부상 악재에도 3골 폭발…'골때녀' 월드클라쓰, 짜릿한 대승

SBS

SBS '골 때리는 그녀들'팽팽하던 0대 0 균형을 먼저 깬 주인공은 사오리였다. 전반 7분 무렵 구척장신 골키퍼 정다은이 팀 동료의 백패스된 공을 잡는 실수를 범해 간접 프리킥 상황이 발생했다. 사오리가 살짝 앞으로 밀어 준 공을 카라인이 앞으로 몰고 가는 동작을 취해 수비진의 전열을 흐트러뜨려 놓았고, 순간 빈틈을 노린 사오리의 오른발 슛이 그대로 득점으로 연결됐다.후반전 들어 월드클라쓰는 쉼 없이 상대 수비를 뚫고 기회를 만들었지만 좀처럼 추가 득점을 만들지 못했다. 그런데 또 한 번 구척장신의 실책이 점수로 이어졌다. 골키퍼 정다은이 전방으로 공을 찬다는 것이 엘로디의 몸을 맞췄고 굴절된 공이 골문 안으로 들어오는 황당한 장면이 연출된 것.2대 0으로 거의 승기를 굳힌 월드클라쓰는 여기에 만족하지 않았고 종료 직전까지 거칠게 구척장신을 압박했다. 결국 만회골을 넣기 위해 선수 전원이 공격에 나선 구척장신의 빈 공간을 놓치지 않은 사오리가 쐐기골을 성공시키며 3대 0 승리를 완성시켰다.