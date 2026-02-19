사이트 전체보기
여자가 바라본 여성 이야기 발칙하게 재해석된 '폭풍의 언덕', 관전 포인트는 셋

발칙하게 재해석된 '폭풍의 언덕', 관전 포인트는 셋

[여자가 바라본 여성 이야기] 영화 <폭풍의 언덕>

장혜령(doona90)
26.02.19 16:56최종업데이트26.02.19 16:56
* 이 기사는 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

욕망과 고통, 뒤틀린 사랑

영화 <폭풍의 언덕> 스틸
영화 <폭풍의 언덕> 스틸워너 브러더스 코리아㈜

영혼의 쌍둥이였던 캐시(마고 로비)와 히스클리프(제이콥 엘로디)는 누구보다도 자극적으로 끌리지만 넘어설 수 없는 장벽으로 괴로워한다. 히스클리프는 캐시의 아버지가 충동적으로 데리고 온 고아로 캐시와 운명으로 얽힌다. 캐시가 히스클리프라는 이름을 지어주며 둘은 남매, 친구 이상의 관계로 성장한다.

하지만 캐시가 부호 에드거(샤자드 라티프)와 결혼을 결심하자 버림받았다고 생각한 히스클리프는 갑자기 떠나 자취를 감춘다. 5년 뒤 히스클리프는 새로운 폭풍의 언덕의 새 주인으로 돌아오지만 예전과는 많은 것이 달라졌다. 그는 이미 다른 남자의 아내가 된 캐시의 곁을 맴돌며 캐시의 삶을 집요하게 흔들어 댄다.

한편, 캐시는 임신했지만 여전히 히스클리프를 연모하고 있었다. 멸문한 언쇼 가에서 탈출을 꿈꾸던 캐시는 사랑 보다 안정을 택했다. 착하고 돈 많은 남편 에드거의 보호 아래 부족함 없이 살아왔던 캐시는 묘한 일탈에 중독되어간다. 다시 만난 둘은 예견된 파멸을 향해 미친 듯이 달려가고야 마는데.

소설을 현대적으로 각색

영화 <폭풍의 언덕> 스틸컷
영화 <폭풍의 언덕> 스틸컷워너 브러더스 코리아㈜

<폭풍의 언덕>은 에밀리 브론테의 소설 <폭풍의 언덕>을 현대적으로 각색한 영화다. 1847년 출간 당시 브론테 자매 사이에서도 유독 저평가된 작품이다. 에밀리 브론테는 언니 샬럿 브론테와 동생 앤 브론테 사이의 둘째였다. 평생 한 편의 소설을 썼으며 30세에 요절하기까지 엘리스 벨이라는 필명으로 등단했다. 자매들 중 소심하고 조용한 성격이었던 에밀리 브론테는 내면의 강단을 지닌 인물이었다.

하지만 생전에는 주목받기는커녕 악평에 시달렸고, 대필 의혹까지 받았다. 하지만 작품은 20세기 들어 영국 최고의 걸작으로 재평가됐다. 영화, 드라마, 연극, 뮤지컬로 수없이 해석되며 비극의 클래식이 된 것이다.

고전의 발칙한 재해석

영화 <폭풍의 언덕> 스틸컷
영화 <폭풍의 언덕> 스틸컷워너 브러더스 코리아㈜

에머랄드 펜넬 감독은 영화 <대니쉬 걸>, <바비> 등에서 배우로 활약했다. 이후 시리즈 <킬링 이브> 시즌2의 각본가로 참여해 먼저 주목받기 시작했다. 장편 데뷔작<프라미싱 영 우먼>과 <솔트번>에서 보여준 파괴적인 욕망을 그대로 이식한 세 번째 영화 <폭풍의 언덕>은 기대와 우려가 공존한다.

첫째, 2대에 걸친 복잡한 관계와 고딕 장르를 덜어내면서 원작 팬의 원성을 샀다. 계급관계, 인간본성, 인종차별 등 사회적 메시지를 배제했다. 특히 주요 인물을 삭제함으로써 캐릭터의 빌드업이 약해진 까닭에 집착에 가까운 사랑과 복수, 미묘한 갈등을 유발하는 넬리(홍 차우)마저도 공감과 이해를 포기하게 만든다. 히스클리프에게 철저히 이용당하는 이사벨라(앨리슨 올리버)의 기이한 행동은 원작의 희생자 역할을 과감히 벗어던지고 욕망에 눈뜬 해방자로 묘사되었다.

둘째, 오직 캐시와 히스클리프의 순정과 욕정, 갈등에만 집중해 압도적인 영상미와 감각적인 음악에 신경 썼다. 고전의 탈을 쓴 도파민이 분출하는 요즘 콘텐츠처럼 느껴진다. 가시 돋친 사랑을 직접 체험하는 듯한 오감각의 작품으로 완성되었다. 자극적인 양극단의 사랑마저도 사랑이라 불릴 수 있다는 믿음을 제공하며, 사랑의 어둡고 음습한 이면을 들춰냈다.

십 대의 성적 욕망을 상징하는 메타포의 활용도 인상적이다. 오프닝의 교수형 장면을 이용해 영화의 성격을 확정하기에 이른다. 암전 화면 너머로 헐떡이는 숨소리는 성애 장면을 떠올리지만 사실은 교수형이 집행 중이다. 전혀 다른 상황을 색다르게 보여줌으로써 신선한 충격을 안긴다. 처음부터 강렬하게 시작되는 둘의 사랑은 죽음을 통해 완성되는 복잡한 애증을 사랑에 빗대며 추악한 모습까지도 들춰내는 과감한 시도를 보였다. 그밖에 생선이 들어간 젤리, 달팽이의 점액질, 찰진 밀가루 반죽 덩어리, 돼지의 피, 날달걀의 끈적거림 등이 육체적으로 끌리는 관계를 상징한다.

마지막으로 바람 잘 날 없는 언덕의 언쇼 가문과 언덕 아래의 드러스크로스 저택의 린튼 가문의 선명한 색감 대비, 문명과 단절된 듯 원시적인 광활함이 펼쳐지는 요크셔 지방의 질감이 인상적이다. 다만 원작 팬의 지지를 얻기는 힘들어 보인다. 2012년 히스클리프를 흑인으로 바꾼 안드리아 아놀드 감독의 재해석 보다 더한 혹평을 피하기는 어려운 분위기다.

폭풍의언덕

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
장혜령 (doona90) 내방

보고 쓰고, 읽고 쓰고, 듣고 씁니다. https://brunch.co.kr/@doona90

이 기자의 최신기사 벌써 두 번째 호흡... 고아성에 칭찬 아끼지 않은 '파반느' 감독