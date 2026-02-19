강원FC, 첫 ACLE 무대에서 16강 대업 달성

처음으로 나간 아시아 무대에서 곧바로 16강 직행이라는 업적을 달성한 강원이지만, 더 높은 곳과 K리그에서 성과를 내기 위해서는 '마무리 부족' 문제를 해결해야만 한다.정경호 감독이 이끄는 강원FC는 18일 오후 7시 호주 멜버른에 자리한 렉탱귤러 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 동아시아 그룹 7차전에서 멜버른 시티(호주)와 0-0 무승부를 기록했다. 이로써 강원은 2승 3무 3패 승점 9점 8위에, 멜버른은 4승 2무 2패 승점 14점 5위로 조별리그를 마감했다.16강으로 올라가기 위해서 반드시 승점 3점이 절실했던 강원이었다. 경기 시작 전 승점 8점으로 토너먼트 직행 마지노선에 자리하고 있었던 이들은 승점 3점이면, 자력으로 다음 단계로 올라설 가능성이 컸다. 승점 동률을 이루고 있는 울산이 상하이 포트 원정 경기에서 다득점 승리를 거두지 않는 이상 강원은 다음 단계로 향할 수 있는 유리한 고지에 있었다.정 감독도 사전 기자회견을 통해 "굉장히 먼 원정이고 선수들의 피로도는 있지만 동기 부여가 잘 됐다. 이번 경기를 통해 16강이라는 결과를 얻을 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 강한 의지를 드러냈다. 직전 상하이 선화와 치른 경기와는 다르게 선발에 변화를 줬다. 박청효 골키퍼를 비롯해 고영준·박상혁·김대원·이기혁·서민우·이승원·강투지·강윤구·송준석·강준혁이 나섰다.먼 거리를 이동했지만, 난이도 자체는 괜찮았다. 이미 16강 진출을 확정한 멜버른이었고 동기 부여도 떨어질 수 있었기 때문. 하지만, 막상 경기가 시작된 후에는 전반에만 유효 슈팅 3개나 허용하면서 계속 위기를 맞았다. 박청효 골키퍼의 선방이 없었다면 골을 허용했을 뻔했다.후반에는 신민하·김도현·모재현·이지호·이효빈을 투입하며 득점을 노렸지만, 뚜렷한 변화는 감지되지 않았다. 결국 경기는 그대로 종료됐다.소기의 목적을 달성한 강원이지만, 문제점은 뚜렷하게 나타났다. 이미 16강 직행을 확정한 멜버른을 상대로 주도권을 손에 넣는 모습이었다. 점유율은 51%를 기록하며 공을 잡고 후방에서부터 능동적으로 올라가는 모습을 보여줬고, 수비에서는 위험한 장면이 연출되기도 했으나 유효 슈팅을 박청효가 모두 막아내면서 위기 순간을 넘겼다.모든 게 뜻대로 흘러가며 16강이라는 선물을 팬들에게 새해 선물로 줬으나 지난해부터 이어져 온 마무리 부족 문제는 여전했다. 지난 시즌, 강원 지휘봉을 잡았던 정경호 감독은 후방에서부터 다양한 빌드업 구조를 만들었고, 중앙과 측면에서 유기적인 움직임을 구사하면서 호평을 받았다. 특히 수비를 탄탄하게 한 것은 상당한 강점이었다.준우승을 달성했던 2024시즌에는 리그 최다 득점 1위(62골)라는 강력한 공격력이 이목을 끌었지만, 수비에서 허점이 있었다. 38경기에서 총 56골을 내줬고, 이는 최다 실점 3위에 해당하는 수치였다. 하지만, 지난해 정 감독 부임 후에는 단 41골로 줄여냈으며 이는 최소 실점 1위 전북 현대(32점)에 이은 2위 기록이었다.수비 문제를 해결했던 정 감독의 강원이었지만, 공격에서 애를 먹었다. 지난해 최종 순위 5위로 2시즌 연속 파이널 A라는 성과를 냈지만, 2024년 최고 강점이었던 공격력에서는 단 37골(최소 득점 1위)이라는 실망스러운 결과표를 받았다. 이는 다이렉트 강등을 당한 대구FC(47점)와 승강 플레이오프로 추락했던 제주(40점)·수원FC(51점)보다 못한 기록이다.후반기에는 김천 상무에서 괄목할 만한 성장세를 보여준 박상혁·김대원(전역)과 김건희·모재현(영입)이 팀에 가세하면서 어느 정도 갈증을 달래줬지만, 여전히 아쉬운 것은 사실이었다. 겨울 이적시장에서는 2선에서 창의성을 더해줄 국가대표급 미드필더 고영준을 추가하면서 반전을 노렸지만, 아쉬움이 뒤따르고 있다.직전 상하이 선화전에서는 12개의 슈팅을 날렸으나 단 3개만 유효 슈팅에 꽂히는 아쉬운 결과물을 받았고, 이번 경기에서도 답답함은 이어졌다. 주도적인 흐름과 후방에서 유기적인 빌드업 형태가 나왔던 부분은 긍정적이었으나 공격에서 마무리가 되지 않았다. 선발로 나선 박상혁은 상대 수비와의 경합에서 밀려나면서 아쉬움을 더했고, 측면에서도 해법을 못 찾았다.2선에서는 고영준이 경기 내 최다 기회 창출(3회)을 기록하며 분전했으나 팀은 90분 내내 유효 슈팅 단 1회에 그쳤고, 중거리 슈팅도 수비벽에 막히면서 돌파구를 뚫어내지 못했다. 결과적으로 강원은 16강 진출이라는 대업을 이룩했지만, 아시아 무대에서 더 높은 곳과 이번 시즌 K리그1에서 좋은 성적을 내기 위해서는 마무리 부족 문제를 해결해야만 하는 상황에 놓였다.한편, 강원은 오는 28일, 공교롭게도 본인들에 밀려서 아시아 무대 탈락을 맛본 울산HD와 2026시즌 K리그1 개막전을 치르게 된다.