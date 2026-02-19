교통사고로 뇌사에 빠진 남자, 부모는 장기기증을 선택했다

시몽 랭브르라는 서핑을 좋아하는 청년이 있다. 어느 날, 친구들과 서핑을 한 시몽은 교통사고를 당하고 뇌사 상태에 빠진다. 누구보다 생명력이 넘쳤던 시몽은 심장은 여전히 뛰고 있지만 뇌에서 어떤 신호도 보내지 못하는 '돌이킬 수 없는' 상태에 놓인다. 병원의 의사 레볼은 그가 뇌사 상태라고 진단한다.
국립정동극장에서 다음달 8일까지 공연되는 연극 <살아있는 자를 수선하기>는 생명의 이동을 표현한다. 마일리스 드 케렝갈의 동명 소설을 원작으로 한다. 지난 15일에는 배우 손상규가 '서술자'로 연기했고 김신록, 윤나무, 김지현이 각각의 회차에 출연한다.
이 연극 무대에 배우는 홀로 선다. 자막이나 미리 녹음해 둔 내레이션으로 대신하는 아주 잠깐의 장면을 제외하고는 텅 빈 무대 위에서 의자 하나, 테이블 하나를 통해 모든 상황과 인물을 연기해야 한다. 등장인물은 시몽부터 구조대원, 의사, 간호사, 장기이식 코디네이터, 시몽의 부모, 심장을 이식받는 수혜자 등이다. 서술자는 걸음 몇 번, 회전 한 번 등 순식간에 인격을 바꾸며 그들의 감정과 상황을 표현한다.
약 두 시간의 공연 시간 동안 서술자는 끊임없이 말한다. 그러나 공연 후반부 시몽의 수술 장면에서 '워크맨 7번 트랙'이 펼쳐지는 동안 파도 소리와 함께 객석의 관객 모두는 자기 심장 박동에 집중하게 된다. 그렇게 관객과 배우는 함께 이 공연을 만들어간다.
심장, 삶과 죽음의 경계에 서다