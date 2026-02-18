데지레 두에의 왼발 2골 'PSG', 모나코 상대로 UCL 대역전승

2025-26 UEFA 챔피언스리그 16강 플레이오프 1차전 결과

(2월 18일 오전 5시, 스타드 루이 II, 모나코)

★ AS 모나코 2-3 파리 생 제르맹 [골, 도움 기록 : 폴라린 발로건(55초,도움-알렉산드르 골로빈), 폴라린 발로건(18분,도움-마그네스 아클리오체) / 데지레 두에(29분,도움-브래들리 바르콜라), 아치라프 하키미(41분,도움-데지레 두에), 데지레 두에(67분,도움-워렌 자이르-에메리)]

◇ 16강 플레이오프 1차전 다른 게임(18일) 결과

★ 갈라타사라이(튀르키에) 5-2 유벤투스(이탈리아)

★ SL 벤피카(포르투갈) 0-1 레알 마드리드(스페인)

★ 보루시아 도르트문트(독일) 2-0 아탈란타 BC(이탈리아)

◇ 16강 플레이오프 2차전 일정(2월 26일, 왼쪽이 홈 팀)

★ 파리 생 제르맹 - AS 모나코 (파르크 데 프랭스, 파리)

★ 유벤투스 - 갈라타사라이 (유벤투스 스타디움, 토리노)

★ 레알 마드리드 - SL 벤피카 (에스타디오 산티아고 베르나베우, 마드리드)

★ 아탈란타 BC - 보루시아 도르트문트 (스타디오 디 베르가모, 베르가모)

뎀벨레의 갑작스런 부상으로 27분에 바꿔 들어온 데지레 두에가 2골 1도움 맹활약을 펼치며 펠레 스코어 역전승의 주역이 됐다. UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 16강 직행 티켓을 놓친 디펜딩 챔피언 파리 생 제르맹의 자존심을 그나마 세워준 결과였다.루이스 엔리케 감독이 이끌고 있는 파리 생 제르맹(프랑스)이 한국 시각으로 18일(수) 오전 5시 모나코에 있는 스타드 루이 II에서 벌어진 2025-26 UEFA 챔피언스리그 16강 플레이오프 1차전 AS 모나코(프랑스)와의 어웨이 게임에서 3-2 대역전승을 거두고 16강 티켓에 더 가깝게 다가섰다.헤수스 만자노(스페인) 주심의 킥 오프 휘슬이 울리고 55초만에 모나코의 벼락골이 들어가는 바람에 1만 287명 관중들 모두가 놀랐다. 알렉산드르 골로빈이 왼쪽 끝줄에서 띄운 크로스를 골잡이 폴라린 발로건이 노마크 헤더로 내리꽂은 것이다.홈 팀 AS 모나코는 18분에 추가골까지 만들어냈으니 16강 티켓을 손에 쥔 것처럼 좋아했다. 마그네스 아클리오체의 가운데 스루패스를 받은 폴라린 발로건이 빠르게 달려들어가 오른발 슛을 낮게 깔아 넣은 것이다.그런데 전반이 끝나기도 전에 몇 가지 변수가 발생하는 바람에 게임 흐름은 요동칠 수밖에 없었다. 먼저 21분에 파리 생 제르맹에게 페널티킥 기회가 찾아왔다. 홈 팀 수비수 우트 파에스가 파리 생 제르맹 날개 공격수 크바라츠헬리아를 페널티 에어리어 안에서 걸어 넘어뜨린 것이다.모나코 골 라인으로부터 11미터 지점에 공을 내려놓은 키커는 미드필더 비티냐였는데 그의 오른발 인사이드 페널티킥을 홈 팀 골키퍼 필립 쾬이 자기 오른쪽으로 몸을 날려 막아냈다.페널티킥 실패의 충격이 가시지 않은 파리 생 제르맹에게 어두운 그림자가 또 하나 찾아왔다. 간판 골잡이 우스망 뎀벨레가 갑작스런 부상을 당하는 바람에 27분에 벤치로 물러났고 그 대신 데지레 두에가 들어간 것이다.그리고 거짓말처럼 단 2분만에 귀중한 만회골이 데지레 두에의 왼발 끝에서 나왔다. 브래들리 바르콜라의 짧은 패스를 받은 데지레 두에가 반 박자 빠른 왼발 대각선 슛을 오른쪽 구석에 차 넣은 것이다.데지레 두에는 41분에 나온 아치라프 하키미의 오른발 대각선 동점골 순간에도 오른발 중거리슛 위력을 뽐냈다. 두에의 중거리슛을 모나코 골키퍼 필립 쾬이 가까스로 쳐냈는데 하키미가 오른발로 받아서 기막힌 발리슛을 때려 넣은 것이다.0-2 점수판을 전반도 끝나기 전에 2-2로 만들어낸 파리 생 제르맹은 AS 모나코 미드필더 알렉산드르 골로빈의 퇴장(48분) 변수를 잘 활용해 역전 드라마를 완성했다. 67분에 펠레 스코어 대역전 결승골을 뽑아낸 것이다. 이번에도 주인공은 데지레 두에였다. 워렌 자이르-에메리의 짧은 패스를 받은 데지레 두에가 상대 골문 정면 13미터 지점에서 왼발 슛을 정확하게 구석으로 차 넣은 것이다.한국 국가대표 왼발 실력자 이강인은 결승골 직후인 69분에 크바라츠헬리아 대신 들어가 추가골을 뽑아내기 위해 매우 공격적인 몸놀림을 자랑했다. 특히 종료 직전에 날린 왼발 중거리슛은 오른쪽 톱 코너로 빨려들어가는 궤적이었는데 AS 모나코 골키퍼 필립 쾬이 자기 왼쪽으로 날아올라 기막히게 쳐내고 말았다.이제 파리 생 제르맹은 다음 주 목요일 장소를 파르크 데 프랭스(파리)로 옮겨 AS 모나코와 다시 만난다.