'햄릿'의 탄생에 상상력을 더한 영화, 클로이 자오 감독의 귀환

16세기 영국. 매를 돌보고 식물을 들여다보며 자연에서 삶의 위안을 찾는 자유로운 영혼 아녜스는 동생들을 가르치던 라틴어 교사 윌리엄 셰익스피어와 사랑에 빠진다. 이윽고 윌리엄은 아녜스에게 청혼한다. 하지만 마녀로 오인받고 있는 아녜스를 윌리엄의 부모가 순순히 받아들일 리 만무했다. 결국 두 사람은 아이를 먼저 갖는다.윌리엄은 예술혼에 몸과 마음을 빼앗긴 채, 결혼하고 아이를 가진 뒤에도 런던으로 떠나 연극 배우이자 극작가로서의 꿈을 펼치려 한다. 그렇게 수잔나, 햄넷, 주디스는 아버지가 곁에 없을 때 태어났다. 이후 윌리엄이 어느 정도 성공하면서 가족은 더 큰 집으로 이사하지만, 그는 가끔 집에 들를 뿐이다.친오빠와 시어머니와 함께 집안을 꾸려 가던 아녜스는 어느 날 주디스를 지켜본다. 그녀 특유의 예지력으로 주디스가 역병에 걸릴 수 있음을 감지한 것이다. 결국 주디스는 역병에 걸리고 만다. 런던에 있던 윌리엄이 급히 달려오는 사이, 촌각을 다투는 상황에서 햄넷이 모두의 인생을 영원히 바꿔 버릴 선택을 하게 되는데….