일본 강타했던 '채종협 열풍', 한국에서도 이어질까

TBS 화면 캡처

채종협(오른쪽)은 일본드라마 에 출연하며 일본에서 큰 사랑을 받았다.그렇게 국내에서 배우로 착실히 입지를 넓혀 가던 채종협은 2024년 TBS 드라마 < Eye Love You >를 통해 데뷔 후 처음으로 일본 드라마에 출연했다. < Eye Love You >는 마음의 소리가 들리는 '텔레패스' 초능력을 가진 성공한 초콜릿 기업 사장 모토미야 유리(니카이도 후미 분)와 멸종 위기 동물 연구를 위해 일본 대학에 다니는 한국인 유학생 윤태오(채종협 분)의 러브 스토리를 다룬 멜로 드라마다.채종협은 아직 한국에서 주연으로 확실한 흥행작이 없었기에 일본 드라마 출연도 크게 주목 받지 못했지만 < Eye Love You >는 도쿄 시부야에서 팬 패스티벌을 개최할 정도로 큰 사랑을 받았고 남자주인공 채종협도 일본에서 '횹사마'로 불리며 많은 인기를 끌었다. 실제로 채종협은 2024년 6월부터 10월까지 치바와 고베, 후쿠오카, 오사카, 센다이, 삿포로 등 일본 5개 도시에서 팬미팅 투어를 개최하기도 했다.2024년 여름 김소현과 함께 출연한 tvN 드라마 <우연일까?> 이후 1년 넘게 작품 활동이 뜸했던 채종협은 20일 첫 방송되는 <찬란한 너의 계절에>를 통해 시청자들을 만난다. 2018년 <이리와 안아줘>에서 단역으로 출연했던 채종협이 8년 만에 주연으로 MBC에 '금의환향'하는 셈이다. 채종협은 미친 친화력으로 매일을 신나는 여름방학처럼 사는 미국 애니메이션 스튜디오의 캐릭터 디자이너 선우찬을 연기한다.<찬란한 너의 계절에>에는 이성경이 무겁기보단 단단하고 권위적이기보다는 냉정한 거리감이 느껴지는 국내 최고의 하이엔드 브랜드 '나나 아틀리에'의 수석 디자이너 송하란 역을 맡았다. 이미숙은 1세대 파리 유학파 출신 원로 디자이너이자 한국적 아름다움을 세계에 알린 글로벌 패션 여제 김나나를, 한지현은 나나 아틀리에의 주니어 디자이너이자 언니와 동생 사이에서 치이는 'K 둘째' 송하영을 연기한다.MBC는 오는 4월 <찬란한 너의 계절에> 후속으로 <폭싹 속았수다>의 아이유와 <선재 업고 튀어>의 변우석이 출연하는 대체 역사 드라마 <21세기 대군부인>을 편성했다. 따라서 <찬란한 너의 계절에>는 2026년의 스타트를 끊은 <판사 이한영>과 상반기 최고 기대작 <21세기 대군부인> 사이를 잘 연결해야 할 막중한 임무가 있다. MBC는 일본을 강타했던 '채종협 열풍'이 한국에서도 불어주길 기대하고 있다.