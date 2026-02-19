e스포츠, 전국소년체육대회 정식 종목 채택…10년 만의 공식 무대 복귀

▲
e스포츠가 오는 5월 부산e스포츠경기장에서 열릴 예정인 제55회 전국소년체육대회에서 처음으로 정식 종목으로 채택됐다.한국e스포츠협회
e스포츠가 오는 5월 부산e스포츠경기장에서 열릴 예정인 제55회 전국소년체육대회에서 처음으로 정식 종목으로 채택됐다. 디지털 환경 속에서 성장한 새로운 스포츠인 e스포츠가 마침내 청소년 종합 스포츠 무대에 공식적으로 입성, 제도권 스포츠로 자리 잡는 중요한 전환점이 될 전망이다.
전국소년체육대회는 대한체육회가 주최하고 문화체육관광부와 교육부, 국민체육진흥공단이 후원하는 국내 최대 규모의 학생 종합 체육대회다. 초중학생 선수들이 지역을 대표해 참가하는 만큼 정식 종목 채택 자체가 '공식 스포츠'로서의 의미를 가진다고 할 수 있다.
게임을 넘어선 경쟁 스포츠, e스포츠란 무엇인가
e스포츠(Electronic Sports)는 컴퓨터나 콘솔, 모바일 등 디지털 플랫폼을 활용해 선수들이 전략과 반응 속도, 팀워크를 겨루는 경쟁 스포츠를 말한다. 단순한 놀이로 여겨졌던 게임과 달리 그동안 체계적인 규칙과 리그 운영, 전문 선수·지도자·심판 시스템을 갖춘 현대 스포츠의 한 형태로 발전해 왔다.
특히 빠른 판단력, 협업 능력, 전략 분석, 집중력 등이 경기력의 핵심 요소로 꼽히며 세계적으로는 대형 경기장과 수백만명의 온라인 관중을 확보한 스포츠 산업으로 성장했다. 한국 역시 세계 e스포츠 강국으로 평가받으며 프로 리그로까지 발전해 왔다.