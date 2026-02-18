'시즌 베스트' 이해인, 피겨 쇼트프로그램 클린 연기로 9위...신지아 14위

'한국 여자 피겨 스케이팅' 이해인(고려대)이 올림픽 첫 무대에서 클린 연기를 선보이며 시즌 베스트를 기록했다.이해인은 18일(이하 한국시간) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 37.61점, 예술점수(PCS) 32.46점을 받으며, 총점 70.07점을 기록했다.이로써 출전 선수 29명 중 9위를 기록, 상위 24명이 나서는 프리스케이팅 출전권을 획득했다. 신지아(세화여고)도 65.66점으로 14위를 기록, 이해인과 함께 프리스케이팅 진출을 확정지었다.나카이 아미(일본)는 78.71점으로 쇼트 프로그램 1위에 올랐고, 사카모토 가오리(일본)은 1.48점 뒤진 77.23점을 기록하며 2위에 위치했다. 3위는 76.59점의 알리사 리우(미국)가 차지했다.이날 15번째 순서로 등장한 이해인은 세이렌에 맞춰 연기를 시작했다. 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 성공시키며 순조로운 스타트를 끊었다. 이어진 더블 악셀, 플라잉 카멜 스핀은 레벨4로 처리했다.이해인은 트리플 플립도 안정적인 착지를 선보였으며, 이후 싯 스핀, 체인지 풋 콤비네이션 스핀, 스텝 시퀀스까지 레벨4의 연기로 깔끔하게 마무리 지었다.70.07를 받은 이해인은 톱 텐에 들며, 무난하게 프리 스케이팅 진출권을 따냈다. 2023년 국제빙상경기연맹(ISU) 월드 팀 트로피에서 세운 개인 쇼트 최고 점수 79.60점에는 크게 미치지 못했지만, 지난달 ISU 4대륙선수권대회의 67.06점을 넘는 올 시즌 최고 점수였다.이해인은 한국 피겨 스케이팅을 대표하는 유망주였다. 2022 베이징 동계올림픽 선발전에서 탈락한 아쉬움을 딛고, 2023년 세계선수권대회에서 은메달을 목에 걸었다. 김연아 이후 10년 만의 세계선수권 포디움 입상이었다.2024년 5월 국가대표 전지훈련 기간 도중 불미스러운 일에 휘말리며 징계를 받았지만 이후 대한빙상경기연맹의 징계 무효 조치로 선수 자격을 회복했고, 대표 선발전에서 2위로 올림픽 출전권을 얻었다.경기 후 이해인은 "어제까지만 해도 긴장하지 않을 것 같았는데 그러지 않았다. 얼음판에서 느끼는 발 감각에 더 집중했다. 큰 실수는 없었던 것 같아서 잘했다고 생각한다"고 소감을 밝혔다.이어 그는 "첫 번째 트리플 콤비네이션 점프 이후 한발로 에지를 그리면서 나오는 연결 동작을 많이 연습했지만 착지 때 날이 얼음에 박히는 통에 제대로 보여주지 못해 아쉽다. 요소마다 점수를 받으려고 노력했던 점에 대해 스스로 칭찬해주고 싶다. 시즌 베스트가 나와서 기뻤다"고 말했다.이날 이해인과 함께 출전한 신지아는 기술점수(TES) 35.79점, 예술점수(PCS) 30.87점, 감점 1.00점을 묶어 65.66점을 기록하며 14위를 차지했다. 앞서 단체전인 팀 이벤트 쇼트프로그램에서 기록한 68.80점보다 낮은 점수였다.이날 신지아는 출전 선수 29명 중 14번째로 은반을 밟았다. 쇼팽의 녹턴에 맞춰 연기를 시작한 그는 첫 과제인 트리플 러츠 이후 트리플 토루프를 하는 과정에서 넘어지고 말았다.이후 신지아는 흔들리지 않고 준비한 연기를 차근차근히 이어나갔다. 더블 악셀을 성공시킨 뒤 플라잉 카멜 스핀을 레벨4로 처리했다. 트리플 플립과 체인지 풋 콤비네이션 스핀, 스텝 시퀀스를 레벨4로 수행했지만 마지막 레이백 스핀은 레벨3으로 판정됐다.지난해 9월 ISU 챌린저 시리즈 네벨혼 트로피에서 작성한 올 시즌 쇼트프로그램 최고점이자 통산 개인 최고점인 74.47점보다는 8.81점이 부족했다.경기 후 신지아는 "연습했던 것만큼 퍼포먼스가 나오지 않아 많이 아쉽다. 속상하지만 그래도 프리 스케이팅 연기를 위해 아쉬움은 잠깐 접어두고 앞을 향해 나아가겠다"고 각오를 보였다.쇼트프로그램 순위에 따라 프리스케이팅에서 이해인은 16번째, 신지아는 11번째로 연기한다. 프리스케이팅은 오는 20일 열린다.