롯데의 '내야 구멍', 한태양-박찬형이 대안 될까

[한태양]

[박찬형]

롯데 자이언츠는 1992년 이후 33년 동안 한국시리즈 우승을 하지 못했고 2017년 이후 8년 동안 가을야구에 진출하지 못했다. 롯데는 최장 기간 한국시리즈 우승 실패와 최장 기간 가을야구 진출 실패라는 불명예 기록 2가지를 모두 보유하고 있다. '부산야구의 부활'을 기대하며 선임했던 김태형 감독도 어느덧 계약 마지막 시즌을 맞는 올해 롯데가 가을야구에 가야 하는 명분과 의지가 그 어떤 구단보다 강한 이유다.하지만 롯데는 시즌 개막은커녕 스프링 캠프조차 끝나지 않은 시점부터 초대형 악재를 맞았다. 팀의 현재와 미래를 책임져야 할 젊은 선수 4명이 스프링 캠프 도중 대만 타이난시의 불법 도박장에 방문한 사실이 밝혀진 것이다. 롯데 구단은 14일 물의를 일으킨 선수 4명을 즉시 귀국 시키고 징계가 나올 때까지 근신할 예정이라고 발표하며 수습에 나섰지만 롯데팬들의 분노는 좀처럼 가라앉지 않고 있다.이번 원정 도박사건에 연루된 4명 중 고승민은 지난 2년 동안 롯데의 주전 2루수로 활약했고 나승엽은 거포 유망주 한동희가 1루로 변신할 경우 올해 3루수를 맡을 예정이었다. 아직 정확한 징계 수위가 나오진 않았지만 정상적인 시즌 소화는 쉽지 않은 상황이다. 하지만 기존 주전 선수 2명의 이탈이 스프링 캠프에서 묵묵히 땀을 흘리며 시즌을 준비하던 한태양과 박찬형에게는 새로운 기회가 될 수도 있다.덕수고 시절 메이저리그 구단의 신분 조회를 받았을 정도로 주목 받는 유망주였던 한태양은 신인 드래프트가 있던 3학년 때 타격 슬럼프에 빠지면서 지명 순위가 2차6라운드 전체 54순위까지 떨어졌다. 퓨처스리그에서 시즌을 시작한 한태양은 2022년 5월 처음 1군의 부름을 받았지만 38경기에서 타율 .148 3타점14득점으로 인상적인 활약을 펼치지 못했고 시즌이 끝난 후 2023년 5월 상무에 입대했다.2023년 26경기에서 타율 .278 2홈런13타점12득점을 기록한 한태양은 2024년 타율 .283 3홈런30타점32득점9도루를 기록한 후 11월 전역했지만 롯데의 내야는 젊은 선수들의 약진으로 어느 정도 '교통정리'가 돼 있었다. 특히 입단 초부터 대형 유망주로 주목 받았던 고승민은 2024년 주전 2루수로 활약하며 120경기에서 타율 .308 14홈런87타점79득점으로 프로 데뷔 6년 만에 최고의 성적을 올렸다.그렇게 작년 내야 유틸리티로 시즌을 시작한 한태양은 고승민의 부상과 나승엽의 부진 후 고승민이 1루로 출전하면서 2루수로 기회를 얻기 시작했다. 그렇게 2루수로 롯데 내야수들 중 가장 많은 71경기 500.1이닝을 소화한 한태양은 108경기에서 타율 .274 2홈런22타점42득점3도루를 기록하며 확실한 존재감을 보였다. 특히 6월 초부터 시즌이 끝날 때까지 한 번도 1군 엔트리에서 제외되지 않았다.한태양은 작년 3800만 원이었던 연봉이 올해 84.2%가 인상된 7000만 원이 됐지만 여전히 올 시즌 그의 역할은 '백업 2루수' 또는 '유틸리티 내야수'다. 