시 초반 계획만 준비해두고 나머지는 현장에서 즉흥적으로 결정한다며 털털한 면모를 드러냈다.



영식은 영자의 솔직하고 엉뚱한 모습에 반했다. "영자를 보고 사람이 굳건하다는 느낌이 들었다. 저는 이제 다른 분을 알아보지 않아도 될 것 같다"며 영자에 대한 확신이 깊어진 모습을 보였다. 영자도 "대화를 나누고 관계가 더 깊어진 느낌이다. 설레기 시작한 것 같다"며 영식에 대한 호감을 드러냈다.



부끄러움이 많은 '샤이보이' 영철은 순자-옥순과의 2대 1 데이트를 진행했다. 11년 간의 인생 유일한 장기 연애 이후 더 이상 연애 경험이 없다는 영철은, 활달한 여성들과의 다대일 데이트에 손을 벌벌 떨거나 진땀을 흘렸다. 순자는 "영철님의 매력포인트는 부끄러움을 타는 모습이다. 함께 있으면 편하고 안정감있고 신뢰할수 있는 사람"이라고 호평했다.



세 사람은 식사후 숙소로 돌아가 1대 1 대화를 진행했다. 영철은 먼저 옥순을 불러 야외에서 대화를 나눴다. 하지만 취미에 관한 가벼운 이야기가 오고가던 중 영철은 추위를 핑계로 급하게 대화를 종료했다. 옥순은 "이게 뭔 대화인가 싶었다. 1대 1 대화에서 영양가가 전혀없었다"며 황당한 표정을 감추지 못했다.



반면 영철은 순자와의 대화에서는 "순자님과 이야기해보고 싶었다. 제가 대화해보고 싶었던 사람이 와주셔서 좋았다"고 수줍어하면서도 자신의 마음을 적극 표현했다. 옥순은 자신과 달리 순자와의 대화가 더 길어진 것을 깨닫고 영철의 마음을 눈치챘다.



데이트를 마친 후 영철은 제작진에게 "텐션이 많이 높은 옥순과는 맞지않는 느낌이다. 순자는 제게 부족한 부분을 바로잡아줄 수 있는 느낌을 받았다. 옥순에게도 호감은 있지만 순자에게 마음이 더 기운다"고 밝혔다.



모든 데이트를 마친 남녀들은 공용 거실에 모였다. 좀 전의 대화가 마음에 걸렸던 옥순은, 영철을 불러내 '대화 순서'의 의미를 물으며 혹시 순자에게 더 큰 마음이 큰 것인지 속마음을 직접 확인하려했다.



옥순의 질문을 '누구를 더 좋아하는지'에 대한 분명한 입장표명 요구로 받아들인 영철은 어쩔줄 몰라하며 난감한 기색을 드러냈다. 타인에게 싫은 소리를 하기 힘든 성격의 영철은 혼자만의 시간을 가지며 옥순에게 이야기를 어떻게 해야할지 고민에 깊은 빠졌다.



영철은 제작진과의 인터뷰를 마치고, 옥순과 늦은 새벽에야 비로소 힘겹게 '거절'의 의사를 돌려서 전달했다. 영철의 답을 듣기 위해 졸음을 참으며 늦게까지 기다렸던 옥순은 "아까 말해줬으면 좋잖아. 나 너무 졸리다"면서 쓴 웃음을 짓고 말았다. 그렇게 불과 2일차 밤에 영철과 옥순의 관계는 종지부를 찍었다.



한편 '고독정식'을 먹은 영수는 "지금 완전 혼란"이라는 속내를 밝혔다. 영수는 낮에 장시간 호의적인 대화를 나눈 영자에게 선택받지 못한 충격을 밝히며 "제가 대화를 하면서 영자님에게 실수한게 있나라는 생각이 많아졌다"는 고민에 빠졌다.



영호는 영자에게 일대일 대화를 신청했다. 영호는 "만약 호감가진 남자 중 적극적인 대시가 있다면 마음이 바뀔 것 같나?"라고 질문을 던졌지만 영자는 "그럴 수도 있지만, 영식(에 대한 호감이)이 강력하다"며 1순위가 영식이라는 것을 굳이 감추지 않았다. 영자의 단호한 입장을 확인하고 영호는 마음을 정리했다.



한편 영호로부터 영자의 속마음을 듣게 된 영수는 더욱 고민이 깊어졌다. 결국 영수는 영자에게 먼저 다가가 대화를 신청하지 못하고 끝내 소득없이 2일차를 종료했다.



다음날 순자는 영수와 아침 산책시간을 통하여 대화를 나눴다. 순자는 이성적인 끌림이 있는 영수와, 안정감을 주는 주는 영철 사이에서 고민을 드러냈다. 순자는 전날 영수를 선택하지 않은 이유에 대하여 "한번 튕겨봤다. 너무 쉽게 선택하면 재미없을 수 있지않나"며 관심을 표현했다.



