부상 악재에도 3골 폭발…'골때녀' 월드클라쓰, 짜릿한 대승

김상화(steelydan)
26.02.19 15:02최종업데이트26.02.19 15:02
SBS '골 때리는 그녀들'
<골때녀> 강호 FC 월드클라쓰가 FC 구척장신을 상대로 또 한 번 우위를 입증했다.

지난 18일 방영된 SBS <골 때리는 그녀들>(이하 '골때녀') 제2회 G리그 B조 월드클라쓰 대 구척장신의 경기에서 월드클라쓰가 에이스 사오리의 멀티골을 앞세워 3대 0 완승을 거뒀다.

이로써 월드클라쓰는 <골때녀> 출범 이래 구척장신 상대로 8전 6승 2패로 압도적 우세를 유지하게 됐다. 월드클라쓰는 주전 공격수 제이가 허벅지 부상으로 경기에 출전할 수 없는 위기를 딛고 B조 단독 선두(2승 무패)에 올라섰다.

반면 구척장신은 에이스 허경희의 부상 이탈 속에 팀 조직력마저 흔들리면서 결국 3골 차 대패를 당하고 말았다.

주전 선수들의 연이은 부상

SBS '골 때리는 그녀들'
월드클라쓰와 구척장신 모두 이번 맞대결에선 말 그대로 '차포' 떼고 경기를 치러야 했다. 구척장신은 앞선 액셔니스타전 도중 허경희가 햄스트링 이상 증세로 전열에서 이탈했다.

이에 맞선 월드클라쓰는 신예 에이스 제이뿐만 아니라 나티마저 허벅지 통증 때문에 스타팅에서 제외되는 등 정상 전력을 갖추지 못한 채 1승을 노려야 하는 상황에 놓였다.

월드클라쓰는 이뿐만 아니라 이날 경기 도중 또 다른 멤버 엘로디마저 발목을 다쳐 잠시 벤치로 물러나는 등 연이은 부상자 발생으로 인해 어려움을 겪었다. 하지만 스트라이커 사오리가 흔들리는 팀의 중심을 잡아주면서 의외로 쉽게 해결책을 마련할 수 있었다.

상대 실수 놓치지 않은 월드클라쓰

SBS '골 때리는 그녀들'
팽팽하던 0대 0 균형을 먼저 깬 주인공은 사오리였다. 전반 7분 무렵 구척장신 골키퍼 정다은이 팀 동료의 백패스된 공을 잡는 실수를 범해 간접 프리킥 상황이 발생했다. 사오리가 살짝 앞으로 밀어 준 공을 카라인이 앞으로 몰고 가는 동작을 취해 수비진의 전열을 흐트러뜨려 놓았고, 순간 빈틈을 노린 사오리의 오른발 슛이 그대로 득점으로 연결됐다.

후반전 들어 월드클라쓰는 쉼 없이 상대 수비를 뚫고 기회를 만들었지만 좀처럼 추가 득점을 만들지 못했다. 그런데 또 한 번 구척장신의 실책이 점수로 이어졌다. 골키퍼 정다은이 전방으로 공을 찬다는 것이 엘로디의 몸을 맞췄고 굴절된 공이 골문 안으로 들어오는 황당한 장면이 연출된 것.

2대 0으로 거의 승기를 굳힌 월드클라쓰는 여기에 만족하지 않았고 종료 직전까지 거칠게 구척장신을 압박했다. 결국 만회골을 넣기 위해 선수 전원이 공격에 나선 구척장신의 빈 공간을 놓치지 않은 사오리가 쐐기골을 성공시키며 3대 0 승리를 완성시켰다.

부상 투혼으로 얻은 1승

SBS '골 때리는 그녀들'
월드클라쓰가 구척장신 상대로 압도적 우세(6승 2패)를 지킬 수 있었던 가장 큰 이유는 선수들의 포기하지 않는 투지였다.

이영표 감독이 직접 "경기 MVP는 나티"라고 칭찬할 만큼 나티는 아픈 몸에도 아랑곳없이 탄탄한 수비로 여러 차례 실점 위기를 막아냈다.

발목 치료 후 다시 경기에 투입된 엘로디 역시 감독이 주문하는 강력한 압박으로 상대 골키퍼를 몰아붙인 덕분에 자책골에 가까운 점수를 얻어냈다. 그리고 사오리는 특유의 빠른 발로 구척장신을 괴롭혔고 결국 혼자서 2골을 넣는 맹활약으로 승리에 기여했다.

반면 구척장신은 허경희의 결장 뿐만 아니라 초보 골키퍼 정다은과 이적생 김설희의 연속된 실책이 실점으로 연결되는 어려움을 겪었다. 주전 부상 외에도 경험 부족에 따른 심리적 압박감이 패배의 큰 원인으로 작용한 만큼 구척장신이 4강 진출을 위해선 마지막 1경기에 앞서 해법을 찾아야만 한다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
골때리는그녀들 골때녀

김상화 (steelydan) 내방

jazzkid@naver.com