롯데가 올 시즌 공수에서 전력을 극대화하기 위해서는 '3할 2루수' 고승민이 주전 2루수로 활약하는 것이 이상적인 선택이기 때문이다. 하지만 고승민이 원정 도박파문으로 시즌 초반 합류가 불투명해지면서 백업이었던 한태양에게 절호의 기회가 찾아왔다.한태양은 작년 7월까지 .316의 높은 타율을 유지하다가 정작 주전 출전 기회가 대폭 늘어난 8월에 타율이 .213(75타수16안타)로 뚝 떨어지면서 상승세를 이어가지 못했다. 따라서 한태양에게는 올 시즌 풀타임을 소화할 수 있는 체력과 주전이라는 부담을 극복할 수 있는 강한 멘탈이 반드시 필요하다. 롯데팬들은 한태양이 고승민의 공백을 잘 메우며 롯데 내야의 새로운 희망이 돼 주기를 기대하고 있다.지금은 jtbc의 <최강야구>와 스튜디오C1의 <불꽃야구>로 쪼개졌지만 레전드 은퇴 선수들의 새로운 도전을 다룬 <최강야구>는 대표적인 스포츠 예능으로 많은 사랑을 받았다. 특히 류현인(kt 위즈)과 윤준호(두산 베어스), 정현수(롯데), 황영묵(한화 이글스) 등 대학 및 독립리그에서 활약하다 프로에 진출한 선수들도 많이 배출했는데 작년 5월 육성 선수로 롯데에 입단한 박찬형 역시 <불꽃야구> 출신이다.배재고 졸업 당시 프로 지명을 받지 못한 박찬형은 곧바로 현역으로 군복무를 마쳤고 2023년 독립 야구단 연찬 미라클과 화성 코리요에서 활약하다 <불꽃야구> 트라이 아웃에 합격했다. 박찬형은 작년 5월 롯데에 육성선수로 입단이 확정되며 <불꽃야구>에서 하차했고 퓨처스리그에서 활약하던 6월 손호영이 손가락 부상으로 1군 엔트리에서 제외되면서 정식 선수로 전환돼 1군 무대에 서게 됐다.1군 데뷔 후 6월19일 한화전에서 프로 데뷔 첫 안타를 기록한 박찬형은 27일 kt전에서 고영표를 상대로 프로 데뷔 첫 홈런과 함께 데뷔 후 네 타석 연속 안타를 기록하며 야구팬들에게 강한 인상을 남겼다. 7월 들어 타격감이 주춤한 박찬형은 잠시 2군으로 내려갔지만 8월 중순 다시 1군에 올라와 맹타를 휘둘렀고 타율 .341(129타수44안타)3홈런19타점21득점으로 만족스러운 프로 첫 시즌을 보냈다.롯데는 작년 손호영에게 주전 3루 자리를 맡겼지만 손호영은 97경기에서 타율 .250 4홈런41타점39득점7도루에 그치며 2024년의 상승세를 이어가지 못했다. 이에 김태형 감독은 3루 수비가 불안한 거포 한동희에게 1루를 맡기고 덕수고 시절 3루수로 활약했던 나승엽을 3루로 보낸다는 계획을 가지고 있었다. 하지만 나승엽이 스프링 캠프 원정 도박사건에 연루되면서 롯데의 3루 계획에 수정이 불가피해졌다.물론 손호영이 2024년의 활약을 재현한다면 손호영이 3루수로 활약하는 것이 가장 이상적인 그림이다. 하지만 손호영은 올 시즌 내야수가 아닌 외야수로 등록됐고 내·외야를 오가는 슈퍼 유틸리티로 활약할 예정이다. 그리고 이는 작년 짧은 기간 동안 인상적인 활약을 선보인 박찬형에게는 일생일대의 기회가 될 수 있다. 독립리그와 <불꽃야구> 출신 박찬형은 올 시즌 또 하나의 '육성선수 신화'를 쓸 수 있을까.