하지만 여전히 전날의 충격에서 멘탈이 회복되지 않은 영수는 "한명은 같이 있으면 되게 편하고(순자), 한 명은 특별한 이유없이 궁금하고 끌리는(영자) 사람이다. 끌림이 있는 사람에게 조금 더 마음이 크다"라며 아직 영자에 대한 미련이 더 깊다는 것을 돌려서 표현했다.



한편 영자도 아직 영수에게 관심이 남아있었다. 영자는 영식에 대한 호감을 인정하면서도 "일단은 그런데 어떻게 될지 모른다"고 의미심장한 이야기를 꺼냈다. 2순위 데이트가 있으면 누구를 선택하겠느냐는 질문에 영자는 망설임없이 "전 영수님"을 선택했다. 마침 영수가 들어오며 영자와 대화를 나눌 기회가 생겼으나 곧바로 옥순이 영수에게 산책을 제안하며 두 사람의 타이밍은 다시한번 어긋났다.



영수는 호감을 표시하는 옥순에게 동갑내기임에도 "여동생같은 느낌을 받았다"고 털어놓았다. 충격을 받은 옥순은 "여동생이라는 이야기에 정신이 번쩍 들었다. 내가 관계를 주도하자는 생각이 들었다"며 분발을 다짐했다. 또한 자기가 끌리는 사람이 좋다던 영수는 "호감표시를 해주니까 옥순님에게도 관심이 생겼다"며 줏대없이 오락가락하는 모습을 보였다.



사람들과 속마음을 터놓는게 불편한 영철은 일부러 아침부터 멀리 산책을 나가며 혼자만의 시간을 즐겼다. 순자는 대화를 위하여 영철을 계속 찾았지만 만날수 없었다. 여자들간의 대화에서는 혼잣말을 하며 돌아다닌다는 영철의 독특한 기행이 화제로 떠올랐다.



영철에 대하여 호감이 있는 순자는 "낯을 너무 가리는데 귀엽다. 혼자서는 결정 못하는 느낌"이라며 웃음을 터뜨렸다. 반면 회계사인 현숙은 "그런 말을 들으니까 호감도가 더 떨어진다. 자기가 뭘 원하는지 모르고 여자들에게 적극적으로도 하지도 않는다. 지금은 호감도가 제로가 됐다"며 부정적인 평가를 내렸다.



이날의 데이트 일정은 남녀의 '동시 선택'으로 진행됐다. 먼저 낮 데이트를 위한 남자들의 선택에서, 영수는 가장 호감이 있는 영자 대신 놀랍게도 순자를 선택했다. MC들은 "거짓말이다. 이건 좀 진짜 아닌 거 같다"며 솔직하지 못한 영수의 선택에 탄식을 금하지 못했다.



영수는 "표현을 많이 해줬고 밖에서도 데이트 해보고 싶어서 순자를 선택했다"는 이유를 밝혔지만, 한편으로는 "모르겠다. 너무 어렵다"며 마음이 정리되지않은 모습이었다. MC들은 "영수가 아직 자존심을 못 내려놓은 것"이라고 진단했다.



두번째 주자로 나선 영호는 의외로 영숙과 영자를 모두 지나쳐서 현숙을 선택했다. 영호는 "여전히 1순위는 영숙님"이라면서도 "알아보고 싶었던 3명중 유일하게 대화를 못해본 현숙을 택했다"고 밝혔다.



반면 약사인 영숙은 호감 1순위인 연하남 영호를 위하여 아침부터 비장의 데이트룩을 선보이고 은밀하게 피로회복제를 전달하는 등, 최선을 다해 마음을 전했음에도 선택받지 못한데 충격을 받았다. 영숙은 "배신감이 들었다. 왜 나를 선택 안했을까. 피로회복제 줄때 왜 미리 이야기 안해줬을까. 갑자가 뇌세포들이 정신차리고 일하는 느낌이 들었다"며 당혹스러워했다.



영식은 예상대로 영자를 선택했다. 영철은 순자를 선택하며 영수와 2대 1 데이트가 성사됐다. 광수는 옥순에게로 향했다. 그리고 마지막 순서인 상철은 영숙을 택했다. 이로서 상철-영숙과, 영호-현숙은 각각 서로의 호감 1순위 데이트를 상대를 바꾼 모양새가 됐다. 정숙은 아무에게도 선택을 받지못하여 고독정식이 확정됐다.



영숙은 데이트 선택 직후 "(영호에게) 지금 너무 화가 난다"며 분노를 감추지 못했다. 또한 영식-영자 커플은 첫 데이트와 분위기가 확연히 달라져서 적막이 감도는 모습을 보여줬다. 향후 여성들의 선택이 공개될 밤 데이트에서는 심상치않은 러브라인의 지각변동을 예고했다.





추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기