사이트 전체보기
e스포츠, 전국소년체육대회 정식 종목 채택…10년 만의 공식 무대 복귀

e스포츠, 전국소년체육대회 정식 종목 채택…10년 만의 공식 무대 복귀

5월 부산에서 개최되는 제55회 대회부터 청소년 스포츠 제도권 진입

이영일(ngo201)
26.02.19 09:43최종업데이트26.02.19 09:43
e스포츠가 오는 5월 부산e스포츠경기장에서 열릴 예정인 제55회 전국소년체육대회에서 처음으로 정식 종목으로 채택됐다.
e스포츠가 오는 5월 부산e스포츠경기장에서 열릴 예정인 제55회 전국소년체육대회에서 처음으로 정식 종목으로 채택됐다.한국e스포츠협회

e스포츠가 오는 5월 부산e스포츠경기장에서 열릴 예정인 제55회 전국소년체육대회에서 처음으로 정식 종목으로 채택됐다. 디지털 환경 속에서 성장한 새로운 스포츠인 e스포츠가 마침내 청소년 종합 스포츠 무대에 공식적으로 입성, 제도권 스포츠로 자리 잡는 중요한 전환점이 될 전망이다.

전국소년체육대회는 대한체육회가 주최하고 문화체육관광부와 교육부, 국민체육진흥공단이 후원하는 국내 최대 규모의 학생 종합 체육대회다. 초중학생 선수들이 지역을 대표해 참가하는 만큼 정식 종목 채택 자체가 '공식 스포츠'로서의 의미를 가진다고 할 수 있다.

게임을 넘어선 경쟁 스포츠, e스포츠란 무엇인가

e스포츠(Electronic Sports)는 컴퓨터나 콘솔, 모바일 등 디지털 플랫폼을 활용해 선수들이 전략과 반응 속도, 팀워크를 겨루는 경쟁 스포츠를 말한다. 단순한 놀이로 여겨졌던 게임과 달리 그동안 체계적인 규칙과 리그 운영, 전문 선수·지도자·심판 시스템을 갖춘 현대 스포츠의 한 형태로 발전해 왔다.

특히 빠른 판단력, 협업 능력, 전략 분석, 집중력 등이 경기력의 핵심 요소로 꼽히며 세계적으로는 대형 경기장과 수백만명의 온라인 관중을 확보한 스포츠 산업으로 성장했다. 한국 역시 세계 e스포츠 강국으로 평가받으며 프로 리그로까지 발전해 왔다.

▲지난해 8월 충청북도 제천시에서 열린 제17회 대통령배 아마추어 e스포츠대회(KeG) 전국 결선의 모습.
▲지난해 8월 충청북도 제천시에서 열린 제17회 대통령배 아마추어 e스포츠대회(KeG) 전국 결선의 모습.한국e스포츠협회

10년 만의 공식 무대 복귀…청소년 스포츠 지형 변화 예상

e스포츠는 2014년 제95회 전국체육대회에서 동호인 종목으로 운영된 경험이 있으나 이후 중단됐다. 이번 전국소년체육대회 정식 종목 채택은 약 10년만에 전국 규모 공공 스포츠 무대에 복귀하는 의미를 가진다.

김용대 가재울청소년센터 관장(한국청소년디지털스포츠협회 회장)은 지난 18일 오후 기자와 한 통화에서 이번 정식 종목 채택을 "청소년 스포츠의 패러다임 변화"라고 강조했다. 기존 체육이 신체 활동 중심이었다면 디지털 시대의 청소년들에게 익숙한 경쟁 환경을 스포츠 영역으로 확장했다는 점에서 의미가 크다는 것.

이번 결정이 주목받는 이유는 단순한 인기 반영을 넘어 여러 긍정적 변화가 기대되기 때문이다. 김용대 관장은 "그동안 e스포츠에 재능이 있는 청소년들의 체계적인 지원이 부족했지만 공식 대회 채택을 계기로 훈련·지도·선발 과정이 스포츠 시스템 안에서 운영될 수 있게 될 것으로 보인다"며 환영의 뜻을 표했다.

한국e스포츠협회도 학교 e스포츠 지원 사업을 추진해 교육과정과 연계된 활동을 확대한다는 방침이다. 학업과 취미, 진로 탐색을 동시에 연결하는 새로운 교육 모델이 될지도 주목된다.

제55회 전국소년체육대회 e스포츠 경기는 오는 5월 23일부터 24일까지 부산진구 부산e스포츠경기장에서 열린다. 12·15세 이하 통합부를 대상으로 3인 단체전과 개인전이 진행되며 각 지역 대표 선수들이 참가한다. 지역 선발전은 3월부터 4월 사이 개최될 예정이다.


☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
E스포츠 전국소년체육대회 정식종목 청소년문화 청소년스포츠

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이영일 (ngo201) 내방

사회 부분 기자

이 기자의 최신기사 시민개헌넷 "이 대통령, 국정과제 1호 개헌 약속 이행하라"