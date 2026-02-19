e스포츠, 전국소년체육대회 정식 종목 채택…10년 만의 공식 무대 복귀

한국e스포츠협회

▲지난해 8월 충청북도 제천시에서 열린 제17회 대통령배 아마추어 e스포츠대회(KeG) 전국 결선의 모습.e스포츠는 2014년 제95회 전국체육대회에서 동호인 종목으로 운영된 경험이 있으나 이후 중단됐다. 이번 전국소년체육대회 정식 종목 채택은 약 10년만에 전국 규모 공공 스포츠 무대에 복귀하는 의미를 가진다.김용대 가재울청소년센터 관장(한국청소년디지털스포츠협회 회장)은 지난 18일 오후 기자와 한 통화에서 이번 정식 종목 채택을 "청소년 스포츠의 패러다임 변화"라고 강조했다. 기존 체육이 신체 활동 중심이었다면 디지털 시대의 청소년들에게 익숙한 경쟁 환경을 스포츠 영역으로 확장했다는 점에서 의미가 크다는 것.이번 결정이 주목받는 이유는 단순한 인기 반영을 넘어 여러 긍정적 변화가 기대되기 때문이다. 김용대 관장은 "그동안 e스포츠에 재능이 있는 청소년들의 체계적인 지원이 부족했지만 공식 대회 채택을 계기로 훈련·지도·선발 과정이 스포츠 시스템 안에서 운영될 수 있게 될 것으로 보인다"며 환영의 뜻을 표했다.한국e스포츠협회도 학교 e스포츠 지원 사업을 추진해 교육과정과 연계된 활동을 확대한다는 방침이다. 학업과 취미, 진로 탐색을 동시에 연결하는 새로운 교육 모델이 될지도 주목된다.제55회 전국소년체육대회 e스포츠 경기는 오는 5월 23일부터 24일까지 부산진구 부산e스포츠경기장에서 열린다. 12·15세 이하 통합부를 대상으로 3인 단체전과 개인전이 진행되며 각 지역 대표 선수들이 참가한다. 지역 선발전은 3월부터 4월 사이 개최될 예정이다.