일본 강타했던 '채종협 열풍', 한국에서도 이어질까

MBC 드라마는 지난 2024년 5월에 종영한 < 수사반장 1958 >이 최고 시청률 10.8%를 기록한 후 2025년이 끝날 때까지 한 번도 두 자리 수 시청률을 넘긴 드라마를 배출하지 못했다(닐슨코리아 시청률 기준). 작년 MBC 연기대상에서 대상(서강준)과 여자 최우수상(진기주), 조연상(김신록), 올해의 드라마를 휩쓸었던 <언더커버 하이스쿨> 역시 최고 시청률 8.3%로 화제성에 비해 그리 높은 시청률을 기록하진 못했다.
하지만 '믿고 보는 배우' 지성은 달랐다. 지성이 2015년 <킬미, 힐미> 이후 11년 만에 출연한 MBC 드라마 <판사 이한영>은 SBS <모범택시3> 종영 후 가파른 상승세를 보인 끝에 최고 시청률 13.6%를 기록하며 많은 인기 속에 막을 내렸다. 이는 <밤에 피는 꽃>(18.4%)과 <옷 소매 붉은 끝동>(17.4), 빅마우스(13.7%)에 이어 2021년에 신설된 MBC 금토드라마 시청률 역대 4위에 해당하는 기록이다.
<판사 이한영>으로 2026년을 기분 좋게 시작한 MBC는 20일 2026년의 두 번째 금토드라마 <찬란한 너의 계절에>를 선보인다. 시트콤 작가 출신으로 <그녀는 예뻤다>와 <서른이지만 열일곱입니다>를 집필했던 조성희 작가의 신작으로 이성경이 <역도요정 김복주> 이후 10년 만에 MBC 드라마에 출연한다. 그리고 일본에서 '횹사마'로 급부상한 채종협은 <찬란한 너의 계절을>을 통해 MBC 드라마에서 처음 주연을 맡았다.
<스토브리그> 이후 착실히 성장한 유망주