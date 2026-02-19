사이트 전체보기
'햄릿'의 탄생에 상상력을 더한 영화, 클로이 자오 감독의 귀환

'햄릿'의 탄생에 상상력을 더한 영화, 클로이 자오 감독의 귀환

[영화 리뷰] <햄넷>

김형욱(singenv)
26.02.19 17:39최종업데이트26.02.19 17:39
16세기 영국. 매를 돌보고 식물을 들여다보며 자연에서 삶의 위안을 찾는 자유로운 영혼 아녜스는 동생들을 가르치던 라틴어 교사 윌리엄 셰익스피어와 사랑에 빠진다. 이윽고 윌리엄은 아녜스에게 청혼한다. 하지만 마녀로 오인받고 있는 아녜스를 윌리엄의 부모가 순순히 받아들일 리 만무했다. 결국 두 사람은 아이를 먼저 갖는다.

윌리엄은 예술혼에 몸과 마음을 빼앗긴 채, 결혼하고 아이를 가진 뒤에도 런던으로 떠나 연극 배우이자 극작가로서의 꿈을 펼치려 한다. 그렇게 수잔나, 햄넷, 주디스는 아버지가 곁에 없을 때 태어났다. 이후 윌리엄이 어느 정도 성공하면서 가족은 더 큰 집으로 이사하지만, 그는 가끔 집에 들를 뿐이다.

친오빠와 시어머니와 함께 집안을 꾸려 가던 아녜스는 어느 날 주디스를 지켜본다. 그녀 특유의 예지력으로 주디스가 역병에 걸릴 수 있음을 감지한 것이다. 결국 주디스는 역병에 걸리고 만다. 런던에 있던 윌리엄이 급히 달려오는 사이, 촌각을 다투는 상황에서 햄넷이 모두의 인생을 영원히 바꿔 버릴 선택을 하게 되는데….

클로이 자오의 귀환, 셰익스피어를 다시 쓰다

영화 <햄넷>의 한 장면.
영화 <햄넷>의 한 장면.UPI 코리아

클로이 자오 감독은 2021년 영화 <노매드랜드>로 베니스 영화제와 아카데미를 비롯한 주요 시상식을 휩쓸며 당대 최고의 감독으로 자리매김했다. 그러나 같은 해 선보인 마블 영화 <이터널스>의 흥행 실패로 아쉬움을 남겼다. 이후 약 4년 만에 내놓은 작품이 바로 <햄넷>이다.

매기 오패럴의 소설을 원작으로, 클로이 자오 감독과 매기 오패럴이 함께 각본을 쓰고 클로이 자오가 연출을 맡았다. 스티븐 스필버그와 샘 멘데스 등이 제작에 참여했으며, 제시 버클리가 주연을 맡았다. 그녀는 제98회 아카데미 시상식에서 강력한 여우주연상 후보로 거론되고 있다.

영화는 대문호 윌리엄 셰익스피어의 비극 <햄릿>의 탄생을 허구적 상상력 위에 재구성한다. 셰익스피어가 일찍 세상을 떠난 아들 햄넷을 떠올리며 작품을 썼다는 설정이다. 전설과 구전에 기대어 영감을 받았다는 통설을 뒤집고, 개인적 비극에서 예술이 태어났다고 말한다.

영감이 아닌 고통에서 태어난 예술

영화 <햄넷>의 한 장면.
영화 <햄넷>의 한 장면.UPI 코리아

우리는 흔히 예술에 '위대함'이 담보되어 있다고 믿는다. 마치 절대적 존재의 힘이 내려와 예술가로 하여금 무의식중에 작품을 만들어 내게 한다고 여긴다. 며칠 밤낮을 책상 앞에서 고뇌한 끝에 탄생하는 결과물이라는 통념도 있다. 그러나 <햄넷>은 그 믿음을 뒤집는다.

영화 속에서 윌리엄이 만들어 낸 <햄릿>은 순전히 개인적 경험의 집합체다. 지극히 현실적인 고통에서 출발한다. 살아 있는 한 피할 수 없는 상실의 무게, 그리고 햄넷의 죽음을 떠올릴 때 결코 스스로 죽음을 선택할 수 없는 마음. 그는 그 모순과 번민을 예술로 승화해 인물을 만들고, 상황을 설정하고, 대사를 써 내려간다.

그렇게 "죽느냐 사느냐, 그것이 문제로다"라는 대사가 탄생한다. 인류를 관통하는 철학적 선언이라기보다, 지극히 개인적이고 현실적인 질문에서 비롯되었다는 해석이다. 설득력 있는 팩션이자, 동시에 극히 영화적인 상상이다. 그러나 이 작품의 방점은 다른 곳에 찍혀 있다.

아녜스, 상실을 견디는 얼굴

영화 <햄넷>의 한 장면.
영화 <햄넷>의 한 장면.UPI 코리아

그 중심에는 아녜스가 있다. 제시 버클리가 압도적인 연기로 구현한 아녜스는 신비로운 존재로 등장한다. 숲을 제 집처럼 드나들며 동식물을 스스럼없이 대하는 모습은 현실과 동떨어져 보인다. 그러나 윌리엄과 사랑에 빠지고 아이를 낳으며, 그녀는 두 발을 단단히 현실에 디딘다. 윌리엄이 꿈을 좇아 멀어질 때조차 말이다.

몇몇 장면에서 터져 나오는 그녀의 절규는 섬뜩할 정도다. 마치 새끼를 잃은 어미의 포효 같다. 슬픔을 넘어선 분노가 느껴진다. 마지막 10분, 그녀의 변화는 관객을 눈물짓게 하기에 충분하다. 상실의 고통 속에서 무너져 내리던 인물이 끝내 상실을 끌어안는 순간, 그 표정은 황홀할 만큼 깊다.

상실은 상상만으로도 금식(禁食)과도 같은 고통을 수반한다. 누구에게도 오지 않기를 바라지만, 결국 누구나 맞닥뜨려야 할 시간이다. 그때 우리는 무엇을 할 수 있을까. 상실의 순간, '죽느냐 사느냐'는 추상적 명제가 아니라 눈앞에 닥친 현실이 된다.
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com과 contents.premium.naver.com/singenv/themovie에도 실립니다.
햄넷 윌리엄셰익스피어 아그네스 사랑 상실

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
김형욱 (singenv) 내방

冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

이 기자의 최신기사 "어른들은 왜 쓸데없는 말을 해요?" 초등학생이 던진 한 방