'4쿼터 연속 16득점-위닝 자유투' 클러치타임 지배한 박지수

KB 박지수(WKBL 제공)여자프로농구 청주 KB스타즈가 클러치타임을 지배한 '에이스' 박지수의 놀라원 원맨쇼를 앞세워 용인 삼성생명에 극적인 역전승을 거두고 선두싸움에 불을 붙였다.18일 용인체육관에서 열린 'BNK금융 2025-26 여자프로농구' 경기에서 KB는 삼성생명에 접전 끝에 74-73, 1점차로 승리했다. 박지수가 4쿼터에만 18점을 몰아넣으며 25점 12리바운드로 맹활약하며 승리를 견인했다.시즌 17승(8패)째를 거둔 KB는 선두 부천 하나은행(17승7패)을 반경기 차로 바짝 추격했다. 반면 삼성생명은 12승13패로 아산 우리은행, 부산 BNK와 공동 3위가 됐다.KB는 박지수가 3쿼터까지 7점으로 꽁꽁 묶이며 고전했다. 삼성생명은 3쿼터가 종료될 때까지 58-50으로 리드했고 4쿼터 초반 10점차까지 점수를 벌리며 여유롭게 승기를 잡는 듯했다.마지막 쿼터 들어 드디어 박지수가 각성했다. 4쿼터에 KB가 올린 24점중 18점이 박지수의 개인 득점이었다.쿼터 초반에 터진 이채은과 강이슬의 3점슛을 제외하면, 종료 7분여부터 KB가 올린 막판 16점은 모두 박지수 혼자 몰아넣었다.종료 3분을 남겨놓고 KB는 65-73, 8점차로 여전히 끌려가고 있었다. 박지수는 전반과 달리 적극적인 림어택으로 골밑을 집중 공략했다. 또한 배혜윤의 골밑슛을 블록으로 저지하고 24초 바이얼레이션을 이끌어내는 등 공수 양면에서 맹활약했다.종료 23초 전에는 KB가 71-73으로 추격한 상황에서 다시 박지수가 골밑 공략으로 동점에 이은 보너스 앤드원까지 얻어내며 포효했다. 박지수는 추가 자유투를 깔끔하게 성공시키며 기어코 역전을 만들어냈다.삼성생명은 작전타임을 거쳐 마지막 공격에서 재역전을 노렸으나, 이혜란이 던진 두번의 슛시도가 연달아 림을 외면했다. 박지수가 마지막 귀중한 수비 리바운드를 잡아내며 종료 버저가 올렸다.KB는 마지막 3분여 동안 삼성생명의 공격을 무득점으로 막아내며 귀중한 1점차 역전승을 거뒀다. 박지수의 마지막 자유투는 결국 이날의 위닝샷이 됐다. 또한 박지수 외에도 허예은(16점 9어시스트), 강이슬(15점), 이채은(11점)도 나란히 두 자릿수 득점을 올리며 승리에 일조했다.KB는 올시즌 튀르키예 무대에서 복귀한 박지수를 앞세워 강력한 우승후보 1순위로 꼽혔다. 하지만 시즌 초중반, 이상범 감독이 이끄는 부천 하나은행의 돌풍에 밀리며 초반 순위싸움에서 다소 고전했다. 여기에 박지수 역시 잔부상과 경기감각 저하로 초반 결장기간이 있었고, 복귀하고 나서도 출전시간을 신중하게 관리받으면서 최상의 컨디션을 보여주지 못했다.하지만 박지수가 후반기들어 점차 제 기량을 되찾으면서 KB도 급격한 상승세를 타고 있다. 박지수는 지난 4라운드 5경기에 모두 출전해 평균 25분 13초를 뛰며 17.0점, 12.2리바운드, 2.8어시스트, 0.6스틸, 3.2블록슛을 기록하며 라운드 MVP를 수상해 이미 자신이 보유한 자신이 역대 최다 수상 기록을 19회로 늘리기도 했다.5라운드에서도 KB는 꼴찌 신한은행에게 한 차례 덜미를 잡히기도 했지만, 1위 싸움을 펼치고 있는 하나은행을 격파하는 등 4승 1패로 상승세를 이어가고 있다. 박지수는 5라운드 전경기 더블-더블 행진을 이어가는 등 올시즌 19경기에 출전해 16.2점(3위), 10.3리바운드(2위) 1.63 블록슛(1위)으로 기록을 점점 끌어올리며 맹활약중이다.놀라운 것은 구단의 철저한 관리를 받고 있는 박지수의 평균 출전시간이 23분 13초에 불과한데도 다른 선수들의 풀타임급 스탯을 압도하며 여전히 MVP급의 생산력을 보여주고 있다는 사실이다. 박지수의 파괴력이 살아날수록 KB와 하나은행의 시즌 막바지 선두싸움에도 더욱 불이 붙게 될 전망이다.박지수는 경기 후 인터뷰에서 "마지막 쿼터 득점을 많이 하기는 했지만, 3쿼터까지는 실책도 많았고 부진했다. 팀의 중심을 잘 못잡아 줬다는 생각에 멘탈이 나갈 뻔 했다"며 미소를 지었다. "그래도 경기는 끝까지 해야 한다는 생각에 집중력을 유지해서 막판에 좋은 결과로 이어진 것 같다"는 소감을 남겼다.4쿼터 역대급 클러치타임의 비결에 대해서는 "지난 신한은행전에서 패하고 우리 팀의 뒷심이 강한데 그런 모습을 제대로 보여주지 못했다는 아쉬움이 오늘 경기까지 남아있었다"면서 "어렸을 때부터 대표팀 등을 통해 큰 무대를 많이 경험해본 게 많은 자산이 된 것 같다. 전반에 너무 못했기 때문에 제가 해결해야 한다는 생각도 있었다"고 밝혔다.